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रावण ने किया सीता हरण, फिर उसी रात इंद्र देव क्यों पहुंचे अशोक वाटिका? ब्रह्मा जी और माता की भूख-प्यास से क्या कनेक्शन

Ramayana Facts: जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया, तो उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया. चारों ओर राक्षसियों का पहरा था और माता सीता श्रीराम के वियोग में व्याकुल थीं. मान्यता है कि, उसी रात देवराज इंद्र भी अशोक वाटिका पहुंचे थे. अब सवाल उठता है कि आखिर, इंद्र देव को वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसमें ब्रह्मा जी की क्या भूमिका थी? पढ़िए रोचक प्रसंग-

By: Lalit Kumar | Published: August 14, 2026 11:26:44 AM IST

जानिए, रावण ने किया सीता हरण, फिर उसी रात इंद्र देव क्यों पहुंचे अशोक वाटिका? (AI)
जानिए, रावण ने किया सीता हरण, फिर उसी रात इंद्र देव क्यों पहुंचे अशोक वाटिका? (AI)


Ramayana Facts: हिन्दू महाकाव्य रामायण की कथा में माता सीता के हरण का प्रसंग जितना मार्मिक है, उसके बाद की कई घटनाएं उतनी ही रहस्यमयी भी हैं. बात उस समय की है जब रावण छलपूर्वक माता सीता का हरण कर लंका ले गया, तो उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया. चारों ओर राक्षसियों का सख्त पहरा था और माता सीता भगवान श्रीराम के वियोग में व्याकुल थीं. दूर-दूर तक कोई अपना नजर नहीं आ रहा था. तभी कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि सीता माता के दिमाग से डर भाग गया. मान्यता से जुड़ी एक रोचक कथा बताती है कि, उसी रात देवराज इंद्र भी अशोक वाटिका पहुंचे थे. अब सवाल उठता है कि आखिर, इंद्र देव को वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसमें ब्रह्मा जी की क्या भूमिका थी?यह प्रसंग मुख्य वाल्मीकि रामायण में नहीं, बल्कि कुछ लोक कथाओं, क्षेत्रीय परंपराओं और बाद के राम कथा साहित्यों में मिलता है. पढ़िए रोचक प्रसंग-

रावण सीता को लेकर पहुंचा अशोक वाटिका

माता सीता का हरण करने के बाद रावण उन्हें लंका ले गया. उसने माता सीता को अपने महल में रखने के बजाय अशोक वाटिका में रखने का निर्णय लिया. रावण चाहता था कि सीता उसकी बात मान लें और उसे अपना पति स्वीकार कर लें. लेकिन माता सीता ने रावण के प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया. उनका मन पूरी तरह भगवान श्रीराम में लगा हुआ था. रावण ने उन्हें डराने-धमकाने के लिए राक्षसियों को पहरे पर लगा दिया.

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भूख-प्यास की चिंता क्यों हुई?

धार्मिक कथा के अनुसार, रावण के राज्य में रहते हुए माता सीता किसी भी प्रकार का भोजन स्वीकार नहीं करना चाहती थीं. वह भगवान श्रीराम के वियोग में दुखी थीं और उनका जीवन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था. इसी दौरान देवताओं को चिंता हुई कि माता सीता की भूख और प्यास से उनकी स्थिति और कमजोर न हो जाए. मान्यता के अनुसार, देवताओं ने इस विषय में ब्रह्मा जी से प्रार्थना की. इसके बाद उसी रात देवराज इंद्र अशोक वाटिका में माता सीता को दिव्य खीर खिलाने पहुंचे थे. 

ब्रह्मा जी ने इंद्र को ही क्यों भेजा?

कथा के मुताबिक, ब्रह्मा जी के निर्देश पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए दिव्य खीर लेकर अशोक वाटिका पहुंचे. लेकिन,  वहां राक्षसियों का पहरा था. ऐसे में इंद्र सीधे माता सीता के पास जाकर खीर नहीं दे सकते थे. इसलिए उन्होंने पहले अपनी दिव्य शक्ति से वहां मौजूद राक्षसियों को मोहित कर दिया. कहा जाता है कि, सभी राक्षसियां गहरी नींद में सो गईं और अशोक वाटिका में कुछ समय के लिए शांत वातावरण बन गया. इसके बाद इंद्र माता सीता के पास पहुंचे और उन्हें खीर अर्पित की.

खीर खाने से शांत हुई भूख-प्यास

मान्यता है कि, माता सीता ने इंद्र द्वारा दी गई खीर ग्रहण की. इसके बाद उनकी भूख और प्यास शांत हो गई. मतलब साफ है कि, देवता माता सीता की स्थिति को लेकर चिंतित थे और संकट की घड़ी में उनकी सहायता करना चाहते थे. इस कथा में खीर को सामान्य भोजन के बजाय दिव्य प्रसाद के रूप में देखा जाता है. 

रावण को क्यों नहीं हुई इसकी खबर?

कथा का एक रोचक पहलू यह भी है कि, रावण और उसके सैनिकों को इस घटना की जानकारी नहीं हुई. इंद्र ने पहले ही राक्षसियों को निद्रा में डाल दिया था. इसलिए माता सीता और इंद्र के बीच हुई यह मुलाकात गुप्त रूप से पूरी हुई. इसके बाद इंद्र वहां से लौट गए और माता सीता अपने आराध्य श्रीराम की प्रतीक्षा करती रहीं.

Tags: Dharmramayana kathareligion news
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