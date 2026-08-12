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हनुमान जी में कितना था अपार बल? बाल्यकाल में किन वरदानों के मिलने से बने शक्तिशाली महाबली, पढ़ें रोचक कहानी

Ramayana Facts: रामायण में जब भी पराक्रम, साहस और अद्भुत शक्ति की बात होती है, तो सबसे पहले नाम आता है पवनपुत्र हनुमान जी का. समुद्र लांघना हो, लंका में प्रवेश करना हो या संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा लाना. हनुमान जी के पराक्रम के सामने बड़े-बड़े योद्धा भी नतमस्तक हो जाते थे. जानिए, हनुमान जी में कितना अपार बल था? बाल्यकाल में किन वरदानों के मिलने से बने शक्तिशाली महाबली?

By: Lalit Kumar | Published: August 12, 2026 8:24:48 AM IST

जानिए, हनुमान जी में कितना था अपार बल? (AI)
जानिए, हनुमान जी में कितना था अपार बल? (AI)


Ramayana Facts: रामायण में जब भी पराक्रम, साहस और अद्भुत शक्ति की बात होती है, तो सबसे पहले नाम आता है पवनपुत्र हनुमान जी का. समुद्र लांघना हो, लंका में प्रवेश करना हो या संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा लाना. हनुमान जी के पराक्रम के सामने बड़े-बड़े योद्धा भी नतमस्तक हो जाते थे. उनके अपार बल की चर्चा सभी धर्म ग्रंथों से लेकर लोक कथाओं में बखूबी होती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि, हनुमान जी की इस अपार शक्ति के पीछे सिर्फ उनका बल ही नहीं, बल्कि बाल्यकाल में मिले कई दिव्य वरदान भी माने जाते हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार, देवताओं ने उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान की थीं, जिनके कारण वे असाधारण पराक्रम के स्वामी बने. अब सवाल है कि आखिर, हनुमान जी में कितना अपार बल था? बाल्यकाल में किन वरदानों के मिलने से बने शक्तिशाली महाबली? पढ़िए रोचक कथा-

बाल्यकाल से ही अद्भुत थे हनुमान जी

धर्म ग्रंथों में हनुमान जी को बचपन से ही बेहद चंचल और शक्तिशाली बताया गया है. एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, बाल हनुमान ने आकाश में चमकते सूर्य को फल समझ लिया और उसे खाने के लिए उसकी ओर उड़ चले. उनकी गति और शक्ति देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए थे. जब इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र का प्रहार किया, तो हनुमान जी घायल होकर धरती पर गिर पड़े. इससे क्रोधित होकर उनके पिता पवनदेव ने अपनी गति रोक दी. तब देवताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने बाल हनुमान को अनेक वरदान दिए.

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देवताओं ने दिए अद्भुत वरदान

पौराणिक मान्यताओं में कहा जाता है कि, ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को कई प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से सुरक्षा का वरदान दिया. इंद्रदेव ने भी उन्हें अपने वज्र से सुरक्षित रहने का आशीर्वाद दिया और उनके शरीर को अत्यंत मजबूत बताया गया. सूर्यदेव से उन्हें ज्ञान और विद्या प्राप्त होने की कथा भी प्रसिद्ध है. हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया और उनसे वेद-वेदांग सहित अनेक विद्याएं सीखीं. यही कारण है कि उन्हें केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और ज्ञानवान भी माना जाता है.

इसके अलावा, वरुणदेव, यमराज, अग्निदेव और अन्य देवताओं से भी उन्हें अलग-अलग शक्तियां और सुरक्षा के वरदान मिले थे. इन वरदानों के कारण उनके लिए जल, अग्नि, मृत्यु और अनेक दिव्य अस्त्रों का भय समाप्त हो गया था.

फिर क्यों भूल गए अपनी शक्तियां?

रामायण की कथा का एक रोचक प्रसंग यह भी है कि बचपन में अपनी शक्तियों का बार-बार प्रदर्शन करने के कारण हनुमान जी ऋषियों के आश्रम में शरारत करते थे. इससे परेशान होकर ऋषियों ने उन्हें ऐसा श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और जब कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराएगा, तभी वे उसे पहचान पाएंगे.

यही वजह मानी जाती है कि सीता की खोज के दौरान समुद्र के किनारे बैठे हनुमान जी अपनी वास्तविक शक्ति से अनजान थे. जब जामवंत ने उन्हें उनके पराक्रम और सामर्थ्य का स्मरण कराया, तब उन्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ. इसके बाद हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और समुद्र पार कर लंका की ओर प्रस्थान किया. यहीं से उनके महान पराक्रम की वह श्रृंखला शुरू हुई, जिसने उन्हें रामभक्त और महाबली के रूप में अमर कर दिया.

सिर्फ बल नहीं, बुद्धि और भक्ति भी बनी ताकत

हनुमान जी की शक्ति को केवल शारीरिक सामर्थ्य से जोड़कर देखना अधूरा होगा. रामायण में उनका चरित्र बल, बुद्धि, विवेक, साहस और भक्ति के अद्भुत मेल के रूप में सामने आता है. लंका में प्रवेश करते समय उन्होंने छोटा रूप धारण किया, जबकि आवश्यकता पड़ने पर विराट रूप भी धारण किया.

इसीलिए हनुमान जी को महाबली कहने के साथ-साथ संकटमोचन और बुद्धिमान भी माना जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, देवताओं के वरदानों ने उन्हें असाधारण शक्ति दी, लेकिन श्रीराम के प्रति उनकी अटूट भक्ति और सही समय पर सही शक्ति का इस्तेमाल करने की बुद्धि ने उनके पराक्रम को महान बना दिया.

Tags: Dharmhome-hero-pos-5Lord Hanumanramayana factsreligion news
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