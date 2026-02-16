Ramadan 2026 Fasting Hours: दुनिया में सबसे लंबा और सबसे छोटा रोज़ा कहां? जानिए अलग-अलग देशों का टाइमटेबल

Ramadan 2026 Fasting Hours: मुसलमानों का सबसे पाक महीना रमज़ान 18 या 19 फरवरी को शुरू होगा, यह चांद दिखने पर निर्भर करेगा. इस महीने में 29 या 30 दिन के रोजे होते है, रोज़ा रखने वाले मुसलमान सुबह से शाम तक, आमतौर पर अपनी जगह के हिसाब से 12 से 15 घंटे तक कुछ भी खाने-पीने से परहेज़ करेंगे. मुसलमानों का मानना ​​है कि रमज़ान वो महीना है जब 1,400 साल से भी पहले पैगंबर मुहम्मद पर कुरान की पहली आयतें नाज़िल हुई थीं. रोज़े में दिन के समय खाने, पीने, स्मोकिंग और सेक्सुअल रिलेशन से दूर रहना शामिल है ताकि ज़्यादा “तकवा”, या अल्लाह का एहसास हो सके.

रमज़ान हर साल अलग-अलग तारीखों पर क्यों शुरू होता है?

रमज़ान हर साल 10 से 12 दिन पहले शुरू होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर चांद के हिजरी कैलेंडर पर आधारित है, जिसमें महीने 29 या 30 दिन के होते हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फ़ेयर में रहने वाली दुनिया की लगभग 90 परसेंट आबादी के लिए, इस साल रोज़े के घंटे थोड़े कम होंगे और 2031 तक कम होते रहेंगे, जब रमज़ान विंटर सोल्सटिस पर होगा, जो साल का सबसे छोटा दिन होता है. इक्वेटर के साउथ में रहने वाले रोज़ा रखने वाले मुसलमानों के लिए, रोज़े के घंटे पिछले साल से ज़्यादा होंगे. क्योंकि चांद का साल सोलर साल से 11 दिन छोटा होता है, इसलिए साल 2030 में रमज़ान दो बार मनाया जाएगा.पहला 5 जनवरी से और फिर 26 दिसंबर से.

दुनिया भर में रोज़े के घंटे

दुनिया भर में दिन के उजाले के घंटे अलग-अलग होते हैं. क्योंकि इस रमज़ान में नॉर्दर्न हेमिस्फ़ेयर में सर्दी है, इसलिए वहां रहने वाले लोगों के रोज़े सबसे छोटे होंगे, जो पहले दिन लगभग 12 से 13 घंटे के होंगे, और पूरे महीने में इसका समय बढ़ता जाएगा. .चिली, न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ़्रीका जैसे दक्षिणी देशों में लोग सबसे लंबे रोज़े रखेंगे, जो पहले दिन लगभग 14 से 15 घंटे तक चलेंगे. हालांकि, पूरे महीने रोज़े के घंटों की संख्या कम होती जाएगी.

