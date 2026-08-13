Home > धर्म > हनुमान जी की पूंछ का रहस्य क्या था? रावण के दरबार में कैसे हो गई थी इतनी लंबी, फिर इसी से हुआ लंका का सर्वनाश!

हनुमान जी की पूंछ का रहस्य क्या था? रावण के दरबार में कैसे हो गई थी इतनी लंबी, फिर इसी से हुआ लंका का सर्वनाश!

Ramayana Facts: रामायण की कथा में हनुमान जी के पराक्रम के कई प्रसंग मिलते हैं, लेकिन लंका दहन की कहानी में उनकी पूंछ का प्रसंग सबसे रोचक है. सोचिए... जिस पूंछ को रावण ने अपमान का साधन समझकर आग लगवाने का आदेश दिया, वही आगे चलकर उसकी स्वर्णनगरी के विनाश का कारण बन गई.

By: Lalit Kumar | Published: August 13, 2026 5:11:58 PM IST

हनुमान जी की पूंछ का रहस्य क्या था? (AI)
हनुमान जी की पूंछ का रहस्य क्या था? (AI)


Ramayana Facts: हिन्दू महाकाव्य रामायण तमाम रोचक प्रसंगों से भरी पड़ी है. इसमें वर्णित तमाम ऐसी कथाएं हैं जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं. ऐसी ही हनुमान की पूंछ से जुड़ा एक रोचक प्रसंग है. रामायण की कथा में हनुमान जी के पराक्रम के कई प्रसंग मिलते हैं, लेकिन लंका दहन की कहानी में उनकी पूंछ का प्रसंग सबसे रोचक है. सोचिए… जिस पूंछ को रावण ने अपमान का साधन समझकर आग लगवाने का आदेश दिया, वही आगे चलकर उसकी स्वर्णनगरी के विनाश का कारण बन गई. अब सवाल है कि आखिर, हनुमान जी की पूंछ इतनी लंबी कैसे हो गई थी? रावण के दरबार में ऐसा क्या हुआ था कि लंका के लोग उसे देखकर हैरान रह गए? फिर हनुमान की पूंछ लंका के विनाश का कारण कैसे बनी? आइए जानते हैं रोचक प्रसंग-

हनुमान जी की पूंछ का रहस्य क्या है?

हनुमान जी की पूंछ में नवग्रह का वास नहीं, बल्कि उनकी पूंछ में मुख्य रूप से माता पार्वती का निवास माना जाता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, जब लंका दहन के दौरान रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी, तब माता सीता ने उनकी पूंछ को अमरता का वरदान दिया था. इसके पीछे की कथा यह है कि, भगवान शिव ने माता पार्वती को वचन दिया था कि त्रेता युग में हनुमान अवतार के समय उनकी पूंछ में माता पार्वती स्वयं वास करेंगी, ताकि लंका दहन के दौरान उनका क्रोध शांत हो सके. 

You Might Be Interested In

सीता की खोज में लंका पहुंचे हनुमान

बात उस समय की है जब माता सीता की खोज करते हुए हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे थे. अशोक वाटिका में उन्होंने माता सीता को भगवान श्रीराम का संदेश दिया. इसके बाद उन्होंने लंका में अपना पराक्रम दिखाते हुए अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और कई राक्षसों का सामना किया. हनुमान जी को पकड़कर रावण के दरबार में ले जाया गया. वहां उन्होंने बिना किसी भय के लंकापति रावण को समझाया कि वह माता सीता को सम्मानपूर्वक श्रीराम को लौटा दे. लेकिन, अहंकार में डूबे रावण ने उनकी बात नहीं मानी.

पूंछ में आग लगाने का दिया आदेश

रावण के भाई विभीषण ने समझाया कि दूत की हत्या करना नीति के विरुद्ध है. इसलिए हनुमान जी को मारने के बजाय उन्हें दंड देने की बात हुई. रावण ने आदेश दिया कि हनुमान जी की पूंछ में कपड़े और तेल लपेटकर आग लगा दी जाए, क्योंकि वानर अपनी पूंछ को बहुत प्रिय मानते हैं. राक्षसों ने कपड़े और तेल लपेटना शुरू किया. 

लेकिन कथा के अनुसार, हनुमान जी ने अपनी योगमाया से अपनी पूंछ को लगातार बढ़ाना शुरू कर दिया. राक्षस जितना कपड़ा लाते, पूंछ उतनी ही लंबी होती जाती. लंका के लोगों के घरों से कपड़े और तेल तक मंगवाए जाने लगे. आखिरकार जब पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान जी ने अपना आकार छोटा कर लिया और बंधन से निकल गए.

एक छलांग में बदल गया पूरा खेल

आग लगने के बाद हनुमान जी ने अपनी जलती पूंछ को ही अस्त्र बना लिया. वे एक महल से दूसरे महल पर छलांग लगाने लगे. उनकी पूंछ से निकलती आग ने देखते ही देखते लंका के अनेक हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया. कहा जाता है कि, स्वर्णनगरी लंका के महल, भवन और राजप्रासाद धधकने लगे. चारों ओर अफरा-तफरी मच गई. जिस पूंछ को रावण ने हनुमान जी का अपमान करने के लिए इस्तेमाल किया था, वही उसकी शक्ति और वैभव को चुनौती देने लगी. हालांकि, माता सीता के निवास वाले अशोक वाटिका को हनुमान जी ने जानबूझकर सुरक्षित रखा. लंका दहन के बाद उन्होंने समुद्र में जाकर अपनी पूंछ की अग्नि शांत की और फिर माता सीता से विदा लेकर श्रीराम के पास लौट गए.

अद्भुत पूंछ को लेकर क्या मान्यता है?

धार्मिक परंपराओं में हनुमान जी की पूंछ को उनके अद्भुत पराक्रम और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है. अलग-अलग रामायण परंपराओं में इस प्रसंग के विवरण में कुछ अंतर मिलते हैं. पूंछ का असाधारण रूप से बढ़ना भी मुख्यतः धार्मिक और पौराणिक कथा का हिस्सा है. 

Tags: Dharmramayana factsreligion news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

टेस्ट इतिहास में किसने झटके सबसे ज्यादा विकेट? टॉप-5 में...

August 13, 2026

WTC में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा रन? देखें...

August 12, 2026

बेहद फायदेमंद होता है मेथी का पानी

August 12, 2026

कौन हैं सायशा सैगल?

August 12, 2026

कौन हैं पूरन गब्बी?

August 12, 2026

सारा अली खान के 5 विवाद

August 12, 2026
हनुमान जी की पूंछ का रहस्य क्या था? रावण के दरबार में कैसे हो गई थी इतनी लंबी, फिर इसी से हुआ लंका का सर्वनाश!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हनुमान जी की पूंछ का रहस्य क्या था? रावण के दरबार में कैसे हो गई थी इतनी लंबी, फिर इसी से हुआ लंका का सर्वनाश!
हनुमान जी की पूंछ का रहस्य क्या था? रावण के दरबार में कैसे हो गई थी इतनी लंबी, फिर इसी से हुआ लंका का सर्वनाश!
हनुमान जी की पूंछ का रहस्य क्या था? रावण के दरबार में कैसे हो गई थी इतनी लंबी, फिर इसी से हुआ लंका का सर्वनाश!
हनुमान जी की पूंछ का रहस्य क्या था? रावण के दरबार में कैसे हो गई थी इतनी लंबी, फिर इसी से हुआ लंका का सर्वनाश!