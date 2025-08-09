Home > धर्म > Raksha Bandhan Shubh Muhurat: रक्षा बंधन आज, भाई की कलाई पर प्यार बांधने से पहले यहाँ जाने क्या होगा शुभ मुहूर्त?

Raksha Bandhan Shubh Muhurat: रक्षा बंधन आज, भाई की कलाई पर प्यार बांधने से पहले यहाँ जाने क्या होगा शुभ मुहूर्त?

Raksha Bandhan Shubh Muhurat: आज वो दिन है जिसका इंतजार हर एक बहन पूरे साल करती है। जी हाँ रक्षा बंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी आज मनाया जा रहा है। वहीँ आपको बता दें,  यह त्योहार भाई और बहन के प्यार का प्रतीक होता है। साथ-साथ ये भी जान लें कि ये त्यौहार सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।

Published By: Heena Khan
Published: August 9, 2025 07:38:43 IST

Raksha Bandhan 2025
Raksha Bandhan 2025

Raksha Bandhan Shubh Muhurat: आज वो दिन है जिसका इंतजार हर एक बहन पूरे साल करती है। जी हाँ रक्षा बंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी आज मनाया जा रहा है। वहीँ आपको बता दें,  यह त्योहार भाई और बहन के प्यार का प्रतीक होता है। साथ-साथ ये भी जान लें कि ये त्यौहार सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षा बंधन पर बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को तोहफे देते हैं। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि ऐसे में भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। वहीँ ये भी जानना जरूरी है कि राखी बाँधने का सही समय और शुभ मुहूर्त क्या है। आज हम आपको बताएंगे सही और शुभ मुहूर्त की है। 

जानिए राखी बाँधने का सही मुहूर्त 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2025 में सावन पूर्णिमा की तिथि दो तारीखों में बंटी हुई है – 8 और 9 अगस्त। लेकिन भद्रा का समय और उदया तिथि को देखते हुए रक्षा बंधन का त्योहार 2025 में 9 अगस्त को है। 9 अगस्त सुबह 5:46 बजे से दोपहर 01:24 बजे के बीच राखी बांधी जा सकती है। लेकिन इस दौरान डेढ़ घंटे के करीब का राहुकाल है जिसमें राखी बांधना शुभ नहीं होगा। 

Shashi Tharoor: भारत को करना होगा बदलाव…ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए शशि थरूर ने बताया हल…क्या मोदी सरकार उठाएगी कोई बड़ा कदम?

ये है राखी बाँधने का सही समय 

आज राखी बाँधने का सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर 12:17 बजे से 12:53 बजे के बीच है, जब अभिजीत मुहूर्त शुरू होगा। 9 अगस्त को दोपहर 2:23 बजे सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। यह समय भी भाई को राखी बाँधने के लिए उत्तम है। लेकिन ध्यान रहे कि दोपहर 1:26 बजे तक सावन पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। कल यानी 10 अगस्त की सुबह 2:15 बजे तक सौभाग्य योग रहेगा। ऐसे में 9 अगस्त की शाम को भी राखी बाँधी जा सकती है।

इस समय न बांधें राखी 

9 अगस्त 2025 को राखी बाँधने का समय सुबह 5:47 बजे से दोपहर 1:24 बजे तक रहेगा। लेकिन इस बीच राहु काल भी रहेगा जो सुबह 09:03 बजे से 10:41 बजे तक रहेगा। लगभग डेढ़ घंटे के इस समय में राखी न बाँधें।

Tags: home-hero-pos-1Raksha Bandhanraksha bandhan 2025Raksha Bandhan shubh muhurat
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अगर आपको भी चाहिए ग्लोइंग स्किन , तो जरूर ट्राई...

August 8, 2025

स्किन ग्लो चाहिए? खाएं ये 8 सुपरफूड – असर दिखेगा...

August 8, 2025

how-to-get-naturally-glowing-skin-with-8-power-packedhow-to-get-naturally-glowing-skin-with-8-power-packed-superfoods-superfoods

August 8, 2025

सुबह खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने से शरीर मे...

August 7, 2025

केसर की चाय पीने से क्या होता है?

August 7, 2025

Brush करने के तुरंत बाद चाय पीने से होगा कुछ...

August 7, 2025
Raksha Bandhan Shubh Muhurat: रक्षा बंधन आज, भाई की कलाई पर प्यार बांधने से पहले यहाँ जाने क्या होगा शुभ मुहूर्त?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Raksha Bandhan Shubh Muhurat: रक्षा बंधन आज, भाई की कलाई पर प्यार बांधने से पहले यहाँ जाने क्या होगा शुभ मुहूर्त?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Raksha Bandhan Shubh Muhurat: रक्षा बंधन आज, भाई की कलाई पर प्यार बांधने से पहले यहाँ जाने क्या होगा शुभ मुहूर्त?
Raksha Bandhan Shubh Muhurat: रक्षा बंधन आज, भाई की कलाई पर प्यार बांधने से पहले यहाँ जाने क्या होगा शुभ मुहूर्त?
Raksha Bandhan Shubh Muhurat: रक्षा बंधन आज, भाई की कलाई पर प्यार बांधने से पहले यहाँ जाने क्या होगा शुभ मुहूर्त?
Raksha Bandhan Shubh Muhurat: रक्षा बंधन आज, भाई की कलाई पर प्यार बांधने से पहले यहाँ जाने क्या होगा शुभ मुहूर्त?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?