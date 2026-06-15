कौन हैं विजय पंत, किरन एस और नीलरतन कुमार? जिनके हाथ में है राम मंदिर जांच की कमान, सीएम योगी के हैं खास

Ram Mandir Donation Theft Case: अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के दानपात्रों में कथित गबन के आरोपों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने अब सख्त रुख अपनाते हुए तीन वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष जांच टीम (SIT) गठित की है. यह सिर्फ एक जांच नहीं, बल्कि उस सच की तलाश है जो बताएगा कि आखिर दानपात्रों से निकली रकम के साथ क्या हुआ. टीम में प्रशासन, पुलिस और वित्तीय ऑडिट के सबसे अनुभवी अफसरों को शामिल किया गया है, जिनका लक्ष्य पूरे मामले की परत-दर-परत जांच करना है. राम मंदिर दानपात्र विवाद की जांच के लिए गठित एसआईटी में तीन ऐसे अधिकारी शामिल किए गए हैं, जिनकी पहचान अपने-अपने क्षेत्र में सख्त, निष्पक्ष और परिणाम देने वाले अफसरों के रूप में होती है.

विजय विश्वास पंत सीएम के भरोसेमंद आईएएस

इस हाई-प्रोफाइल एसआईटी की अध्यक्षता 2004 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय विश्वास पंत को सौंपी गई है. वर्तमान में वे लखनऊ मंडलायुक्त के पद पर कार्यरत हैं. उत्तराखंड मूल के विजय विश्वास पंत प्रशासनिक सख्ती, समयबद्ध कार्यशैली और साफ-सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं. महोबा में डीएम रहते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण की मजबूत मिसाल पेश की थी. महाकुंभ से लखनऊ तक, जिम्मेदारियों में हमेशा आगे रहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उन पर भरोसा इसी बात से समझा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन के सफल संचालन की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई थी. आयोजन के बाद उन्हें राजधानी लखनऊ का मंडलायुक्त बनाया गया. एसआईटी प्रमुख के तौर पर विजय विश्वास पंत पूरी जांच की निगरानी करेंगे. मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन और शासन के बीच समन्वय स्थापित कर वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और दबावमुक्त तरीके से आगे बढ़े.

आईपीएस किरन एस: अपराध और साजिश की कड़ियां जोड़ेंगे

जांच टीम में आपराधिक पहलुओं की पड़ताल का जिम्मा 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी किरन एस को दिया गया है. वर्तमान में वे लखनऊ रेंज के आईजी हैं. केरल के तिरुवनंतपुरम से ताल्लुक रखने वाले किरन एस अपनी तेज जांच क्षमता और पेशेवर कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं. वे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें प्रतिष्ठित ‘इंटरपोल मेडल ऑफ एक्सिलेंस’ से सम्मानित किया जा चुका है, जो उनकी जांच क्षमता की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान है. किरन एस और उनकी टीम कथित चोरी या गबन से जुड़े किसी संभावित नेटवर्क, सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक जांच, सुरक्षा चूक और सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं की पड़ताल करेगी. यदि किसी संगठित गिरोह की भूमिका सामने आती है तो उसकी जांच भी यही टीम करेगी.

नीलरतन कुमार: वित्तीय गड़बड़ियों की तलाश करेंगे ऑडिट एक्सपर्ट

दानपात्र विवाद का सबसे अहम हिस्सा वित्तीय लेन-देन और रकम की गणना से जुड़ा है. इसी वजह से वित्त विभाग के विशेष सचिव नीलरतन कुमार को एसआईटी में शामिल किया गया है. उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी नीलरतन कुमार लंबे समय से वित्तीय प्रबंधन, बजट नियंत्रण और सरकारी संस्थाओं के ऑडिट से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्व निभाते रहे हैं. नीलरतन कुमार दानपात्र खुलने से लेकर बैंक खातों में रकम जमा होने तक की पूरी प्रक्रिया का परीक्षण करेंगे. वे नोटों की गिनती, जमा रसीदों, बैंक रिकॉर्ड और तकनीकी लेन-देन का मिलान करेंगे. जांच का एक बड़ा पहलू यह भी होगा कि कहीं दान गिनती या रिकॉर्डिंग सिस्टम में कोई ऐसी तकनीकी खामी तो नहीं थी जिसका फायदा उठाकर कथित गड़बड़ी को अंजाम दिया गया हो.

श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है मामला

राम मंदिर देश की करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है. ऐसे में दानपात्रों से जुड़े कथित गबन के आरोपों ने स्वाभाविक रूप से लोगों की चिंता बढ़ाई है. अब एसआईटी की जांच से यह साफ होने की उम्मीद है कि मामला वास्तव में क्या है और यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है.