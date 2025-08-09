Home > धर्म > Raksha Bandhan Wishes: चंदन का टीका, रेशम का धागा …,कुछ इस अंदाज में अपने प्यारे भाई को कहें Happy Rakhi

Raksha Bandhan Wishes: चंदन का टीका, रेशम का धागा …,कुछ इस अंदाज में अपने प्यारे भाई को कहें Happy Rakhi

Raksha Bandhan Wishes: आज वो दिन है जिसका हर बहन पूरे साल इंतजार करती है। जी हां, रक्षा बंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी आज मनाया जा रहा है। आपको बता दें, ये त्योहार भाई-बहन के प्यार का प्रतीक है। ये भी जान लें कि ये त्योहार सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।

Published By: Heena Khan
Published: August 9, 2025 08:15:29 IST

raksha bandhan quotes
raksha bandhan quotes

Raksha Bandhan Wishes: आज वो दिन है जिसका हर बहन पूरे साल इंतजार करती है। जी हां, रक्षा बंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी आज मनाया जा रहा है। आपको बता दें, ये त्योहार भाई-बहन के प्यार का प्रतीक है। ये भी जान लें कि ये त्योहार सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षा बंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं और भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे में भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। वहीँ आज हम आपको इस दिन को और खास बनाने के लिए कुछ बेहरीन शायरी बताने जा रहे हैं। जिन्हे सुनाकर आप अपने भाइयों को और बेहतरीन तरीके से विश कर सकती हैं। 

अपने भाइयों का दिन बनाएं और खास 

रक्षा बंधन पर बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी कलाई पर राखी बाँधती हैं और उसकी खुशी, तरक्की, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे कई चीजें भी बदल गईं हैं, जैसे राखी के ट्रेंडी डिज़ाइन और तकनीक के इस्तेमाल ने त्योहार पर इमोशनल नोट्स के ज़रिए अपनी प्यार भरी भावनाओं को ज़ाहिर करना थोड़ा आसान बना दिया है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे कोट्स जिन्हें भेजकर आप अपने भाई को विश कर सकती हैं और उनके दिन को और भी ज्यादा खास बना सकती हैं। 

Shashi Tharoor: भारत को करना होगा बदलाव…ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए शशि थरूर ने बताया हल…क्या मोदी सरकार उठाएगी कोई बड़ा कदम?

प्यार भरा नोट

रिश्तों की डोर कभी कमजोर नहीं होती,
प्यार के धागों से बंधी ये डोर टूटती नहीं,
भाई-बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है,
दूरी होने पर भी ये कमज़ोर नहीं होता है।

अपनापन  

मेरी हर मुस्कान तेरे कारण है,
मेरी हर खुशी तेरी पहचान है,
कुछ भी हो जाए दुनिया में,
मेरे भाई, तू ही मेरी जान है।

आशीर्वाद और प्यारभरी शायरी 

तेरी हर राह आसान हो,
तेरा हर दिन सुहाना हो,
जिस मुकाम को तू चाहे,
वो तेरी झोली में आना हो।

रुला देने वाली शायरी 

भाई सिर्फ नाम का नहीं,
दिल से मेरा सहारा है,
रक्षाबंधन पर तो बस,
उसका प्यार ही सबसे प्यारा है।

छोटे और प्यारे भाई के लिए

छोटा है तू पर बात बड़ी करता है,
शरारतों में भी तू दिल जीत लेता है,
तेरी मासूम हंसी से घर महक जाता है,
तेरे बिना तो ये दिन भी अधूरा लगता है।

भाई-बहन के अटूट रिश्ते पर

राखी के हर धागे में बस ये दुआ लिखी है,
मेरे भाई की जिंदगी में कभी कोई ग़म न दिखे,
तेरी मुस्कान ही मेरी पहचान है,
तेरी खुशी ही मेरा अरमान है।

Indian Railway Rules: रात 10 बजे के बाद टीटीई चेक नहीं कर सकता आपके टिकट, जान लें अपना अधिकार

रक्षा और साथ रहने का वादा 

तेरी रक्षा करना मेरा धर्म है,
तेरे साथ रहना मेरा कर्म है,
चाहे दूरी हो या हो मुश्किल कोई,
भाई-बहन का रिश्ता सबसे नरम है।

बड़े भाई के लिए

मेरे हर आंसू को हंसी में बदल देता है,
हर मुश्किल में तू ही मेरा हाथ थाम लेता है,
मेरे बड़े भाई, तेरी ये ममता और दुलार,
मेरी जिंदगी का सबसे कीमती उपहार।

बचपन की यादों वाली शायरी

लड़ते भी थे, रूठते भी थे,
लेकिन बिना बात के भी साथ होते थे,
आज भी तेरी यादों में महकता है बचपन,
राखी के इस धागे में वही पल सजते हैं।

ECI on Rahul Gandhi: इसका कोई मतलब नहीं… राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर चुनाव आयोग ने एक-एक कर गिनवाए नियम, कहा- ‘पुरानी बोतल में नई शराब’

Tags: Raksha Bandhanraksha bandhan best wishesRaksha Bandhan quotesraksha bandhan status
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अगर आपको भी चाहिए ग्लोइंग स्किन , तो जरूर ट्राई...

August 8, 2025

स्किन ग्लो चाहिए? खाएं ये 8 सुपरफूड – असर दिखेगा...

August 8, 2025

how-to-get-naturally-glowing-skin-with-8-power-packedhow-to-get-naturally-glowing-skin-with-8-power-packed-superfoods-superfoods

August 8, 2025

सुबह खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने से शरीर मे...

August 7, 2025

केसर की चाय पीने से क्या होता है?

August 7, 2025

Brush करने के तुरंत बाद चाय पीने से होगा कुछ...

August 7, 2025
Raksha Bandhan Wishes: चंदन का टीका, रेशम का धागा …,कुछ इस अंदाज में अपने प्यारे भाई को कहें Happy Rakhi

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Raksha Bandhan Wishes: चंदन का टीका, रेशम का धागा …,कुछ इस अंदाज में अपने प्यारे भाई को कहें Happy Rakhi

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Raksha Bandhan Wishes: चंदन का टीका, रेशम का धागा …,कुछ इस अंदाज में अपने प्यारे भाई को कहें Happy Rakhi
Raksha Bandhan Wishes: चंदन का टीका, रेशम का धागा …,कुछ इस अंदाज में अपने प्यारे भाई को कहें Happy Rakhi
Raksha Bandhan Wishes: चंदन का टीका, रेशम का धागा …,कुछ इस अंदाज में अपने प्यारे भाई को कहें Happy Rakhi
Raksha Bandhan Wishes: चंदन का टीका, रेशम का धागा …,कुछ इस अंदाज में अपने प्यारे भाई को कहें Happy Rakhi
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?