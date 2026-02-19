Home > धर्म > Roza kholne ka time: आज कितने बजे खुलेगा रोजा, जान लें अपने शहर का इफ्तार टाइम

Roza kholne ka time: आज कितने बजे खुलेगा रोजा, जान लें अपने शहर का इफ्तार टाइम

Iftar time Today | Ramadan 2026 Iftar timing | Aaj roza kitne baje khulega: भारत में रमजान 2026 19 फरवरी से शुरू हुआ. रोजा सुबह सेहरी के बाद और शाम इफ्तार तक रखा जाता है. आइए जानते हैं टाइमिंग-

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: February 19, 2026 5:44:25 PM IST

Iftar time Today 19 February 2026
Iftar time Today 19 February 2026


Iftar time Today 19 February 2026 | Ramadan 2026 Iftar timing | Aaj roza kitne baje khulega: भारत में रमजान 2026 का महीना शुरू हो गया है. पहला रोजा गुरुवार, 19 फरवरी से रखा गया. रमजान के दौरान रोजा सुबह-सवेरे का भोजन सहरी के बाद शुरू होता है और सूर्यास्त के समय इफ्तार से समाप्त होता है. ये क्रम 19 मार्च 2026 तक जारी रहेगा, जब मुस्लिम समुदाय ईद-उल-फित्र मनाएगा और यह पवित्र महीना समाप्त होगा.

 रोजे के समय और अवधि

भारत में रोजे का समय शहरों के हिसाब से थोड़ा भिन्न होता है. अधिकांश जगहों पर रोजा लगभग 12.5 से 14 घंटे तक चलता है. सेहरी और इफ्तार का समय अलग-अलग शहरों में सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार तय होता है. उदाहरण के लिए, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में समय अलग होता है, लेकिन सभी लोग एक ही इस्लामी चंद्र कैलेंडर का पालन करते हैं.

 पहले दिन का समय (सेहरी और इफ्तार)

 अधिकांश हिस्सों में सेहरी का समय लगभग 5:36 बजे सुबह समाप्त हुआ.
 इफ्तार का समय लगभग 6:15 बजे शाम था.
 दिल्ली में सेहरी 5:37 बजे और इफ्तार 6:15 बजे हुई.
 हैदराबाद में इफ्तार 6:20 बजे और बेंगलुरु में 6:26 बजे हुई.

रमजान का महत्व

रमजान, जिसे रमजान या र्मजान भी कहा जाता है, इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना है. ये चंद्रमा के आधार पर शुरू होता है. 2026 में भारत ने सऊदी अरब में चांद देखने की रिपोर्ट के अनुसार रमजान शुरू किया, जहां मक्का के पास चांद एक दिन पहले देखा गया था. इस तरह भारत में रमजान आधिकारिक तौर पर 19 फरवरी, 2026 से शुरू हुआ.

 तरावीह नमाज का समय (शहरी अनुमान)

 दिल्ली: 7:00 PM – 7:30 PM
 मुंबई: 7:15 PM – 7:45 PM
 हैदराबाद: 6:50 PM – 7:20 PM
 बेंगलुरु: 7:00 PM – 7:30 PM
 कोलकाता: 6:15 PM – 6:45 PM
 चेन्नई: 6:35 PM – 7:05 PM
 लखनऊ: 7:00 PM – 7:30 PM
 अहमदाबाद: 7:10 PM – 7:40 PM

 दुनिया में इफ्तार का समय

दुनिया के अलग-अलग देशों में इफ्तार का समय अलग होता है क्योंकि समय क्षेत्र और दिन की लंबाई अलग होती है.

 सऊदी अरब: 5:50 PM
 दुबई: 6:15 PM
 लंदन: 5:50 PM

ब्रिटेन में मुस्लिम लगभग 14 से 16 घंटे रमजान रखते हैं, जबकि गल्फ देशों और दक्षिण एशिया में ये लगभग 12 से 13 घंटे रहता है.

 

  

