Home > धर्म > Roza Kholne ka Time: आज का रोज़ा कितने बजे खुलेगा? रोज़ेदारों के लिए जरूरी अपडेट, जान लें अपने शहर का इफ्तार टाइम

Roza Kholne ka Time: आज का रोज़ा कितने बजे खुलेगा? रोज़ेदारों के लिए जरूरी अपडेट, जान लें अपने शहर का इफ्तार टाइम

Roza Kholne ka Time| Iftar Time Today | Ramadan 2026 Iftar timing | Aaj roza kitne baje khulega: रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए काफी जरूरी और बरकत वाला महीना होता है . बता दें कि इस महीने को रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का महीना माना जाता है. कहा जाता है कि रोज़ा रखने वालों को इस महीने उनके गुनाहों से माफी मिल जाती है और उनकी हर दुआ कुबूल होती है.

By: Heena Khan | Last Updated: February 20, 2026 4:14:00 PM IST

आज 20 फरवरी 2026 को इफ्तार का समय क्या है?
आज 20 फरवरी 2026 को इफ्तार का समय क्या है?


Roza Kholne ka Time | Iftar Time Today | Ramadan 2026 Iftar timing | Aaj Roza kitne baje khulega: रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए काफी जरूरी और बरकत वाला महीना होता है . बता दें कि इस महीने को रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का महीना माना जाता है. कहा जाता है कि रोज़ा रखने वालों को इस महीने उनके गुनाहों से माफी मिल जाती है और उनकी हर दुआ कुबूल होती है. खास बात ये है कि इफ़्तार के समय कबूल होती हैं. इसलिए, रोज़ा खोलते समय अल्लाह का शुक्रिया अदा करें और अपने, अपने परिवार और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें. यहाँ आप आज के पहले रोज़े के लिए इफ़्तार का समय जान सकते हैं. आप इफ़्तार की नमाज़, रोज़े की नीयत और उससे जुड़े ज़रूरी नियमों के बारे में भी जानकारी पा सकते हैं.

You Might Be Interested In

आज का रोज़ा कितने बजे खुलेगा?

दिल्ली     6:16 PM
नोएडा     6:16 PM
लखनऊ   6:03 PM
पटना       5:46 PM
हैदराबाद  6:21 PM
मुंबई        6:52 PM
जयपुर      6:23 PM
पुणे          6:37 PM
बेंगलुरू    6:28 PM
इंदौर        6:27 PM

रोज़ा खोलने का तरीका

सूरज डूबते ही, यानी मगरिब की अज़ान होते ही रोज़ा खोलना सुन्नत है, और ऐसा समय पर करना ज़रूरी है. सुन्नत के हिसाब से, खजूर या सादे पानी से रोज़ा खोलना सबसे अच्छा माना जाता है. बिस्मिल्लाह पढ़ें, और रोज़ा खोलते समय यह दुआ पढ़ें: “अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु, वा बिका अमंतु, वा अलैका तवक्कलतु, वा अला रिज़्क़िका इफ़्तारतु.” रोज़ा खोलने की नीयत इफ़्तार के समय करनी चाहिए. फिर सिर्फ़ हल्का खाना, जैसे फल या शरबत खाना चाहिए. इफ़्तार के तुरंत बाद या थोड़ी देर बाद मग़रिब की नमाज़ पढ़नी चाहिए.

You Might Be Interested In

CM Rekha: मरीजों से लेकर महिलाओं तक को दिया होली का तोहफा! एक साल पूरा होते ही BJP ने दिल्लीवालों के लिए खोला खजाना

You Might Be Interested In
Tags: eidhome-hero-pos-6Iftar time Todayislamic rulesramadan 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बदलते मौसम में कैसे रखें त्वचा का ख्याल,जानें स्किन केयर...

February 20, 2026

दूसरे बार दूल्हा बनने जा रहे शिखर धवन, शेयर की...

February 20, 2026

रमजान में इन लोगों को मिलती है रोज़ा न रखने...

February 20, 2026

चूर-चूर हुआ ‘अनुपमा’ का घमंड, ये टीवी शो बना नंबर...

February 19, 2026

Skincare Tips: क्यों हो जाते हैं स्ट्रॉबेरी लेग्स, क्या है...

February 19, 2026

खाली पेट बड़ी इलायची खाने के अनगिनत फायदे

February 18, 2026
Roza Kholne ka Time: आज का रोज़ा कितने बजे खुलेगा? रोज़ेदारों के लिए जरूरी अपडेट, जान लें अपने शहर का इफ्तार टाइम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Roza Kholne ka Time: आज का रोज़ा कितने बजे खुलेगा? रोज़ेदारों के लिए जरूरी अपडेट, जान लें अपने शहर का इफ्तार टाइम
Roza Kholne ka Time: आज का रोज़ा कितने बजे खुलेगा? रोज़ेदारों के लिए जरूरी अपडेट, जान लें अपने शहर का इफ्तार टाइम
Roza Kholne ka Time: आज का रोज़ा कितने बजे खुलेगा? रोज़ेदारों के लिए जरूरी अपडेट, जान लें अपने शहर का इफ्तार टाइम
Roza Kholne ka Time: आज का रोज़ा कितने बजे खुलेगा? रोज़ेदारों के लिए जरूरी अपडेट, जान लें अपने शहर का इफ्तार टाइम