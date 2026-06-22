Home > धर्म > उर्मिला पिछले जन्म में कौन थीं? युद्ध में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर वो क्यों हंसीं, रोचक है इसके पीछे की कथा

उर्मिला पिछले जन्म में कौन थीं? युद्ध में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर वो क्यों हंसीं, रोचक है इसके पीछे की कथा

Ramayana Facts: लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का जीवन त्याग की एक ऐसी मिसाल है, जिसे शब्दों में बांध पाना आसान नहीं है. जब लक्ष्मण जी अपने भाई राम जी के साथ 14 वर्षों के वनवास पर गए, तब उर्मिला ने बिना किसी प्रश्न या शिकायत के उन्हें विदा किया. यह केवल एक पत्नी का कर्तव्य नहीं था, बल्कि उनके भीतर बसे गहरे प्रेम और समझ का प्रतीक था. अब सवाल है कि आखिर, पूर्व जन्म में उर्मिला कौन थीं? युद्ध में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर वो क्यों हंसीं? पढ़िए रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: June 22, 2026 9:58:41 AM IST

जानिए, पूर्व जन्म में कौन थीं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला. (AI)
जानिए, पूर्व जन्म में कौन थीं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला. (AI)


Ramayana Facts: महाकाव्य रामायण की कथा केवल भगवान श्रीराम के आदर्शों की ही नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम और समर्पण की भी अद्भुत गाथा है. इसी गाथा में एक ऐसा पात्र भी है, जिसका बलिदान अक्सर अनकहा रह जाता है. जी हां, वह हैं लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला. उर्मिला का जीवन त्याग की एक ऐसी मिसाल है, जिसे शब्दों में बांध पाना आसान नहीं है. जब लक्ष्मण जी अपने भाई राम जी के साथ 14 वर्षों के वनवास पर गए, तब उर्मिला ने बिना किसी प्रश्न या शिकायत के उन्हें विदा किया. यह केवल एक पत्नी का कर्तव्य नहीं था, बल्कि उनके भीतर बसे गहरे प्रेम और समझ का प्रतीक था. कहा जाता है कि उर्मिला ने स्वयं को महलों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपने मन को भी उसी तपस्या में लगा दिया, जिसमें लक्ष्मण वन में थे. अब सवाल है कि आखिर, पूर्व जन्म में उर्मिला कौन थीं? युद्ध में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर वो क्यों हंसीं? पढ़िए रोचक कथा-

पूर्व जन्म में कौन थीं उर्मिला

रामायण की कथा में उर्मिला का नाम अक्सर शांत और त्यागमयी रूप में लिया जाता है, लेकिन उनसे जुड़ी कई रोचक और कम सुनी कहानियां भी प्रचलित हैं. ऐसी ही एक कथा उनके पूर्व जन्म और उनके भाग्य से जुड़ी है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, उर्मिला पूर्व जन्म में एक तपस्विनी थीं, जिन्होंने भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप शेषनाग की कठोर तपस्या की थी. उनका एक ही संकल्प था, उन्हें अपने पति के रूप में पाना. 

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किस पुण्य से लक्ष्मण से हुआ विवाह

उर्मिला की कठिन तपस्या और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में उनका विवाह शेषनाग के अवतार से होगा.
इसी वरदान के फलस्वरूप त्रेता युग में उर्मिला का जन्म मिथिला के राजा जनक के घर हुआ और उनका विवाह भगवान राम के अनुज लक्ष्मण से हुआ, जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है. इस प्रकार, उनका यह विवाह केवल सांसारिक बंधन नहीं, बल्कि पूर्व जन्म के पुण्य और तप का परिणाम था.

युद्ध में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर उर्मिला क्यों हंसीं

यह प्रसंग लोककथाओं में मिलता है. कहा जाता है कि, जब लक्ष्मण शक्ति लगने से मूर्छित होकर गिरे, तो पूरी अयोध्या और युद्धभूमि शोक में डूब गई. लेकिन, उर्मिला ने उस समय एक रहस्यमयी मुस्कान दी. इसका कारण यह बताया जाता है कि, उर्मिला को अपने पति के दिव्य स्वरूप का ज्ञान था. उन्हें विश्वास था कि शेषनाग अवतार लक्ष्मण का अंत इस प्रकार नहीं हो सकता है. उनका यह हंसना उपहास नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और आस्था का प्रतीक था. वे जानती थीं कि, भगवान राम और हनुमान के रहते लक्ष्मण को कुछ नहीं हो सकता है.

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