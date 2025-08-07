Home > धर्म > Rakshabandhan 2025: इस साल भूलकर भी अपने भाई को न बांधें लाल रंग की राखी, वरना हो सकते हैं झगड़े – जानें कौन सा रंग रहेगा शुभ

Rakshabandhan 2025: भूलकर भी लाल रंग की राखी न बांधें! जानिए ज्योतिषीय दृष्टि से कौन-से रंग की राखी शुभ मानी गई है और किस रंग से भाई-बहन के रिश्ते में आ सकता है तनाव। पूरी जानकारी यहीं पढ़ें।

Published By: Shivani Singh
Published: August 7, 2025 18:50:22 IST

Rakshabandhan 2025: रक्षा बंधन एक ऐसा पर्व है जो भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के पवित्र बंधन को दर्शाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और सफलता की कामना करती है, वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राखी का रंग भी इस पावन अवसर पर विशेष महत्व रखता है? हां, आपने सही सुना। अगर ज्योतिष और रंगों की दृष्टि से देखें तो कुछ रंग शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ भी माने जाते हैं।

विशेषज्ञों की मानें तो इस साल 2025 में बहन को भूलकर भी अपने भाई को लाल रंग की राखी नहीं बांधनी चाहिए। लाल रंग सामान्यतः ऊर्जा, शक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ ग्रह-नक्षत्रों की स्थितियों के कारण यह रंग इस बार संघर्ष और तनाव का कारक बन सकता है। लाल रंग की राखी बांधने से भाई-बहन के रिश्ते में अनावश्यक तकरार, वाद-विवाद या मानसिक तनाव पैदा हो सकता है।

क्यों न बांधें लाल राखी?

ज्योतिषीय दृष्टि से इस वर्ष मंगल और राहु की युति या दृष्टि के कारण लाल रंग उग्र परिणाम दे सकता है। लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रोध, तकरार और आक्रामकता का कारक ग्रह है। यदि यह किसी अशुभ ग्रह के साथ प्रभाव में आ जाए, तो इसके परिणाम रिश्तों में उलझन या झगड़ों के रूप में सामने आ सकते हैं। इसलिए इस वर्ष इसे टालना ही बुद्धिमानी होगी।

कौन सा रंग रहेगा शुभ?

इस वर्ष निम्नलिखित रंगों की राखियां भाई को बांधना शुभ और फलदायी माना गया है:

  • पीला रंग – यह ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। गुरु ग्रह से संबंध होने के कारण यह रंग सकारात्मकता और शांति लाता है।
  • हरा रंग – यह शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द का प्रतीक है। बुध ग्रह से जुड़ा यह रंग भाई के जीवन में मानसिक स्थिरता और खुशहाली लाता है।
  • सफेद या क्रीम रंग – ये रंग चंद्रमा और शांति का प्रतीक हैं। भावनात्मक संतुलन और स्नेह को बढ़ावा देते हैं।
  • नीला रंग – यदि भाई नौकरी या करियर के क्षेत्र में कठिनाई का सामना कर रहा है तो नीली राखी शुभ मानी जाती है। यह शनि ग्रह से संबंधित है और स्थायित्व लाता है।
राखी खरीदते समय रखें ध्यान

राखी की सामग्री भी मायने रखती है। रेशमी धागों से बनी राखी या चंदन की राखी अधिक शुभ मानी जाती है।

राखी में लगे मोती, कुंदन या प्राकृतिक पत्थर जैसे नीला पुखराज या पन्ना भी उसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं।

राखी सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि भाई-बहन के रिश्ते की डोर होती है। यदि आप इस रिश्ते को और मजबूत, शांतिपूर्ण और सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो इस बार राखी के रंग को हल्के में न लें। लाल रंग से दूरी बनाएं और शुभ रंगों का चयन करें। इससे न केवल भाई का भाग्य चमकेगा, बल्कि आपके रिश्ते में भी प्रेम और विश्वास की गहराई बढ़ेगी।

