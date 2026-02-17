Home > धर्म > Ramadan 2026 Date: आखिर कैसे तय होती है रमजान की तारीख, आसमान में कैसा दिखता है चांद; जानें किस देश में कब है पहला रोज़ा?

Ramadan 2026 Date | Ramadan 2026 Kab Hai | Ramzan Kab hai: मुसलमानों का सबसे पवीत्र महीना रमजान शुरू होने वाले हैं.  इस महीने का मुस्लिम लोग पूरे साल इंतजार करते हैं और इस महीने में उनके चेहरे पर लग ही ख़ुशी और चमक होती है.

Ramadan 2026 Date | Ramadan 2026 Kab Hai | Ramzan Kab hai: मुसलमानों का सबसे पवीत्र महीना रमजान शुरू होने वाले हैं.  इस महीने का मुस्लिम लोग पूरे साल इंतजार करते हैं और इस महीने में उनके चेहरे पर लग ही ख़ुशी और चमक होती है. वहीं  बता दें कि सऊदी अरब के मक्का में मुसलमानों के पवित्र महीने रमज़ान का पहला रोज़ा बुधवार, 18 फरवरी या गुरुवार, 19 फरवरी को होगा, यह नए चांद के दिखने पर निर्भर करेगा. दूसरे देश अपने हिसाब से चांद देखते हैं. कुछ देश चांद के फेज़ के लिए एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरे नए महीने की शुरुआत कन्फर्म करने के लिए पारंपरिक लोकल चांद देखने पर भरोसा करते हैं.

बता दें कि रमज़ान इस्लामिक लूनर कैलेंडर से तय होता है, जो आधे चांद के दिखने से शुरू होता है. सऊदी अरब और दूसरे मुस्लिम-बहुल देश महीने की शुरुआत तय करने के लिए चांद देखने वालों की गवाही पर भरोसा करते हैं.

रमज़ान का चांद कैसे दिखता है?

चांद दिखने के लिए, सूरज के बाद आधे चांद का डूबना ज़रूरी है. इससे आसमान में इतना अंधेरा हो जाता है कि नए चांद की छोटी सी झलक दिख सके. हिजरी कैलेंडर के शाबान महीने के 29वें दिन, 17 फरवरी की रात को सूरज डूबने के बाद, चांद देखने वाले पश्चिम की ओर मुंह करके आसमान को साफ देखते हैं ताकि आधे चांद की पहली झलक मिल सके. अगर चांद दिख जाता है, तो रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है, और रोज़े का पहला दिन 18 फरवरी होगा. नहीं तो, शाबान के 30 दिन पूरे हो जाएंगे, और पहला रोज़ा 19 फरवरी को होगा. सऊदी अरब में, जिन लोगों ने चांद देखा है, उनके बयान दर्ज किए जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट यह तय करता है कि रमज़ान कब शुरू होना चाहिए.

सूरज डूबने के समय चांद देखने के लिए, एस्ट्रोनॉमर्स तीन ज़रूरी बातों पर ध्यान देते हैं:

बढ़ाव: चांद का सूरज से इतना दूर होना ज़रूरी है कि उसकी रोशनी दब न जाए. बिना आंखों से भरोसेमंद तरीके से देखने के लिए, चांद सूरज से 10-12 डिग्री दूर होना चाहिए. अगर यह 7 डिग्री से ज़्यादा पास है, तो हो सकता है कि चांद इतना पतला हो कि इंसान की आंखों के लिए काफी रोशनी रिफ्लेक्ट न कर सके.

ऊंचाई: सूरज डूबने के समय चांद जितना ऊपर होगा, उसे घने, धुंधले एटमॉस्फियर और क्षितिज के पास आसमान की चमक से उतना ही कम मुकाबला करना होगा. नंगी आंखों से साफ दिखने के लिए आमतौर पर 10 डिग्री की ऊंचाई काफी होती है, जबकि ऑप्टिकल एड्स की मदद से 3 से 5 डिग्री की कम ऊंचाई भी काफी हो सकती है.

लैग टाइम: यह सूरज डूबने और चांद डूबने के बीच का समय है. नंगी आंखों से भरोसेमंद तरीके से देखने के लिए, आमतौर पर आसमान में चांद दिखने के लिए कम से कम 45 मिनट का समय होना चाहिए. ज़्यादा समय और भी बेहतर होता है.

अलग-अलग देशों में रमज़ान कब शुरू होता है?

यूनाइटेड किंगडम के नॉटिकल अल्मनैक ऑफिस के मून ट्रैकर, क्रिसेंट मून वॉच के मुताबिक, रमज़ान का नया चांद 17 फरवरी को मक्का टाइम के हिसाब से दोपहर 3:01 बजे (12:01 GMT) शुरू होगा. उस रात मक्का में सूरज शाम 6:19 बजे (15:19 GMT) डूबेगा, और चांद सिर्फ़ तीन मिनट के लिए दिखेगा, जो शाम 6:22 बजे (15:22 GMT) डूबेगा. नया चांद सिर्फ़ तीन घंटे और 18 मिनट का होने की वजह से, इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि दुनिया भर में कोई भी उस शाम क्रिसेंट मून देख पाएगा, जिसका मतलब है कि रमज़ान का पहला दिन 19 फरवरी को शुरू होगा.

