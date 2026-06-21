वनवास के दौरान लक्ष्मण 14 वर्ष की नींद का त्याग कैसे कर सके? पत्नी उर्मिला ने कैसे निभाया पति धर्म, पढ़ें रोचक कथा

Ramayan Facts: महाकाव्य रामायण की कथा केवल भगवान श्रीराम के आदर्शों की ही नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम और समर्पण की भी अद्भुत गाथा है. इसी गाथा में एक ऐसा पात्र भी है, जिसका बलिदान अक्सर अनकहा रह जाता है. जी हां, वह हैं लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला. जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तो उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी वन की ओर चल पड़े. लक्ष्मण ने अपने भाई के लिए अपनी पत्नी तक की परवाह नहीं की. भाई का भाई के प्रति ऐसा समर्पण शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है. कहा जाता है कि, भगवान राम और माता सीता की रक्षा-सुरक्षा के लिए भाई लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोए नहीं. ऐसा सब संभव हो पाया उनकी पत्नी उर्मिला की वजह से. अब सवाल है कि आखिर, 14 वर्षों तक लक्ष्मण ने अपनी आंखों में नींद क्यों नहीं आने दी? लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक बिना सोए कैसे रह पाए? आइए जानते हैं इस बारे में-

निद्रा देवी से मिला लक्ष्मण जी को वरदान

लोक मान्यताओं के अनुसार, वनवास की पहली ही रात, जब श्रीराम और माता सीता विश्राम कर रहे थे, तब निद्रा देवी स्वयं लक्ष्मण के समक्ष प्रकट हुईं. लक्ष्मण ने हाथ जोड़ते हुए उनसे विनती की, कि ‘माता, मुझे ऐसा वरदान दें कि इन 14 वर्षों तक मुझे नींद न आए, ताकि मैं हर पल अपने प्रभु और भाभी की रक्षा कर सकूं’. लक्ष्मण की इस अटूट निष्ठा को देखकर निद्रा देवी ने उन्हें वरदान दे दिया. तभी से लक्ष्मण ‘गुडाकेश’ कहलाए. अर्थात- जिसने नींद पर विजय पा ली हो.

उर्मिला ने कैसे निभाया पति का धर्म

इस कथा का एक और भावुक पहलू है, जो सीधे लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला से जुड़ा है. बात उस समय की है जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया. उनके साथ लक्ष्मण भी वन जाने लगे, तो उर्मिला भी उनके साथ चलने को तैयार थीं. उनका मन भी सीता की तरह अपने पति के साथ हर परिस्थिति में रहने का था. परंतु लक्ष्मण ने उन्हें समझाया, ‘यदि आप भी मेरे साथ चलेंगी, तो मेरा ध्यान आपके प्रति भी बंटेगा. मैं चाहता हूं कि आप महल में रहकर मेरा संबल बनें, ताकि मैं निश्चिंत होकर भाई राम और भाभी सीता की सेवा कर सकूं.’ पति धर्म और कर्तव्य के इस द्वंद्व में उर्मिला ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और अयोध्या में ही रहने का कठिन निर्णय लिया.

कहा जाता है कि, देवी निद्रा ने प्रसन्न होकर लक्ष्मण जी को 14 साल तक जागने का वरदान तो दे दिया. लेकिन, प्रकृति के नियम की मांग थी कि लक्ष्मण के हिस्से की नींद का बोझ कोई उठाए. लक्ष्मण ने कहा कि मेरी पत्नी उर्मिला के पास जाओ और उसे स्थिति से अवगत कराओ. देवी निद्रा उर्मिला के पास गईं, उर्मिला ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि मेरे पति के हिस्से की नींद मुझे चौदह साल तक दो ताकि वह बिना किसी थकान के पूरे समय जाग सकें. फिर, जिस नींद का त्याग लक्ष्मण ने किया, वही नींद उर्मिला ने अपने हिस्से में ले ली और 14 वर्षों तक सोती रहीं, ताकि लक्ष्मण जागकर अपना धर्म निभा सकें.

14 वर्ष बाद ऐसे जागीं उर्मिला

राम ने रावण को हराने के बाद, सीता को बचाया और अयोध्या लौट आए. राम के राज्याभिषेक का दिन आ गया. जैसे ही भजन गाए जा रहे थे और राम के सामने मुकुट लाया गया, लक्ष्मण हंसने लगे. सभी को आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण क्यों हंस रहे थे. वहीं, दरबार में राम और सीता समेत सभी अपराधबोध में चले गए, क्योंकि सभी को अपने गलत काम याद आ गए और सभी को लगा लक्ष्मण उनपर हंस रहे हैं. अंत में किसी ने लक्ष्मण से पूछा कि वह क्यों हंस रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि मैं पिछले 14 वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं और जब मैं राम को राजा का राज्याभिषेक होते हुए देखने वाला हूं, तो नींद की देवी निद्रा मुझे हमारे समझौते की याद दिलाकर मुझे अपने अधीन होकर उर्मिला को जगाने के लिए कह रही हैं. मुझे स्थिति की विडंबना प्रफुल्लित कर रही है. हालांकि, इसके बाद लक्ष्मण को नींद आ गई और उर्मिला जाग गई कि राम को राजा का ताज पहनाया गया.