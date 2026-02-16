Home > धर्म > Ramadan 2026 Fasting Hours: दुनिया में सबसे लंबा और सबसे छोटा रोज़ा कहां? जानिए अलग-अलग देशों का टाइमटेबल

Ramadan 2026 Fasting Hours: दुनिया में सबसे लंबा और सबसे छोटा रोज़ा कहां? जानिए अलग-अलग देशों का टाइमटेबल

Ramadan 2026 Fasting Hours: मुसलमानों का सबसे पाक महीना रमज़ान 18 या 19 फरवरी को शुरू होगा, यह चांद दिखने पर निर्भर करेगा. इस महीने में 29 या 30 दिन के रोजे होते है, रोज़ा रखने वाले मुसलमान सुबह से शाम तक, आमतौर पर अपनी जगह के हिसाब से 12 से 15 घंटे तक कुछ भी खाने-पीने से परहेज़ करेंगे.

By: Heena Khan | Published: February 16, 2026 2:07:01 PM IST

ramadan 2026
ramadan 2026


Ramadan 2026 Fasting Hours: मुसलमानों का सबसे पाक महीना रमज़ान 18 या 19 फरवरी को शुरू होगा, यह चांद दिखने पर निर्भर करेगा. इस महीने में 29 या 30 दिन के रोजे होते है, रोज़ा रखने वाले मुसलमान सुबह से शाम तक, आमतौर पर अपनी जगह के हिसाब से 12 से 15 घंटे तक कुछ भी खाने-पीने से परहेज़ करेंगे. मुसलमानों का मानना ​​है कि रमज़ान वो महीना है जब 1,400 साल से भी पहले पैगंबर मुहम्मद पर कुरान की पहली आयतें नाज़िल हुई थीं. रोज़े में दिन के समय खाने, पीने, स्मोकिंग और सेक्सुअल रिलेशन से दूर रहना शामिल है ताकि ज़्यादा “तकवा”, या अल्लाह का एहसास हो सके.

You Might Be Interested In

रमज़ान हर साल अलग-अलग तारीखों पर क्यों शुरू होता है?

रमज़ान हर साल 10 से 12 दिन पहले शुरू होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर चांद के हिजरी कैलेंडर पर आधारित है, जिसमें महीने 29 या 30 दिन के होते हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फ़ेयर में रहने वाली दुनिया की लगभग 90 परसेंट आबादी के लिए, इस साल रोज़े के घंटे थोड़े कम होंगे और 2031 तक कम होते रहेंगे, जब रमज़ान विंटर सोल्सटिस पर होगा, जो साल का सबसे छोटा दिन होता है. इक्वेटर के साउथ में रहने वाले रोज़ा रखने वाले मुसलमानों के लिए, रोज़े के घंटे पिछले साल से ज़्यादा होंगे. क्योंकि चांद का साल सोलर साल से 11 दिन छोटा होता है, इसलिए साल 2030 में रमज़ान दो बार मनाया जाएगा.पहला 5 जनवरी से और फिर 26 दिसंबर से.

Vande Bharat Train: घंटों का सफर मिनटों में! नई वंदे भारत ट्रेन के स्टॉप से लेकर किराए तक की पूरी डिटेल

You Might Be Interested In

दुनिया भर में रोज़े के घंटे

दुनिया भर में दिन के उजाले के घंटे अलग-अलग होते हैं. क्योंकि इस रमज़ान में नॉर्दर्न हेमिस्फ़ेयर में सर्दी है, इसलिए वहां रहने वाले लोगों के रोज़े सबसे छोटे होंगे, जो पहले दिन लगभग 12 से 13 घंटे के होंगे, और पूरे महीने में इसका समय बढ़ता जाएगा. .चिली, न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ़्रीका जैसे दक्षिणी देशों में लोग सबसे लंबे रोज़े रखेंगे, जो पहले दिन लगभग 14 से 15 घंटे तक चलेंगे. हालांकि, पूरे महीने रोज़े के घंटों की संख्या कम होती जाएगी.

बंगाल में हिंदू मसूर दाल को क्यों नहीं मानते शाकाहारी, क्या है महाभारत से इसका नाता?

You Might Be Interested In
Tags: islamc rulesramadan 2026shab e barat
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सूर्य ग्रहण के बारे में नहीं जानते होंगे ये बात,...

February 16, 2026

किशमिश और शहद साथ मिलकर कर देंगे कमाल; जानें स्वास्थ्य...

February 15, 2026

क्या आप भी खाते हैं बेड पर खाना, जानिए कितना...

February 14, 2026

अपने पार्टनर के साथ परफेक्ट डेट नाइट पर देखें ये...

February 14, 2026

इन कामों से बचें, वरना हो जाएगा पेट में इंफेक्शन

February 13, 2026

किसी दवा कम नहीं Kiss! फायदें जान रोज करेंगे अपने...

February 13, 2026
Ramadan 2026 Fasting Hours: दुनिया में सबसे लंबा और सबसे छोटा रोज़ा कहां? जानिए अलग-अलग देशों का टाइमटेबल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ramadan 2026 Fasting Hours: दुनिया में सबसे लंबा और सबसे छोटा रोज़ा कहां? जानिए अलग-अलग देशों का टाइमटेबल
Ramadan 2026 Fasting Hours: दुनिया में सबसे लंबा और सबसे छोटा रोज़ा कहां? जानिए अलग-अलग देशों का टाइमटेबल
Ramadan 2026 Fasting Hours: दुनिया में सबसे लंबा और सबसे छोटा रोज़ा कहां? जानिए अलग-अलग देशों का टाइमटेबल
Ramadan 2026 Fasting Hours: दुनिया में सबसे लंबा और सबसे छोटा रोज़ा कहां? जानिए अलग-अलग देशों का टाइमटेबल