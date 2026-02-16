Ramadan 2026 Date: इस साल कब से शुरू हो रहा है रमजान, जान लें सही डेट…!

Ramadan 2026 Date: रमजान का महीना मुसलमानों के लिए एक खास समय होता है. पूरी दुनिया में मुसलमान इस महीने का इंतजार करते हैं और नए चांद के दिखाई देने का समय ध्यान से देखते हैं. इस महीने में लोग रोजा रखते हैं और अपने परिवार के साथ इस पवित्र समय का स्वागत करते हैं.

Ramadan 2026 Date: रमजान कब शुरू होगा

इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के अनुसार, रमजान इस साल 2026 में 18 या 19 फरवरी को शुरू होने की संभावना है. इस कैलेंडर में महीने की शुरुआत नए चांद (हिलाल) के दिखाई देने पर तय होती है.

अगर खगोलशास्त्रियों की बात मानी जाए तो अगर बुधवार शाम, 18 फरवरी को चांद दिखाई देता है, तो पहला रोजा गुरुवार, 19 फरवरी से शुरू होगा. लेकिन अगर उस दिन चांद नहीं दिखाई देता और महीने के 30 दिन पूरे हो जाते हैं, तो पहला रोजा शुक्रवार, 20 फरवरी को रखा जाएगा.

गुल्फ देशों जैसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में चांद अक्सर भारत की तुलना में एक दिन पहले दिखाई देता है. इसलिए वहां रोजा 18 फरवरी से शुरू हो सकता है, जबकि भारत में ये 19 फरवरी से शुरू होने की संभावना अधिक है.

Ramadan Significance: रमजान का महत्व

रमजान इस्लामिक चंद्र कैलेंडर का नौवां महीना है और ये रोजा रखने और आत्मिक चिंतन का पवित्र समय माना जाता है. माना जाता है कि ‘रात-ए-कद’ (Laylat al-Qadr) में अल्लाह ने कुरान का खुलासा पैगंबर मुहम्मद पर किया था. ये रात अक्सर रमजान के आखिरी 10 दिनों में आती है, जिसमें 27वीं रात सबसे जरूरी मानी जाती है.

रमजान का महीना मुसलमानों के लिए सिर्फ रोजा रखने का समय नहीं है, बल्कि ये दान, संयम और दूसरों की मदद करने का भी समय है. इस महीने में लोग अपने अंदर सुधार लाने और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने की कोशिश करते हैं.