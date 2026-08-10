Home > धर्म > दो महाबली राक्षस खर-दूषण कौन थे? लंकापति रावण से उनका क्या था कनेक्शन, भगवान राम से क्यों भिड़े दोनों

दो महाबली राक्षस खर-दूषण कौन थे? लंकापति रावण से उनका क्या था कनेक्शन, भगवान राम से क्यों भिड़े दोनों

Khara-Dushana Story: रामायण कथा में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे योद्धाओं का जिक्र तो खूब मिलता है, लेकिन लंका के दो ऐसे महाबली राक्षस भी थे, जिनका नाम भगवान राम के वनवास से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण प्रसंग में आता है. जी हां, इनका नाम था खर और दूषण. सवाल है कि आखिर, खर और दूषण कौन थे? लंकापति रावण से उनका क्या कनेक्शन था? भगवान राम से क्यों भिड़े थे दोनों?

By: Lalit Kumar | Published: August 10, 2026 11:11:42 AM IST

जानिए, खर-दूषण कौन थे? लंकापति रावण से उनका क्या था कनेक्शन. (AI)
जानिए, खर-दूषण कौन थे? लंकापति रावण से उनका क्या था कनेक्शन. (AI)


Khara-Dushana Story: रामायण में भगवान राम के अलावा एक से बढ़कर एक योद्धाओं का जिक्र किया गया है. कथा में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे योद्धाओं का जिक्र तो खूब मिलता है, लेकिन लंका के दो ऐसे महाबली राक्षस भी थे, जिनका नाम भगवान राम के वनवास से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण प्रसंग में आता है. जी हां, इनका नाम था खर और दूषण. दोनों की शक्ति इतनी प्रबल बताई गई है कि वन क्षेत्र में उनका आतंक था. उनके के आसपास बड़ी संख्या में राक्षस रहते थे. लेकिन, एक दिन उनकी टक्कर स्वयं भगवान राम से हो गई और देखते ही देखते पूरा युद्धक्षेत्र बदल गया. अब सवाल है कि आखिर, खर और दूषण कौन थे? लंकापति रावण से उनका क्या कनेक्शन था? भगवान राम से क्यों भिड़े थे दोनों? पढ़िए रोचक कथा-

रावण से क्या था खर-दूषण का संबंध?

रामायण के अनुसार, खर और दूषण राक्षस कुल से जुड़े शक्तिशाली योद्धा थे. दोनों रावण के संबंधी तथा उसके विश्वस्त सहयोगियों में माने जाते हैं. खर को दंडकारण्य क्षेत्र का प्रमुख बनाया गया था. वहां उसका प्रभाव इतना था कि ऋषि-मुनियों को राक्षसों के अत्याचार का सामना करना पड़ता था. खर के साथ दूषण भी प्रमुख सेनापति के रूप में रहता था. दोनों का काम अपने क्षेत्र में राक्षसी सत्ता को बनाए रखना और विरोध करने वालों को दबाना था.

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शूर्पणखा से शुरू हुआ पूरा विवाद

खर-दूषण और भगवान राम के बीच युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनी रावण की बहन शूर्पणखा. बता दें कि, वनवास के दौरान जब राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में रह रहे थे, तब शूर्पणखा वहां पहुंची. भगवान राम को देखकर वह उनसे विवाह करना चाहती थी. राम ने उसे समझाया, लेकिन वह लक्ष्मण के पास गई. इसके बाद घटनाएं इतनी तेजी से बदलीं कि शूर्पणखा का अपमान हुआ और उसका रूप विकृत कर दिया गया. इस पर क्रोधित शूर्पणखा अपने भाई खर के पास पहुंची और उसने राम-लक्ष्मण के खिलाफ उसे भड़का दिया.

पहले भेजी राक्षसों की टुकड़ी

शूर्पणखा की बात सुनकर खर ने पहले कुछ राक्षस योद्धाओं को राम से लड़ने के लिए भेजा. भगवान राम ने उनका सामना किया और उन्हें पराजित कर दिया. यह देखकर खर का क्रोध और बढ़ गया. उसने अपने शक्तिशाली भाई दूषण और त्रिशिरा समेत विशाल राक्षस सेना के साथ राम पर आक्रमण करने का फैसला किया. 

राम और खर-दूषण का भयंकर युद्ध

दंडकारण्य में हुआ यह युद्ध रामायण के प्रमुख युद्ध प्रसंगों में गिना जाता है. एक ओर विशाल राक्षस सेना थी तो दूसरी ओर भगवान राम अकेले युद्ध कर रहे थे. राम ने अपने धनुष-बाण से राक्षसों की सेना का सामना किया. युद्ध के दौरान दूषण और त्रिशिरा जैसे प्रमुख योद्धा भी राम के सामने टिक नहीं सके. अंततः भगवान राम ने खर का भी वध कर दिया. इस युद्ध में राक्षस सेना का भारी विनाश हुआ और दंडकारण्य में ऋषि-मुनियों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा समाप्त हुआ.

यही विरोध आगे रावण तक पहुंचा

खर-दूषण के वध की खबर जब लंका पहुंची, तो रावण के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही. इसी घटनाक्रम ने आगे की कथा को उस मोड़ पर पहुंचाया, जहां रावण ने सीता का हरण करने की योजना बनाई. यानी पंचवटी में शूर्पणखा का प्रसंग, खर-दूषण का राम से युद्ध और उनका अंत- इन घटनाओं ने रामायण की आगे की सबसे बड़ी घटनाओं की भूमिका तैयार की.

खर-दूषण का प्रसंग क्यों खास है?

खर और दूषण सिर्फ दो राक्षस योद्धा नहीं थे, बल्कि दंडकारण्य में राक्षसी शक्ति के प्रमुख चेहरे थे. उनके वध का संबंध यह है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान केवल अपना जीवन नहीं जिया, बल्कि ऋषियों और साधुओं को राक्षसों के आतंक से बचाने की जिम्मेदारी भी निभाई.

Tags: Dharmramayana factsreligion news
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