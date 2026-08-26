रावण की कुलदेवी कौन थीं? जिन्हें प्रसन्न करने के लिए मेघनाद ने किया ऐसा भयानक यज्ञ, रोकने पहुंची थी वानर सेना

Ravana Kuldevi Name: सनातन धर्म की प्रमुख धर्म ग्रंथ ‘रामायण’ तमाम रोचक प्रसंगों से भरी पड़ी है. आमतौर पर जब भी रामायण की बात होती है, तो राम और रावण के युद्ध का उल्लेख जरूर किया जाता है. आज हम भगवान राम और रावण के युद्ध से पहले की कथा पर चर्चा करेंगे. बात उस समय की है, लंका का युद्ध अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका था. एक तरफ श्रीराम की सेना थी तो दूसरी ओर रावण के सबसे शक्तिशाली योद्धा लगातार रणभूमि में उतर रहे थे. रावण का पुत्र मेघनाद (इंद्रजीत) अपनी मायावी शक्तियों और युद्धकौशल के कारण वानर सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था. लेकिन, जब उसे लगा कि सीधे युद्ध से श्रीराम और लक्ष्मण को हराना आसान नहीं है, तब उसने एक ऐसा अनुष्ठान शुरू किया, जिसके पूरा होते ही उसे अजेय शक्ति प्राप्त होने वाली थी. इसके लिए मेघनाद ने कुलदेवी निकुंभिला देवी को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसा यज्ञ किया, जिसे रोकने के लिए हनुमान जी समेत वानर सेना पहुंच गई थी.

कौन थीं निकुंभिला देवी?

वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड (लंका कांड) में मेघनाद के निकुंभिला में यज्ञ करने का उल्लेख मिलता है. परंपराओं में निकुंभिला देवी को नारसिंही देवी और देवी प्रत्यंगिरा देवी के रूप में जाना जाता है. लोकमान्यताओं में उन्हें लंका के राक्षस कुल की आराध्य देवी या रावण के कुल से जुड़ी देवी बताया जाता है. हालांकि, अलग-अलग रामायणों और लोक परंपराओं में इस प्रसंग के विवरण में अंतर मिलता है.

वहीं, शिव पुराण व मार्कंडेय पुराण में वर्णित कथा के अनुसार, जब भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया, तो इसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था. तब उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने शरभ अवतार लिया. यह अवतार सिंह और शरभ पक्षी का मिश्रण था।

मेघनाद क्यों करना चाहता था यज्ञ?

मेघनाद पहले ही अपनी शक्ति का परिचय दे चुका था. उसने युद्ध में इंद्र तक को पराजित किया था, जिसके बाद उसे इंद्रजीत नाम मिला. अब श्रीराम की सेना के सामने उसे अपनी मायावी और युद्ध शक्ति को और बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई. मान्यता के अनुसार, निकुंभिला में विशेष यज्ञ पूरा होने पर मेघनाद को ऐसी शक्ति प्राप्त होनी थी, जिससे युद्ध में उसे पराजित करना बेहद कठिन हो जाता. यही वजह थी कि उसने युद्धभूमि से दूर जाकर गुप्त रूप से यज्ञ शुरू किया.

विभीषण ने खोला यज्ञ का राज

जब श्रीराम की सेना को मेघनाद के इस अनुष्ठान की जानकारी मिली, तो विभीषण ने इसका रहस्य बताया. वह रावण और मेघनाद की शक्तियों से परिचित थे. उन्होंने श्रीराम और लक्ष्मण को समझाया कि अगर मेघनाद का यज्ञ पूरा हो गया, तो उसे युद्ध में रोकना बहुत कठिन हो जाएगा. इसके बाद लक्ष्मण के नेतृत्व में हनुमान जी और वानर सेना को भेजा गया.

यज्ञ रोकने पहुंची वानर सेना

वानर योद्धाओं ने वहां पहुंचकर मेघनाद का यज्ञ बाधित कर दिया. अलग-अलग रामायण परंपराओं में इस घटना का विवरण अलग मिलता है, लेकिन मूल भाव यही है कि मेघनाद अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर सका और उसे हथियार उठाकर युद्ध में उतरना पड़ा. इसके बाद लक्ष्मण और मेघनाद के बीच भयंकर युद्ध हुआ. दोनों तरफ से दिव्य अस्त्रों का प्रयोग हुआ और युद्ध बेहद कठिन होता चला गया.

कैसे हुआ इंद्रजीत का अंत?

आखिरकार, श्रीराम के आदेश और विभीषण के मार्गदर्शन में लक्ष्मण ने मेघनाद का सामना किया. लंबी और भीषण लड़ाई के बाद लक्ष्मण ने उसका वध कर दिया. मेघनाद की मृत्यु रावण के लिए सबसे बड़ा आघात थी. वह जानता था कि उसका पुत्र केवल शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि लंका की सेना का सबसे बड़ा सहारा था.