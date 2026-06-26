Home > धर्म > मृत्यु के बाद रावण का अंतिम संस्कार किसने किया? भाई विभीषण ने क्यों कर दिया था इंकार, पढ़ें रोचक कथा

मृत्यु के बाद रावण का अंतिम संस्कार किसने किया? भाई विभीषण ने क्यों कर दिया था इंकार, पढ़ें रोचक कथा

Ramayan katha: सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ रामायण में ऐसे अनगिनत प्रसंग हैं, जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं. इन्हीं में से एक है लंकापति रावण के अंतिम संस्कार का प्रसंग. जब युद्धभूमि में उसका अंत हुआ, तब सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि इतने शक्तिशाली सम्राट का अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो आइए जानते हैं कि, आखिर रावण की मृत्यु के बाद उसके शव का अंतिम संस्कार किसने किया?

By: Lalit Kumar | Published: June 26, 2026 4:16:23 PM IST

जानिए, रावण का अंतिम संस्कार किसने किया? (Canva)
जानिए, रावण का अंतिम संस्कार किसने किया? (Canva)


Ramayan katha: सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ रामायण में ऐसे अनगिनत प्रसंग हैं, जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं. भगवान श्रीराम और रावण के युद्ध की कहानी तो लगभग हर कोई जानता है, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद घटित कुछ घटनाएं ऐसी हैं, जिनका जिक्र बहुत कम होता है. इन्हीं में से एक है लंकापति रावण के अंतिम संस्कार का प्रसंग. रावण को पराक्रमी योद्धा, महान विद्वान और शिवभक्त माना जाता था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे विनाश के मार्ग पर पहुंचा दिया. जब युद्धभूमि में उसका अंत हुआ, तब सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि इतने शक्तिशाली सम्राट का अंतिम संस्कार कौन करेगा? क्या उसके परिजनों ने यह जिम्मेदारी निभाई या फिर किसी और ने धर्म का पालन करते हुए उसका अंतिम संस्कार कराया? आइए जानते हैं कि, आखिर रावण की मृत्यु के बाद उसके शव का अंतिम संस्कार किसने किया? भाई विभीषण ने मुखाग्नि देने से क्यों कर दिया था इंकार? आइए जानते हैं रोचक कथा-

विभीषण ने क्यों किया था इनकार?

वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड के अनुसार, जब भगवान श्री राम ने विभीषण से रावण का अंतिम संस्कार करने को कहा, तो विभीषण भावुक होकर पीछे हट गए. उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि, हे प्रभु! हमारे भाई रावण ने अधर्म का मार्ग चुना, उसने माता सीता का अपहरण किया और ऋषियों-मुनियों को बहुत परेशान किया. ऐसे अधर्मी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करके मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता हूं. वो तो मेरा भाई कहलाने के योग्य भी नहीं है. रावण के प्रति इसी नफरत पर विभीषण ने उसे मुखाग्नि देने से इंकार कर दिया था.

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भगवान राम ने सिखाया धर्म का असली मतलब

विभीषण की बात सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने उन्हें समझाया. श्री राम ने एक ऐसा वाक्य कहा जो आज भी मानवता की सबसे बड़ी सीख माना जाता है. उन्होंने कहा कि- ‘मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनम्। क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव॥’

अर्थात्- मृत्यु के साथ ही दुश्मनी समाप्त हो जाती है. हमारा उद्देश्य पूरा हो चुका है. अब यह मेरा भी वैसा ही भाई है जैसा तुम्हारा. इसलिए इसका अंतिम संस्कार पूर्ण सम्मान के साथ होना चाहिए. श्री राम ने समझाया कि रावण भले ही शत्रु था, लेकिन वह एक बहुत बड़ा विद्वान और वेदों का ज्ञाता भी था. उसकी मृत्यु के बाद अब उससे कोई दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए.

मृत्यु के बाद रावण का अंतिम संस्कार किसने किया? भाई विभीषण ने क्यों कर दिया था इंकार, पढ़ें रोचक कथा

रावण का किसने किया अंतिम संस्कार?

श्री राम की बातों को सुनकर विभीषण की आंखें खुल गईं. उन्हें अपनी भूल का अहसास हुआ कि मृत्यु के बाद किसी भी जीव के प्रति बुरे भाव रखना अधर्म है. भगवान राम के समझाने के बाद विभीषण ने ही रावण का अंतिम संस्कार पूर्ण शास्त्रीय विधि-विधान के साथ किया. लंका के ब्राह्मणों और परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में रावण की देह को अग्नि दी गई.

मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है वैर 

भगवान राम ने कहा कि मृत्यु के बाद वैर समाप्त हो जाता है. रावण चाहे कितना भी बड़ा शत्रु क्यों न रहा हो, लेकिन वह एक महान विद्वान, शिवभक्त और विभीषण का बड़ा भाई भी था. इसलिए उसका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करना ही धर्म है. राम ने विभीषण से कहा कि भाई होने के नाते अंतिम संस्कार करना उनका कर्तव्य है. राम की आज्ञा और धर्म के पालन के लिए विभीषण ने रावण का पूरे वैदिक विधि-विधान के साथ अंतिम संस्कार किया. 

Tags: DharmRamayan Factsreligion news
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