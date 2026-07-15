Home > धर्म > सीता से पहले माता कौशल्या का हुआ था अपहरण! मृत्यु से बचने के लिए रावण किया छल, फिर राजा दशरथ से कैसे हुआ विवाह

सीता से पहले माता कौशल्या का हुआ था अपहरण! मृत्यु से बचने के लिए रावण किया छल, फिर राजा दशरथ से कैसे हुआ विवाह

Ramayan Katha: हम सभी लोग जानते हैं कि, राम वनवास के दौरान रावण ने माता सीता का हरण किया था. लेकिन, आपको जानकर हैरानी होगी कि, इससे पहले रावण ने भगवान राम की माता कौशल्या का भी अपहरण कर लिया था. हालांकि, इसका जिक्र आनंद रामायण में में है, जबकि वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है.

By: Lalit Kumar | Published: July 15, 2026 8:57:16 AM IST

रावण ने किया था कौशल्या का अपहरण. (AI)
रावण ने किया था कौशल्या का अपहरण. (AI)


Ramayan Katha: सनातन महाकाव्य रामायण में रावण को एक पराक्रमी, विद्वान और शिवभक्त राजा के रूप में दिखाया गया है. रावण का तेज उसकी असाधारण विद्वता, तपस्या और शिवभक्ति का प्रतीक है. उसने कठोर तप कर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए थे, जिसके कारण उसके मुखमंडल पर दिव्य आभा और अपार आत्मविश्वास झलकता था. वह चारों वेदों और छह शास्त्रों का ज्ञाता भी था. कहा जाता है कि, उसे पहले ही अपनी मौत का पता चल गया था. मगर उसका अहंकार ही अंततः उसके विनाश का कारण बना. हम सभी लोग जानते हैं कि, राम वनवास के दौरान रावण ने माता सीता का हरण किया था. लेकिन, आपको जानकर हैरानी होगी कि, इससे पहले रावण ने भगवान राम की माता कौशल्या का भी अपहरण कर लिया था. हालांकि, इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है.

आनंद रामायण के अनुसार, भगवान श्रीराम के जन्म से पहले ही रावण ने अपनी मृत्यु को टालने के लिए माता कौशल्या का अपहरण कर लिया था. कहा जाता है कि, यह सब एक भविष्यवाणी के डर से हुआ था. अब सवाल है कि आखिर, रावण ने माता कौशल्या का अपहरण क्यों किया था? फिर माता कौशल्या अयोध्या कैसे पहुंचीं? आइए जानते हैं इस रोचक पौराणिक प्रसंग के बारे में-

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भविष्यवाणी से घबरा गया था रावण

आनंद रामायण के अनुसार, एक बार ब्रह्मा जी ने रावण को बताया कि उसका अंत अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के हाथों होगा. यह सुनते ही रावण चिंतित हो उठा. वह अपनी मृत्यु से बचना चाहता था और उसने सोचा कि यदि राजा दशरथ और कौशल्या का विवाह ही नहीं होगा, तो वह पुत्र भी जन्म नहीं लेगा जो उसका वध करेगा.

रानी कौशल्या का कर लिया अपहरण

कथा के अनुसार, बात उस समय की है जब कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से नहीं हुआ था. रावण ने छलपूर्वक कौशल्या का अपहरण कर लिया और उन्हें एक बड़े संदूक में बंद कर समुद्र के बीच एक निर्जन द्वीप पर छिपा दिया. उसका विश्वास था कि, अब दशरथ और कौशल्या कभी नहीं मिल पाएंगे और भविष्यवाणी भी असफल हो जाएगी.

संयोग ने बदल दी पूरी कहानी

इधर, राजा दशरथ भी एक यात्रा के दौरान समुद्र में आए भीषण तूफान का शिकार हो गए. उनका जहाज क्षतिग्रस्त हो गया और वे बहते-बहते उसी द्वीप पर पहुंच गए, जहां रावण ने कौशल्या को कैद कर रखा था. द्वीप पर पहुंचकर दशरथ को वह संदूक मिला. जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें कैद कौशल्या को देखकर आश्चर्यचकित रह गए. उन्होंने उन्हें मुक्त कराया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

फिर हुआ कौशल्या और दशरथ का विवाह

इसके बाद उचित समय आने पर महर्षि वशिष्ठ और अन्य ऋषियों की उपस्थिति में राजा दशरथ और माता कौशल्या का विवाह संपन्न हुआ. समय बीतने पर भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना और रावण के अंत के लिए श्रीराम के रूप में अवतार लिया. इस तरह रावण जिस भविष्यवाणी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, वही अंततः पूरी होकर रही. उसके सभी छल और योजनाएं विफल साबित हुईं.

Tags: Dharmramayana factsreligion news
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