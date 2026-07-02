Home > धर्म > सुदर्शन चक्र के अवतार भरत की पत्नी कौन थीं? माता सीता से क्या था संबंध, राम वनवास के दौरान कैसे निभाया पति धर्म

सुदर्शन चक्र के अवतार भरत की पत्नी कौन थीं? माता सीता से क्या था संबंध, राम वनवास के दौरान कैसे निभाया पति धर्म

Ramayana Facts: जब भी रामायण की चर्चा होती है तो भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के चरित्र सबसे अधिक याद किए जाते हैं. लेकिन, इस महाकाव्य में कुछ ऐसे पात्र भी हैं, जिन्होंने बिना किसी चाह के त्याग, धैर्य और धर्म का अद्भुत उदाहरण पेश किया. भरत की पत्नी माता मांडवी भी इनमें से एक हैं. अब सवाल है कि आखिर, कौन थीं भगवान राम की पत्नी मांडवी?

By: Lalit Kumar | Published: July 2, 2026 1:58:37 PM IST

भरत की पत्नी मांडवी कौन थीं? (AI)
भरत की पत्नी मांडवी कौन थीं? (AI)


Ramayana Facts: जब भी रामायण की चर्चा होती है तो भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के चरित्र सबसे अधिक याद किए जाते हैं. लेकिन, इस महाकाव्य में कुछ ऐसे पात्र भी हैं, जिन्होंने बिना किसी चाह के त्याग, धैर्य और धर्म का अद्भुत उदाहरण पेश किया. हालांकि, इनका बहुत कम जिक्र किया जाता है. रामलीला मंचन में भी इनके बारे में कम ही दिखाया जाता है. ऐसा ही एक नाम है भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार भरत की पत्नी माता मांडवी का, जिनका जीवन त्याग, संयम और कर्तव्य का प्रतीक माना जाता है. अब सवाल है कि आखिर, कौन थीं भगवान राम की पत्नी मांडवी? माता सीता से क्या था उनका संबंध? राम के वनवास के दौरान उन्होंने कैसे निभाया पति धर्म? जानिए, रामायण के जुड़ा रोचक प्रसंग-

कौन थीं मांडवी?

मांडवी मिथिला के राजा कुशध्वज की पुत्री थीं. कुशध्वज, राजा जनक के छोटे भाई थे. इस प्रकार मांडवी, माता सीता की चचेरी बहन थीं. राजा जनक की चारों बेटियों और भतीजियों का विवाह अयोध्या के चारों राजकुमारों से हुआ था. माता सीता का विवाह भगवान श्रीराम से, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, मांडवी का विवाह भरत से और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हुआ.

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माता सीता से क्या था संबंध?

रिश्ते में मांडवी, माता सीता की चचेरी बहन थीं, लेकिन दोनों के बीच स्नेह सगी बहनों जैसा माना जाता है. मिथिला में साथ पली-बढ़ीं इन चारों राजकुमारियों ने विवाह के बाद भी अपने परिवार और धर्म के प्रति समान निष्ठा दिखाई. यही कारण है कि रामायण में इन चारों महिलाओं का चरित्र आदर्श नारी के रूप में वर्णित किया जाता है.

राम के वनवास के दौरान कैसे निभाया पति धर्म?

जब कैकेयी के वरदान के कारण भगवान श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास मिला और भरत को अयोध्या का राजा बनाने की घोषणा हुई, तब भरत ने इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया. उन्होंने नंदीग्राम में रहकर भगवान श्रीराम की खड़ाऊं को सिंहासन पर स्थापित किया और स्वयं एक तपस्वी की तरह जीवन बिताया.

ऐसे कठिन समय में मांडवी ने भी अपने पति का पूरा साथ दिया. उन्होंने न तो राजमहल के सुखों का उपभोग किया और न ही रानी होने का अहंकार दिखाया. कहा जाता है कि, उन्होंने भी सादा जीवन अपनाया और भरत के संकल्प में सहभागी बनीं. पति के धर्म, परिवार की मर्यादा और श्रीराम के प्रति सम्मान को उन्होंने सर्वोपरि रखा.

त्याग और धैर्य की मिसाल

मांडवी का चरित्र यह सिखाता है कि सच्चा साथ केवल सुख के दिनों में नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी निभाया जाता है. उन्होंने कभी सत्ता या वैभव की इच्छा नहीं की. उनका पूरा जीवन परिवार की एकता, धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए समर्पित रहा.

रामायण में भले ही मांडवी का उल्लेख सीमित मिलता हो, लेकिन उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. वे इस बात का उदाहरण हैं कि इतिहास केवल युद्ध जीतने वालों का नहीं, बल्कि मौन रहकर अपने कर्तव्य निभाने वालों का भी होता है. भरत और मांडवी का दांपत्य आज भी त्याग, विश्वास और आदर्श वैवाहिक जीवन की प्रेरणा देता है.

Tags: DharmRamayanareligion news
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