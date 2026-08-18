राम-लक्ष्मण से भिड़ने वाला कबंध कौन था? किस श्राप से बना राक्षस, उसी ने मृत्यु से पहले बताया था सुग्रीव का पता

Ramayana Facts: हिन्दू महाकाव्य रामायण तमाम रोचक प्रसंगों से भरी पड़ी है. इसमें कई ऐसी कथाएं हैं जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं. इनके बारे में सुनने के बाद इन्हें विस्तार से जानने की इच्छा बढ़ जाती है. ऐसी एक कथा भगवान राम से भिड़ने वाले राक्षस कबंध से जुड़ी है. आमतौर पर लोग इसका कम ही जिक्र करते हैं. दरअसल, रामायण की कथा में कई ऐसे पात्र हैं, जिनका भगवान राम से मिलना संयोग नहीं बल्कि आगे की घटनाओं की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है. रहस्यमयी पात्र कबंध के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जाता है. जंगल में सीता की तलाश करते हुए जब श्रीराम और लक्ष्मण का सामना इस भयंकर राक्षस से हुआ, तब शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यही कबंध आगे चलकर उन्हें उस व्यक्ति का पता बताएगा, जो सीता की खोज में उनका सबसे बड़ा सहयोगी बनेगा.

कैसा था कबंध का स्वरूप

वाल्मीकि रामायण के अनुसार, कबंध का शरीर बेहद विशाल था. उसका सिर और गर्दन सामान्य रूप से दिखाई नहीं देते थे और उसके शरीर पर ही एक बड़ा मुंह बताया गया है. उसकी लंबी भुजाएं दूर तक फैल सकती थीं. जंगल में आने वाले जीवों और यात्रियों को वह अपनी बाहों में जकड़कर पकड़ लेता था. राम और लक्ष्मण जब सीता की खोज में वन में घूम रहे थे, तब कबंध ने उन्हें भी अपनी विशाल भुजाओं से पकड़ने का प्रयास किया. दोनों भाइयों ने परिस्थिति को समझते हुए उसका सामना किया और उसकी भुजाओं को काट दिया. इसके बाद कबंध ने अपनी पहचान और अतीत से जुड़ी महत्वपूर्ण बात बताई.

आखिर कबंध क्यों बना था राक्षस?

पौराणिक कथा के अनुसार, कबंध अपने वर्तमान स्वरूप में जन्म से राक्षस नहीं था. वह एक दिव्य स्वरूप वाला प्राणी था, लेकिन एक श्राप और अपने कर्मों के कारण उसे विकृत राक्षसी रूप प्राप्त हुआ. कथा के अलग-अलग संस्करणों में कबंध के पूर्व स्वरूप और श्राप की परिस्थितियों में कुछ अंतर मिलता है. मान्यता के अनुसार, वह अपने बल और रूप को लेकर अहंकारी हो गया था. बाद में उसे ऐसा श्राप मिला कि उसका स्वरूप भयंकर हो गया और वह जंगल में रहने वाला राक्षस बन गया. उसके शरीर का यह विचित्र रूप भी उसी श्राप का परिणाम माना गया.

राम के हाथों मृत्यु से मिली मुक्ति

कबंध ने राम और लक्ष्मण से अनुरोध किया कि उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए. श्रीराम ने उसकी बात स्वीकार की और उसका दाह संस्कार किया. मान्यता के अनुसार, अग्नि में शरीर समर्पित होने के बाद कबंध अपने श्राप से मुक्त होकर अपने दिव्य स्वरूप में वापस आ गया. यहीं से रामायण की कहानी एक नया मोड़ लेती है.

कबंध ने बताया सुग्रीव का पता

श्राप से मुक्त होने के बाद कबंध ने श्रीराम को महत्वपूर्ण सलाह दी. उसने बताया कि ऋष्यमूक पर्वत के आसपास सुग्रीव नामक वानर रहता है. सुग्रीव अपने भाई वाली से परेशान होकर वहां रह रहा था. कबंध ने राम को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी और बताया कि सुग्रीव सीता की खोज में उनकी सहायता कर सकता है. यही सलाह आगे चलकर राम और सुग्रीव की मित्रता का आधार बनी. इसके बाद राम की मुलाकात हनुमान से हुई और हनुमान उन्हें सुग्रीव के पास लेकर गए. सुग्रीव से मित्रता के बाद वानर सेना सीता की खोज में जुटी और आगे चलकर लंका तक पहुंचने का रास्ता खुला.