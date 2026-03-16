Ram Navami 2026: 26 या 27 मार्च कब है राम नवमी, जानें शुभ मुहूर्त

Ram Navami 2026: साल 2026 में राम नवमी गुरुवार यानी 26 मार्च को है. ये शुभ त्योहार भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान राम के जन्म का माना जाता है और ये चैत्र के हिंदू महीने में शुक्ल पक्ष के नौवें दिन मनाया जाता है. अब लोगों के मन में ये सवाल घूम रहा है कि आखिर राम नवमी का समय क्या है. आपको बता दें कि नवमी तिथि की शुरूआत- 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 बजे से है और नवमी तिथि समाप्त- 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 बजे है. वहीं पूजा के समय की बात करें तो वो 26 मार्च को सुबह 11:13 बजे से दोपहर 01:41 बजे तक है.

Ram Navami 2026: इस दिन के उपाय

भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और वो सिर्फ फल और पानी का सेवन करते हैं. साथ ही इस दिन भगवान राम, मां सीता और भगवान हनुमान को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए पनाकम (काली मिर्च के साथ मीठा गुड़ का पानी), नीर मोर (छाछ), और खीर (चावल का हलवा) तैयार किया जाता है. पवित्र ग्रंथों का पाठ भी काफी अच्छा माना जाता है, ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है. इस दिन जररूरतमंदों को दान देना भी काफी फलदायी माना जाता है. प्रसाद में याद से तुलसी के पत्ते चढ़ाएं, क्योंकि वे भगवान विष्णु और उनके अवतारों को सबसे प्रिय हैं.

राम नवमी के दिन के मंत्र

राम तारक मंत्र: ‘श्री राम जय राम जय जय राम’ (मुक्ति और बाधाओं पर काबू पाने के लिए एक शक्तिशाली मंत्र).

राम मूल मंत्र: ‘ओम श्री रामाय नमः’ (आशीर्वाद पाने के लिए इसका 108 बार जाप करें).

राम गायत्री मंत्र: ‘ओम दशरथये विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि, तन्नो राम प्रचोदयात्’.

सुरक्षा के लिए: ‘श्री रामचन्द्राय शरणम मम’.

सरल जप: ‘राम राम राम’ – नाम का सरल जप शांति लाता है.

राम नवमी 2026 में क्या करें और क्या न करें

क्या करें: सुबह जल्दी उठें, पवित्र स्नान करें और पीले या केसरिया रंग के कपड़े पहनें.

करें: मेन पूजा दोपहर के समय करें, क्योंकि ये जन्म के सटीक क्षण को दिखाता है.

क्या न करें: यदि आप उपवास कर रहे हैं तो अनाज, लहसुन या प्याज का सेवन करें. शराब और मांसाहारी भोजन से पूरी तरह परहेज करना चाहिए.

क्या न करें: क्रोध, संघर्ष या कठोर वाणी में शामिल न हों।.

