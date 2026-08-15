रावण के पास आते ही माता सीता घास का तिनका क्यों उठा लेती थीं? क्या था इसके पीछे का रहस्य, पढ़ें राजा दशरथ से जुड़ी कथा

Ramayana facts: लंकापति रावण तीनों लोकों में अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए जाना जाता था. वह देवताओं तक को परास्त कर चुका था, लेकिन अशोक वाटिका में माता सीता के सामने उसकी सारी शक्ति जैसे बेबस हो जाती थी. बता दें कि, रावण सीता का हरण करके उन्हें लंका तो ले आया, लेकिन वह उन्हें छू तक नहीं पाता था. सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि जब भी रावण सीता के पास आता, माता सीता अपने और उसके बीच घास का एक तिनका रख लेती थीं. अब सवाल है कि आखिर, उस मामूली से तिनके में ऐसा क्या रहस्य था, जिससे महाशक्तिशाली रावण भी भयभीत रहता था? इसके पीछे राजा दशरथ से जुड़ी एक बेहद रोचक कथा सुनाई जाती है-

जब सीता जी ने तिनके को बना दिया था राख

लोकप्रचलित रामकथा के अनुसार, एक बार अयोध्या के राजभवन में भोजन का आयोजन था. माता कौशल्या सभी को प्रेमपूर्वक भोजन करा रही थीं. इसके बाद माता सीता भोजन परोसने लगीं. तभी अचानक तेज हवा चली और सभी लोग अपने पत्तलों को संभालने लगे. इसी दौरान माता सीता की नजर राजा दशरथ की खीर में गिरे एक छोटे से घास के तिनके पर पड़ी. सीता जी के सामने समस्या थी कि खीर में हाथ डालकर तिनका निकालना उचित नहीं था. उन्होंने तिनके को बस एकटक देखना शुरू कर दिया.

कथा के अनुसार, सीता जी की दृष्टि पड़ते ही वह तिनका धीरे-धीरे जलकर राख में बदल गया. इसके बाद सीता जी ने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं. उन्हें लगा कि शायद किसी ने यह चमत्कार नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ की नजर इस पूरी घटना पर पड़ चुकी थी.

राजा दशरथ ने लिया था सीता जी से वचन

भोजन समाप्त होने के बाद राजा दशरथ ने सीता जी को अपने कक्ष में बुलाया. कहा, उन्होंने अपनी आंखों से उनका यह अद्भुत सामर्थ्य देखा है. कथा में राजा दशरथ ने सीता को जगत जननी स्वरूप बताते हुए उनसे एक वचन मांगा. उन्होंने कहा कि जिस दृष्टि से उन्होंने उस तिनके को देखा था, उसी तरह कभी अपने शत्रु को नहीं देखना. सीता जी ने राजा दशरथ को यह वचन दे दिया. यही वचन आगे चलकर रावण की लंका में एक रहस्यमयी संकेत बन गया.

रावण सामने आता तो तिनका बन जाता था ढाल

रामकथा की लोकमान्यता के अनुसार, जब रावण अशोक वाटिका में माता सीता को अपने वश में करने के लिए पहुंचता, तब सीता जी घास का एक तिनका उठा लेती थीं. वह तिनका उनके और रावण के बीच सीमा बन जाता. कहा जाता है कि, सीता जी उस तिनके को देखकर राजा दशरथ को दिया अपना वचन याद करती थीं. यदि वह उसी शक्ति से रावण की ओर देखतीं, जिससे तिनका राख हो गया था, तो परिणाम भयंकर हो सकता था. लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया और रावण के अंत के लिए प्रभु श्रीराम की विजय की प्रतीक्षा की.

इसी भाव को रामचरितमानस की प्रसिद्ध पंक्ति “तृण धर ओट कहत वैदेही, सुमिरि अवधपति परम सनेही” से भी जोड़ा जाता है.

रावण को तिनके से क्यों लगता था डर?

इस कथा का एक और रोचक पहलू भगवान श्रीराम और जयंत से जुड़ा है. मान्यता है कि जयंत ने कौए का रूप धारण कर माता सीता को परेशान किया था. तब श्रीराम ने एक साधारण तिनके को ही अस्त्र का रूप दे दिया था. वह अस्त्र जयंत का पीछा करता रहा और उसे तीनों लोकों में कहीं शरण नहीं मिली. ऐसे में लोककथा में माना जाता है कि रावण इस प्रसंग से परिचित था. उसे मालूम था कि राम के हाथ में साधारण तिनका भी ब्रह्मास्त्र जैसा प्रभाव दिखा सकता है. फिर यदि सीता स्वयं किसी तिनके को अपनी शक्ति से अस्त्र बना दें तो उसका क्या होगा? इसलिए अशोक वाटिका में पड़ा वह छोटा-सा तिनका केवल घास का टुकड़ा नहीं था. वह सीता की मर्यादा, उनके वचन, उनकी शक्ति और रावण के अहंकार के बीच खड़ी एक प्रतीकात्मक दीवार बन गया था.