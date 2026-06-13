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माता सीता की दिव्य साड़ी, 14 वर्ष तक न मैली हुई और न ही फटी, वनवास जाने के दौरान किससे हुई थी प्राप्त

Devi Sita divine saree: भगवान राम को जब उनके पिता दशरथ द्वारा वनवास दिया गया, तब उन्होंने बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार किया. इस कठिन समय में उनके छोटे भाई लक्ष्मण और धर्म पत्नी सीता ने भी राजसी जीवन छोड़कर वनवास की कठिनाइयों को स्वीकार किया. इस दौरान अगर छोटी-छोटी बातों को सोचा जाए, तो कुछ बातें बहुत ही अद्भुत लगेंगी. जैसे माता सीता ने जो साड़ी पहनी थी उसकी खासियत क्या थी? सीता माता को कहां से मिली थी वो दिव्य साड़ी? पौराणिक कथाओं से जानते हैं इस साड़ी के बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: June 13, 2026 12:04:26 PM IST

माता सीता की दिव्य साड़ी की खासियत. (AI)
माता सीता की दिव्य साड़ी की खासियत. (AI)


Devi Sita divine saree: सनातन धर्म की प्रमुख धर्म ग्रंथ ‘रामायण’ तमाम रोचक प्रसंगों से भरी पड़ी है. आमतौर पर जब भी रामायण की बात होती है, तो श्रीराम के 14 वर्षों के वनवास का उल्लेख जरूर किया जाता है. जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान राम को जब उनके पिता दशरथ द्वारा वनवास दिया गया, तब उन्होंने बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार किया. इस कठिन समय में उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी उनका साथ देने का निर्णय लिया. वहीं, माता सीता ने भी पत्नी धर्म निभाते हुए भगवान राम के साथ वन जाने का निश्चय किया. उन्होंने हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देने का संकल्प लिया और राजसी जीवन छोड़कर वनवास की कठिनाइयों को स्वीकार किया. इस दौरान अगर छोटी-छोटी बातों को सोचा जाए, तो कुछ बातें बहुत ही अद्भुत लगेंगी. जैसे माता सीता ने जो साड़ी पहनी थी उसकी खासियत क्या थी? कैसे 14 साल तक बिना मैली और खराब हुए बनी रही? सीता माता को कहां से मिली थी वो दिव्य साड़ी? पौराणिक कथाओं से जानते हैं इस साड़ी के बारे में-

धर्म, त्याग और शक्ति का प्रतीक हैं माता सीता

रामायण की कथा में माता सीता को धर्म, त्याग और शक्ति का प्रतीक माना जाता है. उनका जीवन आदर्श नारी के गुणों से परिपूर्ण था, जिसमें प्रेम, सहनशीलता और मर्यादा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. माता सीता ने हर परिस्थिति में धैर्य और साहस का परिचय दिया. चाहे वह राजमहल का सुख हो या वनवास की कठिनाइयां, उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया. रावण द्वारा अपहरण के बाद भी उन्होंने अपनी आस्था और आत्मसम्मान को बनाए रखा, जो उनके अटूट चरित्र को दर्शाता है.

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वनवासी को कोई भी चीज ले जाने की अनुमति नहीं ​

जब श्रीराम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए जा रहे थे. उनके वन गमन से पहले कई तैयारियां की गई थीं. पौराणिक कहानियों के अनुसार वन गमन से पहले एक हवन किया गया था, जिसमें उन्हें राज-काज जिम्मेदारियों से मुक्त रखते हुए एक साधारण वनवासी के जीवन को जीने के लिए प्रण दिलवाया गया था. हवन के बाद तीनों से कीमती वस्त्र, गहने, मुकुट आदि कीमती चीजें महल में ही छोड़ने के लिए कहा गया था. इस पर तीनों ने अपनी कीमती चीजों को दान स्वरूप प्रजा के बीच बांट दिया था. इसके बाद उन्होंने अपने हिस्से का अन्न भी गरीबों में बांट दिया था क्योंकि एक साधारण वनवासी की तरह तीनों को महल से कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं थी. 

सीता माता की दिव्य साड़ी का रहस्य

माता सीता की दिव्य साड़ी के रहस्य को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं. पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब माता सीता भगवान राम के साथ वनवास पर जा रही थीं, तब उन्हें एक ऐसी साड़ी प्राप्त हुई थी, जो साधारण नहीं बल्कि दिव्य गुणों से युक्त थी. कहा जाता है कि यह साड़ी न कभी मैली होती थी और न ही समय के साथ फटती या पुरानी पड़ती थी. 

कुछ मान्यताओं में बताया गया है कि यह साड़ी उन्हें पृथ्वी माता या देवताओं के आशीर्वाद के रूप में मिली थी, जबकि अन्य कथाओं के अनुसार यह किसी ऋषि या माता अनुसुइया द्वारा प्रदान की गई थी. वनवास के कठिन समय में यह साड़ी उनके लिए बेहद सहायक साबित हुई, क्योंकि सीमित संसाधनों के बीच भी वह हमेशा स्वच्छ और सम्मानजनक अवस्था में बनी रहती थी.

माता सीता की दिव्य साड़ी, 14 वर्ष तक न मैली हुई और न ही फटी, वनवास जाने के दौरान किससे हुई थी प्राप्त

​माता सीता की दिव्य साड़ी किसने दी

वनवास शुरू होने से पहले श्रीराम, लक्ष्मण जी और सीता माता जी ऋषि अत्रि के आश्रम में गए थे. ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनसुइया ने तीनों का खूब आदर-सत्कार किया था. जब ऋषि अत्रि और माता अनसुइया को पता चला कि श्रीराम, लक्ष्मण और देवी सीता 14 वर्षों के वनवास के लिए जाने वाले हैं, तो माता अनसुइया ने सीता माता को एक दिव्य साड़ी दी थी. इस साड़ी का रंग पीला था. इस साड़ी की खास बात यह थी कि यह दिव्य कभी मैली नहीं होती थी और ना ही फटती थी. यह साड़ी हमेशा चमकदार बनी रहती थी. यही कारण था कि माता सीता ने वनवास के दौरान 14 वर्षों तक यही साड़ी पहनी थी. 14 वर्षों तक भी यह साड़ी बिल्कुल नई जैसी ही बनी रही थी.

Tags: Dharmmata sitamata sita saree
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