Home > धर्म > रावण की बेटी थीं माता सीता? या लंकापति की मृत्यु बनकर धरती पर आई थीं देवी! जानिए रामायण से जुड़ा रोचक प्रसंग

रावण की बेटी थीं माता सीता? या लंकापति की मृत्यु बनकर धरती पर आई थीं देवी! जानिए रामायण से जुड़ा रोचक प्रसंग

Ramayana Facts: महाकाव्य रामायण के दो सबसे प्रमुख पात्रों में एक हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और दूसरी हैं उनकी अर्धांगिनी माता सीता. देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है. उन्हें मां लक्ष्मी का अवतार माना जाता है. लेकिन उनके जन्म से जुड़ी कथाएं बेहद रहस्यमयी हैं. पढ़िए पूरी कथा-

By: Lalit Kumar | Published: August 20, 2026 11:49:09 AM IST

seeta janm ka rahsya
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Ramayana Facts: महाकाव्य रामायण के दो सबसे प्रमुख पात्रों में एक हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और दूसरी हैं उनकी अर्धांगिनी माता सीता. देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है. उन्हें मां लक्ष्मी का अवतार माना जाता है. लेकिन उनके जन्म से जुड़ी कथाएं बेहद रहस्यमयी हैं. वैसे तो राजा जनक और माता सुनयना को सीता के माता-पिता के रूप में जाना जाता है, लेकिन कई धार्मिक ग्रंथों में उन्हें उनका पालक माता-पिता बताया गया है. मान्यता है कि, सीता का जन्म सामान्य तरीके से नहीं, बल्कि धरती से हुआ था. यही कारण है कि उनके जन्म को लेकर अलग-अलग रामायणों और पुराणों में कई रोचक कथाएं मिलती हैं. इनमें एक कथा उन्हें धरती की बेटी बताती है, तो दूसरी में उनका संबंध सीधे रावण के परिवार से जोड़ दिया जाता है. जबकि, एक अन्य कथा में सीता को रावण के विनाश का कारण बनने वाली वेदवती का पुनर्जन्म बताया गया है.

धरती की बेटी थीं सीता, ऐसे बनीं जनक की पुत्री

माता सीता के जन्म की सबसे प्रसिद्ध कथा वाल्मीकि रामायण से जुड़ी है. कथा के अनुसार मिथिला में एक समय भयंकर अकाल पड़ गया था. वर्षा न होने से प्रजा परेशान थी. ऋषियों की सलाह पर राजा जनक ने वर्षा और समृद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया. यज्ञ की समाप्ति के बाद राजा जनक स्वयं खेत जोत रहे थे. तभी उनके हल का नुकीला हिस्सा, जिसे ‘सीत’ कहा जाता है, जमीन में किसी कठोर वस्तु से टकराकर अटक गया. जब उस स्थान को खोदा गया तो वहां से एक कलश मिला. कलश के भीतर एक सुंदर कन्या थी. निःसंतान राजा जनक ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया. हल के ‘सीत’ से जुड़ी इस घटना के कारण उस बालिका का नाम सीता रखा गया. इस तरह वह जनकनंदिनी और धरती की बेटी कहलाईं.

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क्या सच में रावण की बेटी थीं माता सीता?

माता सीता के जन्म से जुड़ी दूसरी कथा अद्भुत रामायण में मिलती है, जिसमें उनका संबंध रावण से बताया गया है. कथा के अनुसार गृत्समद नामक ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए मंत्रों का जाप करते हुए एक कलश में कुश के अग्रभाग से दूध की बूंदें एकत्र करते थे. एक दिन रावण वहां पहुंचा और उसने कई ऋषियों का वध कर दिया. उनके रक्त को एक कलश में एकत्र करके वह उसे लंका ले गया और महल में छिपा दिया. मंदोदरी को जब उस कलश के बारे में पता चला तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई.

कथा के अनुसार, रावण की अनुपस्थिति में मंदोदरी ने कलश खोलकर उसका रक्त पी लिया. इसके बाद वह गर्भवती हो गई. लोककथा के इस संस्करण में बताया जाता है कि मंदोदरी ने इस रहस्य को छिपाने के लिए उस कन्या को लंका से दूर मिथिला की धरती पर छोड़ दिया, जहां बाद में राजा जनक को वह मिलीं. यही वजह है कि इस कथा में सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है. हालांकि, यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण की मुख्य कथा का हिस्सा नहीं है और अलग-अलग रामायण परंपराओं में इसके भिन्न रूप मिलते हैं.

क्या वेदवती ही बनी थीं माता सीता?

सीता के जन्म से जुड़ी तीसरी कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में वेदवती से संबंधित बताई जाती है. कथा के अनुसार वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं. इसी दौरान रावण की नजर उन पर पड़ी और उसने उनके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया. वेदवती ने रावण का विरोध किया और उसके हाथों अपमानित होने के बजाय अपने प्राण त्याग दिए. कथा के अनुसार, मृत्यु से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वह पुनर्जन्म लेकर उसके विनाश का कारण बनेंगी.

इसी मान्यता के आधार पर कुछ परंपराएं वेदवती को माता सीता का पूर्वजन्म मानती हैं. यानी एक कथा में सीता धरती से प्रकट होती हैं, दूसरी में उनका संबंध रावण के परिवार से जोड़ा जाता है और तीसरी में उन्हें रावण के अंत का संकल्प लेकर जन्म लेने वाली वेदवती का पुनर्जन्म बताया जाता है.

Tags: Dharmramayana kathareligion news
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