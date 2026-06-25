Home > धर्म > विष्णु अवतार भगवान राम, शेषावतार लक्ष्मण, तो भरत-शत्रुघ्न पूर्व जन्म में कौन थे? रोचक है इसके पीछे की कथा

विष्णु अवतार भगवान राम, शेषावतार लक्ष्मण, तो भरत-शत्रुघ्न पूर्व जन्म में कौन थे? रोचक है इसके पीछे की कथा

Ramayan Facts: रामायण में कई ऐसे पात्र हैं, जिनका योगदान कथा को आगे बढ़ाने में बेहद महत्वपूर्ण रहा, लेकिन उनके बारे में अपेक्षाकृत कम चर्चा होती है. इन्हीं कम चर्चित लेकिन महत्वपूर्ण पात्रों में भरत और शत्रुघ्न का भी विशेष स्थान है. बता दें कि, श्रीराम भगवान विष्णु के सातवें अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए और लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है. अब सवाल है कि आखिर, भगवान राम के भाई भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार हैं?

By: Lalit Kumar | Published: June 25, 2026 1:03:49 PM IST

विष्णु अवतार भगवान राम, शेषावतार लक्ष्मण, तो जानिए भरत-शत्रुघ्न पूर्व जन्म में कौन थे? (AI)
विष्णु अवतार भगवान राम, शेषावतार लक्ष्मण, तो जानिए भरत-शत्रुघ्न पूर्व जन्म में कौन थे? (AI)


Ramayan Facts: सनातन धर्म की महाकाव्य रामायण तमाम रोचक प्रसंगों से भरी पड़ी है. हालांकि, इसमें सबसे ज्यादा जिक्र भगवान राम उनकी पत्नी सीता और रावण का ही मिलता है. लेकिन, रामायण में कई ऐसे पात्र हैं, जिनका योगदान कथा को आगे बढ़ाने में बेहद महत्वपूर्ण रहा, लेकिन उनके बारे में अपेक्षाकृत कम चर्चा होती है. ये पात्र भले ही मुख्य कथा के केंद्र में न रहे हों, लेकिन उनके बिना रामायण की कई घटनाएं अधूरी रह जातीं. इनमें उर्मिला, त्रिजटा, भरत, शत्रुघ्न, मांडवी और श्रुतकीर्ति जैसे पात्र शामिल हैं. इन्हीं कम चर्चित लेकिन महत्वपूर्ण पात्रों में भरत और शत्रुघ्न का भी विशेष स्थान है. 

बता दें कि, श्रीराम भगवान विष्णु के सातवें अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए और लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, वहीं भरत और शत्रुघ्न भी दिव्य अंशों के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे. मतलब, भगवान राम के साथ उनके तीनों भाइयों- लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी महत्वपूर्ण योगदान है. अब सवाल है कि आखिर, भगवान राम के भाई भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार हैं? 

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विष्णु जी के साथ उनके आयुधों का हुआ अवतार

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु के चार प्रमुख आयुधों (दिव्य अस्त्रों) का भी मानव रूप में अवतरण हुआ था. इनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म शामिल हैं. जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया, तब उनके साथ उनके दिव्य आयुधों के अंश भी पृथ्वी पर अवतरित हुए.

विष्णु अवतार भगवान राम, शेषावतार लक्ष्मण, तो भरत-शत्रुघ्न पूर्व जन्म में कौन थे? रोचक है इसके पीछे की कथा

भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार

कथा के अनुसार, भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार थे और लक्ष्मण शेषनाग के अवतार. वहीं, भरत को भगवान विष्णु के दिव्य शंख (पाञ्चजन्य) का अवतार माना जाता है. शंख धर्म, पवित्रता और विजय का प्रतीक है. भरत का चरित्र भी इन्हीं गुणों से परिपूर्ण दिखाई देता है. उन्होंने अयोध्या का राजसिंहासन स्वीकार नहीं किया और राम की खड़ाऊं को सिंहासन पर स्थापित कर आदर्श भाई और धर्मनिष्ठ शासक का उदाहरण प्रस्तुत किया.

दूसरी ओर, शत्रुघ्न को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है. सुदर्शन चक्र शक्ति, न्याय और अधर्म के विनाश का प्रतीक है. शत्रुघ्न ने भी अपने जीवन में कई दुष्ट शक्तियों का नाश किया और धर्म की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. विशेष रूप से लवणासुर के वध की कथा उनके पराक्रम को दर्शाती है.

कुछ परंपराओं में भरत को सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न को शंख का अवतार भी बताया गया है, लेकिन व्यापक रूप से भरत को पाञ्चजन्य शंख और शत्रुघ्न को सुदर्शन चक्र का अंशावतार माना जाता है.

Tags: DharmLord Ramaramayana facts
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