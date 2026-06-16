भारत के राम और नेपाल की सीता… बेहद अनोखा है बिहार का यह मंदिर, दोनों देशों के भक्त पूजा में होते शामिल

Ram janki Temple: भारत में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. सभी मंदिरों की रहस्यमयी कथाएं अपने आप में रोचक है. इसी तरह भगवान राम और माता सीता मंदिर से जुड़ी मान्यताएं हैं. बता दें कि, भारत में राम और सीता के कई मंदिर हैं, जो जो आस्था, संस्कृति और परंपरा के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं. ये मंदिर केवल पूजा-अर्चना के स्थान ही नहीं, बल्कि रामायण की पौराणिक कथाओं और भारतीय इतिहास से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. आज हम भगवान राम और माता सीता के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे, जो दो देशों के बीच बंटे हुए हैं. रोचक बात यह है कि, यहां राम जी भारत के हिस्से में है तो माता सीता नेपाल के. तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ और दिलचस्‍प बातें-

भारत-नेपाल की सीमा पर है राम जानकी मंदिर

यह राम-जानकी मंदिर सुपौली जिले के निर्मली प्रखंड के कुनौली गांव में भारत नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है. यहां भगवान राम भारत में हैं तो वहीं माता सीता नेपाल में. सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मगर सच यही है. यह मंदिर भले ही अन्‍य मंदिरों की तरह इतना प्रसिद्ध न हो, लेकिन यहां रहने वाले लोगों की मंदिर के प्रति बहुत श्रद्धा और आस्‍था है. यह मंदिर सौहार्द की मिसाल है. यहां आप देखेंगे भगवान राम भारत के हिस्‍से में हैं, तो सीता मैया नेपाल के. यहां दोनों देश के लोग पूजा में शामिल होते हैं.

राम जानकी मंदिर की धार्मिक विशेषताएं

बिहार के सुपौल जिले में स्थित राम जानकी मंदिर धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक एकता का प्रमुख केंद्र माना जाता है. यह मंदिर भगवान राम और माता सीता को समर्पित है. इसकी विशेष पहचान भारत-नेपाल के धार्मिक संबंधों से जुड़ी हुई है. माता सीता का संबंध नेपाल के जनकपुर से होने के कारण दोनों देशों के भक्तों के बीच यह मंदिर आस्था का पुल बन गया है.

भव्यता के साथ होते कार्यक्रम

मंदिर में राम नवमी, विवाह पंचमी और सीता नवमी जैसे पर्व बड़े उत्साह और भव्यता के साथ मनाए जाते हैं. इन अवसरों पर दूर-दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और पूजा-अर्चना करते हैं. इसके अलावा, यह मंदिर पारिवारिक सुख, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और मनोकामना पूर्ति के लिए भी प्रसिद्ध है. श्रद्धालु यहां आकर शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं.

दोनों देशों से पूजा करने आते हैं लोग

यहां के लोगों का कहना है कि इस मंदिर में पूजा करने के लिए दोनों देशों से लोग आते हैं. पता ही नहीं चलता कि कौन किस देश का है. यहां तक की यहां होने वाले आयोजनों और समारोह में भी दोनों देशों के लोग हिस्‍सा लेते हैं. लोगों के बीच न तो कोई मतभेद है और न ही लड़ाई . सभी कार्यक्रम यहां मिलजुल कर होते हैं.

सद्भाव की मिसाल है ये मंदिर

राम और सीता भले ही दोनों अलग-अलग देश की सीमा में आते हैं, पर दोनों देशों के लोग इसे आपसी सद्भाव की मिसाल मानते हैं. उनके अनुसार, आज तक मंदिर के कारण लोगों के बीच कभी तनाव पैदा नहीं हुआ. दोनों देशों के लोग आपस में मिलजुलकर रहते हैं और मंदिर में पूजा अर्चना भी करते हैं.