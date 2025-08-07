Home > अध्यात्म > Raksha Bandhan 2025: राखी बांधते समय लगाई जाती है 3 गांठ, आज ही जान लें इसके पीछे का राज, नहीं तो हो सकती है बड़ी अनहोनी

Happy Raksha Bandhan 2025: इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार को भाई-बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक माना जाता है।

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन का त्यौहार इस साल 9 अगस्त 2025 को मनाया जाता है। हर साल यह त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को भाई-बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। वहीं भाई बहन की जीवनभर रक्षा करने का वचन देता है। 

तीन गांठ का महत्व 

राखी बांधते वक्त तीन गांठें लगाई जाती हैं। तीन गांठ लगाने शुभ माना जाता है। इसके पीछे धार्मिक और भावनात्मक मान्यताएं जुड़ी है। राखी में बांधी गई तीन गांठें त्रिदेव का प्रतीक है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 

  • पहली गांठ – ब्रह्मा को समर्पित मानी जाती है। ताकी जीवन में शुभ शुरूआत हो सकें। 
  • दूसरी गांठ- यह गांठ विष्णु को समर्पित मानी जाती है। यह भाई के सुख और समृद्धि के लिए लगाई जाती है।
  • तीसरी गांठ- यह भगवान शिव को समर्पित है। जो रक्षा और बुराइयों से मुक्ति के लिए लगाई जाती है।  

राखी केवल रक्षासुत्र नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त सुबह 5:47 बजे से शुरू है। 

