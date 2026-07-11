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पंचकन्याओं में पूजित मंदोदरी किसकी पुत्री थीं? रावण से कैसे हुआ उनका विवाह, श्रीराम की दिव्यता को कैसे पहचाना

Ramayana Unknown Facts: सनातन धर्म के महाकाव्य रामायण में ऐसे अनेक पात्र हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, धर्मनिष्ठा और आदर्शों के कारण अमर स्थान प्राप्त किया. इन्हीं में एक नाम है लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी का. राक्षस कुल की महारानी होने के बावजूद मंदोदरी को आज भी विवेक, मर्यादा और धर्म का प्रतीक माना जाता है. आइए जानते हैं मंदोदरी के जीवन से जुड़े रोचक प्रसंग-

By: Lalit Kumar | Published: July 11, 2026 12:22:53 PM IST

जानिए, पंचकन्याओं में पूजित माता मंदोदरी कौन थीं? (AI)
जानिए, पंचकन्याओं में पूजित माता मंदोदरी कौन थीं? (AI)


Ramayana Unknown Facts: सनातन धर्म के महाकाव्य रामायण में ऐसे अनेक पात्र हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, धर्मनिष्ठा और आदर्शों के कारण अमर स्थान प्राप्त किया. इन्हीं में एक नाम है लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी का. राक्षस कुल की महारानी होने के बावजूद मंदोदरी को आज भी विवेक, मर्यादा और धर्म का प्रतीक माना जाता है. यही कारण है कि उनका नाम हिंदू धर्म की पूजनीय पंचकन्याओं में शामिल है. कहा जाता है कि, मंदोदरी ने पहले ही पहचान लिया था कि श्रीराम कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं. इसलिए मंदोदरी ने कई बार रावण को माता सीता का हरण छोड़ने और श्रीराम से वैर समाप्त करने की सलाह दी, लेकिन अहंकार में खोए रावण उनकी बात नहीं मानी. इसी का नतीजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ा. अब सवाल है कि आखिर, माता मंदोदरी कौन थीं? पंचकन्याओं में क्यों पूजित हैं मंदोदरी? रावण से मंदोदरी का विवाह कैसे हुआ?  आइए जानते हैं मंदोदरी के जीवन से जुड़े रोचक प्रसंग-

मंदोदरी कौन थीं?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मंदोदरी मायासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थीं. बता दें कि, मायासुर दानवों के महान वास्तुकार माने जाते हैं, जिन्होंने अनेक दिव्य महलों और नगरों का निर्माण किया था. वहीं, मंदोदरी की माता हेमा स्वर्ग की प्रसिद्ध अप्सराओं में से एक थीं. इस प्रकार मंदोदरी को बचपन से ही सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और अच्छे संस्कार प्राप्त हुए.

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पंचकन्याओं में क्यों है स्थान?

हिंदू धर्म में अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती (कुछ परंपराओं में सीता के स्थान पर) और मंदोदरी को पंचकन्याओं में गिना जाता है. मान्यता है कि इनका स्मरण व्यक्ति को सद्बुद्धि, विवेक और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है.

पंचकन्याओं में पूजित मंदोदरी किसकी पुत्री थीं? रावण से कैसे हुआ उनका विवाह, श्रीराम की दिव्यता को कैसे पहचाना

मंदोदरी का रावण से कैसे हुआ विवाह?

कथाओं के अनुसार, एक बार रावण भ्रमण करते हुए मायासुर के निवास स्थान पहुंचा. वहां उसकी भेंट मंदोदरी से हुई. रावण उनके रूप, तेज और गुणों से अत्यंत प्रभावित हुआ. दूसरी ओर मायासुर भी रावण की विद्वता, पराक्रम और शिवभक्ति से परिचित थे. उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह रावण से कर दिया. विवाह के बाद मंदोदरी लंका की महारानी बनीं. उन्होंने सदैव अपने पति को धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की सलाह दी, लेकिन रावण का अहंकार उसके विवेक पर भारी पड़ता गया.

माता सीता के हरण का किया विरोध

जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले आया, तब मंदोदरी ने इस कार्य का विरोध किया. उन्होंने रावण को समझाया कि किसी पराई स्त्री का अपहरण राजधर्म और मर्यादा दोनों के विरुद्ध है. उन्होंने यह भी कहा कि, सीता को सम्मानपूर्वक श्रीराम के पास वापस भेज देना ही लंका और रावण दोनों के हित में होगा. लेकिन, रावण ने उनकी एक भी सलाह नहीं मानी.

श्रीराम की दिव्यता को कैसे पहचाना?

रामायण के कई लोक परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि मंदोदरी ने श्रीराम के तेज, धैर्य, मर्यादा और धर्मनिष्ठा को देखकर समझ लिया था कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं. उन्होंने रावण से कहा था कि श्रीराम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनसे युद्ध करना विनाश को आमंत्रण देना है. मंदोदरी ने रावण को चेतावनी दी थी कि यदि उसने अहंकार नहीं छोड़ा, तो लंका का सर्वनाश निश्चित है. अंततः यही हुआ और श्रीराम के हाथों रावण का अंत हुआ.

रावण का अहंकार ही बना पतन का कारण

युद्ध समाप्त होने के बाद मंदोदरी ने रावण के पार्थिव शरीर के पास विलाप करते हुए उसके अहंकार को उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बताया. उन्होंने स्वीकार किया कि यदि रावण ने समय रहते सही सलाह मान ली होती, तो लंका का यह विनाश कभी नहीं होता. कुछ पौराणिक परंपराओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि लंका के शासन की स्थिरता और राजधर्म की रक्षा के लिए बाद में मंदोदरी का विवाह विभीषण से कराया गया था.

Tags: Dharmramayana factsreligion news
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