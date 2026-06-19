Home > धर्म > कौन थी रावण की बेटी सुवर्णमछा, जिसे हनुमान जी से हो गया था प्रेम, राम सेतु में कैसे की मदद, पढ़िए रोचक कथा

कौन थी रावण की बेटी सुवर्णमछा, जिसे हनुमान जी से हो गया था प्रेम, राम सेतु में कैसे की मदद, पढ़िए रोचक कथा

Daughter Of Ravana: सनातन धर्म की प्रमुख धर्म ग्रंथ 'रामायण' तमाम रोचक प्रसंगों से भरी पड़ी है. आपको जानकार हैरानी होगी कि, भारत के बाहर भी रामायण के प्रसंगों का मंचन होता है. यहां भगवान राम, हनुमान और रावण वध से जुड़ी कई कहानियां सुनी-सुनाई जाती हैं. हालांकि, इन देशों में अलग-अलग रामायण लिखी गई हैं. ऐसी ही दो रामायण में रावण की बेटी के बारे में जिक्र किया गया है.

By: Lalit Kumar | Published: June 19, 2026 2:41:19 PM IST

जानिए, कौन थी रावण की बेटी सुवर्णमछा? (Canva)
जानिए, कौन थी रावण की बेटी सुवर्णमछा? (Canva)


Daughter Of Ravana: सनातन धर्म की प्रमुख धर्म ग्रंथ ‘रामायण’ तमाम रोचक प्रसंगों से भरी पड़ी है. रामायण के तमाम प्रसंग जीवन, धर्म और आदर्शों की अनमोल सीख देते हैं. रामायण के इन प्रसंगों को देशभर में मंचन के दौरान दिखाया जाता है. आपको जानकार हैरानी होगी कि, भारत के बाहर भी रामायण के प्रसंगों का मंचन होता है. यहां भगवान राम, हनुमान और रावण वध से जुड़ी कई कहानियां सुनी-सुनाई जाती हैं. हालांकि, इन देशों में अलग-अलग रामायण लिखी गई हैं. ऐसी ही दो रामायण में रावण की बेटी के बारे में जिक्र किया गया है. 

हैरानी की बात तो यह है कि, उस रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम हो जाता है. हालांकि, वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी कृत रामचरित मानस में रावण की बेटी का जिक्र नहीं मिलता है. ऐसे में सवाल है कि आखिर, कौन थी रावण की बेटी, जिसे हनुमान जी से प्रेम हो गया था? पढ़िए रोचक कथा-

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श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड और कंबोडिया में रावण को पूरी अहमियत दी जाती है. रावण की बेटी का उल्‍लेख भी थाईलैंड की रामकियेन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण में किया गया है.

क्‍या कहती हैं रामकियेन रामायण-रामकेर रामायण?

रामकियेन और रामकेर रामायण के मुताबिक, रावण के तीन पत्नियों से 7 बेटे थे. इनमें पहली पत्‍नी मंदोदरी से दो बेटे मेघनाद और अक्षय कुमार थे. वहीं, दूसरी पत्‍नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के दो बेटे थे. तीसरी पत्‍नी से प्रहस्थ, नरांतक और देवांतक नाम के तीन बेटे थे. दोनों रामायण में बताया गया है कि सात बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी, जिसका नाम सुवर्णमछा या सुवर्णमत्‍स्‍य था. 

कहा जाता है कि सुवर्णमत्‍स्‍य देखने में बहुत सुंदर थी. उसे स्‍वर्ण जलपरी भी कहा जाता है. एक अन्‍य रामायण ‘अद्भुत रामायण’ में श्रीराम की पत्‍नी देवी सीता को भी रावण की बेटी बताया गया है. अद्भुत रामायण के अनुसार, अपनी पुत्री पर ही बुरी दृष्टि डालने के कारण रावण का अंत हुआ.

कौन थी रावण की बेटी सुवर्णमछा, जिसे हनुमान जी से हो गया था प्रेम, राम सेतु में कैसे की मदद, पढ़िए रोचक कथा

थाईलैंड-कंबोडिया में पूजी जाती सुनहरी मछली?

दशानन रावण की बेटी सुवर्णमत्‍स्‍य का शरीर सोने की तरह दमकता था. इसीलिए उनको सुवर्णमछा भी कहा जाता है. इसका शाब्दिक अर्थ होता है, सोने की मछली. इसीलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को ठीक उसी तरह से पूजा जाता है, जैसे चीन में ड्रेगन की पूजा होती है. हालांकि, थाईलैंड में कुछ जगहों पर उन्‍हें ऐतिहासिक थाई पात्र तोसाकांथ की बेटी भी बताया गया है. 

रामायण के बाद दसवीं शताब्दी में कंबन ने रामायण महाकाव्य लिखा, जो दक्षिण में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ. हालांकि, ये स्‍पष्‍ट है कि दुनियाभर में लिखी गईं सभी रामायण महर्षि वाल्मिकी की रचना से ही प्रेरित रही हैं. क्‍योंकि, सभी रामायण में ना राम बदले, ना स्‍थान और ना ही उनके उद्देश्‍य में कोई परिवर्तन हुआ.

किस घटना से है सुवर्णमत्‍स्‍य और नल-नील का संबंध?

वाल्मीकी रामायण के थाई और कंबोडियाई सस्‍करणों के मुताबिक, श्रीराम ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा. श्रीराम के आदेश पर जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे तो रावण ने अपनी बेटी सुवर्णमत्‍स्‍य को ही ये योजना नाकाम करने का काम सौंपा था. पिता की आज्ञा पाकर सुवर्णमछा ने वानरसेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने पत्‍थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया. उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की मदद ली.

सुवर्णमछा को कैसे हुआ रामभक्‍त हनुमानजी से प्रेम?

रामकियेन और रामकेर रामायण में लिखा गया है कि जब वानरसेना की ओर से डाले जाने वाले पत्‍थर गायब होने लगे तो हनुमानजी ने समुद्र में उतरकर देखा कि आखिर ये चट्टानें जा कहां रही हैं? उन्‍होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्‍थर और चट्टानें उठाकर कहीं ले जा रहे हैं. उन्‍होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्‍स्‍य कन्‍या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है. 

कथा में कहा गया है कि सुवर्णमछा ने जैसे ही हनुमानजी को देखा, उनसे प्रेम हो गया. हनुमानजी उसके मन की स्थिति भांप लेते हैं और समुद्रतल पर ले जाकर पूछते हैं कि आप कौन हैं देवी? वह बताती हैं कि मैं रावण की बेटी हूं? फिर रावण उन्‍हें समझाते हैं कि रावण क्‍या गलत कार्य कर रहा है. हनुमानजी के समझाने पर सुवर्णमछा सभी चट्टानें लौटा देती हैं और रामसेतु के निर्माण का कार्य पूरा हो पाता है.

Tags: Dharmhome-hero-pos-10Lord RamaRamayanareligion news
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