Home > धर्म > रावण पुत्र मेघनाद लक्ष्मण का दामाद कैसे था? शेषावतार को ही क्यों करना पड़ा इंद्रजीत का वध, पढ़िए रोचक कथा

रावण पुत्र मेघनाद लक्ष्मण का दामाद कैसे था? शेषावतार को ही क्यों करना पड़ा इंद्रजीत का वध, पढ़िए रोचक कथा

Ramayan Interesting Facts: रामायण में कुछ कथाएं जैसे हनुमान जी का समुद्र लांघना, रामसेतु का निर्माण और रावण वध के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं. लेकिन, बहुत कम लोग जानते होंगे कि रावण का शक्तिशाली पुत्र मेघनाद लक्ष्मण जी का ही दामाद था. चौंकाने वाली बात यह है कि, जब मेघनाद और लक्ष्मण के बीच ससुर-दामाद का रिश्ता था तो फिर, इंद्रजीत (मेघनाद) का शेषावतार ने ही वध क्यों किया?

By: Lalit Kumar | Published: June 6, 2026 1:53:16 PM IST

जानिए, रावण पुत्र मेघनाद लक्ष्मण का दामाद कैसे था.
जानिए, रावण पुत्र मेघनाद लक्ष्मण का दामाद कैसे था.


Ramayan Interesting Facts: रामायण तमाम रोचक और रहस्यमयी कथाओं से भरी पड़ी है. इसमें जहां मर्यादापुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श जीवन, त्याग और धर्म की बातें मिलती हैं, वहीं कई ऐसी घटनाएं भी हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं. कुछ कथाएं जैसे हनुमान जी का समुद्र लांघना, रामसेतु का निर्माण और रावण वध के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं. लेकिन, कई कम चर्चित प्रसंग भी हैं, जो सुनने वालों को चौंका देते हैं. मेघनाद और लक्ष्मण के बीच गूढ़ संबंध भी इनमें से एक है. बहुत कम लोग जानते होंगे कि रावण का शक्तिशाली पुत्र मेघनाद लक्ष्मण जी का ही दामाद था. चौंकाने वाली बात यह है कि, जब मेघनाद और लक्ष्मण के बीच ससुर-दामाद का रिश्ता था तो फिर, इंद्रजीत (मेघनाद) का शेषावतार ने ही वध क्यों किया? पढ़िए इसके पीछे की रोचक कथा- 

…जब रावण ने ग्रहों को कर लिया था वश था 

मेघनाद लंकापति रावण और पंचकन्याओं में पूजित मंदोदरी का पुत्र था. बात उस समय की है जब मंदोदरी गर्भ से थीं. रावण ऐसा पुत्र चाहता था, जो अजय और अमर हो. इसी वजह से रावण ने अपने पुत्र के जन्म के समय सारे ग्रहों को अपने वश में कर लिया था. रावण का आदेश था ग्रह अपने उच्च स्थान पर रहें, ताकि मेघनाथ की मृत्यु न हो. तत्पश्चात् मेघनाद का जन्म होता है. मेघनाद अपने पिता रावण जैसा ही शक्तिशाली था. 

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रावण ने देवताओं को भी बना लिया था बंदी

एक बार सभी देवताओं को रावण ने बंदी बना लिया था. इसके पश्चात सभी देवताओं ने रावण से कारागार से निकलने की योजना बनाई और रावण को नींद में बंदी बनाकर ले गए. मेघनाद को इस चीज़ का आभास हो गया. उसने अपने वाहन पर सवार होकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया. मेघनाद ने देवताओं को पराजित कर दिया और अपने पिता को भी छुड़वा लिया था. साथ ही साथ इंद्र देव को बंदी बना लिया था. मेघनाद इतना अधिक शक्तिशाली था. 

रावण पुत्र मेघनाद लक्ष्मण का दामाद कैसे था? शेषावतार को ही क्यों करना पड़ा इंद्रजीत का वध, पढ़िए रोचक कथा

देवताओं से मेघनाद को मिला श्राप

रावण पुत्र मेघनाद के क्रूर स्वभाव को देखकर देवताओं से उसे श्राप मिला था. बता दें कि, मेघनाद अत्यधिक शक्तिशाली था. उसे कई ऐसे वरदान प्राप्त थे, जो उसे अजय और अमर बनाते थे. इसके चलते वह अपने पिता रावण की तरह ही अहंकारी हो गया था. उसे भी घमंड हो गया था कि, उसे कोई नहीं मार सकता है. लेकिन, विधि का विधान कौन टाल सकता है. इसके बाद मेघनाद को श्राप मिला था कि वह नागों के स्वामी शेषनाग के हाथों मारा जाएगा.

मेघनाद लक्ष्मण जी का दामाद कैसे था?

मेघनाद को श्राप मिला था कि वह शेषनाग के हाथों मारा जाएगा. यह बात अब मेघनाद भलीभांति जान चुका था. इसलिए मेघनाद ने शेषनाग की पुत्री सुलोचना से शादी कर ली. मेघनाद अपने भाग्य को आजमाना चाहता था. उसने सोचा अगर मैं मेघनाद की पुत्री से विवाह कर लेंगे. तब शेषनाग अपनी पुत्री के पति यानी दामाद को नहीं मार पाएंगे. परन्तु मेघनाद इस बात से अंजान था कि शेषनाग का अवतार लक्ष्मण जी थे. शेषनाग का अवतार लक्ष्मण जी होने के कारण ही मेघनाद उनका दामाद हुआ. 

लक्ष्मण के हाथों ही क्यों हुआ मेघनाद का वध?

मेघनाद को श्राप मिला था कि वह नागों के स्वामी शेषनाग के हाथों मारा जाएगा. इसके अलावा, यह भी वरदान था मेघनाद की मृत्यु उसी के हाथों होगी जिसने 12 साल से ज़्यादा समय तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो. बता दें कि, लक्ष्मण ने 13 साल तक अपनी पत्नी से दूर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया था. तत्पश्चात् राम और रावण के बीच हुए युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद का सिर काटकर उसका वध किया था.

लक्ष्मण के अनुरोध पर कटे सिर ने की थी सुलोचना से बात  

रामायण के युद्ध में लक्ष्मण ही वह योद्धा थे जिन्होंने मेघनाद (इंद्रजीत) का वध किया था. पौराणिक संदर्भों के अनुसार, यह एक विचित्र स्थिति थी जहां एक ससुर ने अपने ही दामाद का वध किया. फिर पति मेघनाद की मृत्यु के बाद, सुलोचना उनके कटे हुए सिर को लेकर सती हो गई थीं. एक कथा के अनुसार, सुलोचना को सांत्वना देने के लिए लक्ष्मण ने ही मेघनाद के कटे सिर से सुलोचना की परीक्षा लेने और बात करने का अनुरोध किया था.

Tags: Dharmlakshman jimeghnadramayana facts
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