जटायु पूर्व जन्म में कौन थे? सूर्यदेव के सारथी से क्या था रिश्ता, रोचक है रावण से भिड़ने वाले इस वीर पक्षी की कथा

Ramayana Facts: हिन्दू महाकाव्य रामायण तमाम रोचक प्रसंगों से भरी पड़ी है. पढ़ने पर आपको इसमें कई ऐसी कथाएं मिलेंगी जो अनसुनी प्रतीत होंगी. ऐसी ही एक कथा जटायु के पूर्व जन्म से जुड़ी है. बात उस समय की है- जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले जा रहा था, तब रास्ते में एक वृद्ध पक्षी ने उसके रथ को रोकने की हिम्मत दिखाई. वह कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि जटायु थे. उम्रदराज होने के बावजूद उन्होंने रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा को ललकार दिया और सीता की रक्षा के लिए अपना जीवन तक दांव पर लगा दिया. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि जटायु का संबंध स्वयं सूर्यदेव के सारथी अरुण से बताया जाता है? पौराणिक कथाओं में उनकी वंश परंपरा और पूर्वजन्म को लेकर भी रोचक मान्यताएं मिलती हैं.

सूर्यदेव के सारथी अरुण के पुत्र थे जटायु

वाल्मीकि रामायण में जटायु को अरुण का पुत्र और संपाती का भाई बताया गया है. अरुण को सूर्यदेव के सारथी के रूप में जाना जाता है. इस तरह जटायु का संबंध सीधे सूर्यवंशीय परंपरा से जुड़ता है. जटायु और उनके बड़े भाई संपाती दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली पक्षी माने जाते थे. दोनों भाइयों के बीच गहरा प्रेम था.

बचपन में अपनी शक्ति आजमाने के दौरान दोनों ने आकाश में बहुत ऊंची उड़ान भरने की कोशिश की थी. इसी प्रसंग में संपाती ने जटायु को तेज सूर्य की किरणों से बचाने के लिए अपने पंख फैला दिए थे. इसके कारण संपाती के पंख झुलस गए और वह लंबे समय तक उड़ने की क्षमता खो बैठे. फिर यही संपाती आगे चलकर राम की सीता की खोज में महत्वपूर्ण कड़ी बने.

क्या जटायु पूर्व जन्म में कोई देवता थे?

जटायु के पूर्वजन्म को लेकर कई लोककथाएं और क्षेत्रीय पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं. कुछ कथाओं में उन्हें पूर्वजन्म का कोई दिव्य प्राणी या तपस्वी बताया जाता है, जबकि कुछ परंपराओं में उनकी पहचान सीधे अरुणपुत्र के रूप में ही की जाती है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि वाल्मीकि रामायण में जटायु के किसी विशेष पूर्वजन्म की विस्तृत कथा नहीं मिलती है. इसलिए पूर्वजन्म से जुड़ी कहानियों को प्रमाणित रामायण प्रसंग के बजाय बाद की लोक-परंपराओं के रूप में समझना अधिक उचित है.

राम से जटायु का था खास संबंध

जटायु केवल सीता के रक्षक ही नहीं थे, बल्कि उनका संबंध राजा दशरथ से भी बताया जाता है. रामायण के अनुसार, जटायु दशरथ के मित्र थे. यही कारण था कि जब उन्होंने रावण को सीता का हरण करते देखा तो वह अपनी वृद्धावस्था भूलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए. उन्होंने रावण को समझाया कि पराई स्त्री का हरण अधर्म है और सीता को छोड़ देना चाहिए. लेकिन रावण नहीं माना. इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ. जटायु ने रावण के रथ को क्षतिग्रस्त कर दिया और उसके कई अस्त्रों का सामना किया. लेकिन अंततः रावण ने उनके पंख काट दिए. जटायु घायल होकर धरती पर गिर पड़े.

मृत्यु से पहले राम को दी सबसे बड़ी जानकारी

जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता की तलाश में वहां पहुंचे तो उन्हें घायल जटायु मिले. जटायु ने अपनी अंतिम सांसों से पहले राम को बताया कि रावण सीता को दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है. इस तरह मृत्यु के करीब पहुंच चुके जटायु ने भी अपना अंतिम कर्तव्य पूरा किया. भगवान राम ने उन्हें पिता समान सम्मान दिया और उनका अंतिम संस्कार स्वयं किया.