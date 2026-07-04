वानर सेना के सबसे बुद्धिमान जाम्बवान का जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा जी की जम्हाई से क्या कनेक्शन, पढ़िए रोचक कथा

Ramayana Facts: सनातन धर्म की प्रमुख धर्म ग्रंथ ‘रामायण’ तमाम रोचक प्रसंगों से भरी पड़ी है. आमतौर पर जब भी रामायण की बात होती है, तो श्रीराम के 14 वर्षों के वनवास का उल्लेख जरूर किया जाता है. जैसा कि हम सभी जानते हैं, वनवास के दौरान वानर सेना ने उसका बखूबी साथ निभाया. सेना के सभी सदस्य एक से बढ़कर एक योद्धा थे. लेकिन, जब भी बुद्धिमत्ता, अनुभव और दूरदर्शिता की बात होती है, तो सबसे पहले ऋक्षराज जाम्बवान का नाम सामने आता है. वानर सेना के सबसे वरिष्ठ और विद्वान योद्धा माने जाने वाले जाम्बवान केवल अपनी शक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ और सही समय पर सही सलाह देने के लिए भी प्रसिद्ध हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि, जाम्बवान का जन्म किसी सामान्य तरीके से नहीं हुआ था? उनकी उत्पत्ति को लेकर पुराणों में एक बेहद रोचक कथा मिलती है, जिसका संबंध स्वयं ब्रह्मा जी की जम्हाई से बताया गया है. तो जानिए आखिर, जाम्बवान के जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा जी की जम्हाई से क्या कनेक्शन-

ब्रह्मा जी की जम्हाई से हुआ था जन्म

आपको जानकर हैरानी होगी कि, जाम्बवान का जन्म किसी सामान्य तरीके से नहीं हुआ था. धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार, सृष्टि की रचना के दौरान एक बार सृजनकर्ता ब्रह्मा जी ने जम्हाई (संस्कृत में जृम्भा) ली. मान्यता है कि, उसी दिव्य जम्हाई से एक तेजस्वी और बलशाली भालू स्वरूप पुरुष प्रकट हुए. यही आगे चलकर ऋक्षराज जाम्बवान कहलाए. ‘जृम्भा’ शब्द से ही उनका नाम जाम्बवान पड़ा. इसलिए उन्हें ब्रह्मा की दिव्य शक्ति से उत्पन्न महापुरुष माना जाता है.

कई युगों के साक्षी थे जाम्बवान

जाम्बवान को चिरंजीवी स्वरूप और असाधारण दीर्घायु का वरदान प्राप्त था. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, उन्होंने सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग तक का समय देखा. यही कारण है कि उन्हें सबसे अनुभवी और ज्ञानी पात्रों में गिना जाता है. कहा जाता है कि, भगवान वामन अवतार के समय भी जाम्बवान मौजूद थे. जब भगवान विष्णु ने तीन पगों में ब्रह्मांड नापा, तब जाम्बवान ने उनकी महिमा का गुणगान करते हुए उनकी कई बार परिक्रमा की थी.

रामायण में निभाई सबसे अहम भूमिका

त्रेतायुग में जब भगवान श्रीराम माता सीता की खोज में वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे, तब पूरी सेना इस चिंता में थी कि आखिर लंका तक कौन जाएगा. उस समय जाम्बवान ने ही हनुमान को उनकी भूली हुई दिव्य शक्तियों का स्मरण कराया. जाम्बवान के प्रेरक शब्दों ने हनुमान के आत्मविश्वास को जगाया और उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लंका पहुंचकर माता सीता का पता लगाया. यह प्रसंग रामायण के सबसे प्रेरणादायक क्षणों में से एक माना जाता है.

श्रीकृष्ण से भी हुआ था सामना

जाम्बवान का उल्लेख केवल रामायण तक ही सीमित नहीं है. द्वापर युग में स्यामंतक मणि प्रसंग के दौरान उनका भगवान श्रीकृष्ण से कई दिनों तक युद्ध हुआ. बाद में जब उन्हें यह आभास हुआ कि श्रीकृष्ण, भगवान विष्णु के ही अवतार और श्रीराम के स्वरूप हैं, तब उन्होंने युद्ध समाप्त कर अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह श्रीकृष्ण से कर दिया.