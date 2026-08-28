Raksha bandhan 2026 Shubh Muhurat: अभी भी नहीं निकला समय! जानें कब तक है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त; लेकिन भद्रा से बचकर

Raksha bandhan 2026 Shubh Muhurat: रक्षा बंधन शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. यह त्योहार हिंदू महीने श्रावण की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है. हालांकि उत्तर भारत के कई हिस्सों में सुबह राखी बांधने की परंपरा है, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार इस रस्म का समय महत्वपूर्ण है. ड्रिक पंचांग के अनुसार, 2026 में नई दिल्ली में रक्षा बंधन की रस्म का समय सुबह 5:57 बजे से सुबह 9:48 बजे तक है. पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह 9:08 बजे शुरू हुई और 28 अगस्त को सुबह 9:48 बजे समाप्त होगी.

सूर्योदय से पहले भद्रा समाप्त

राखी की रस्म का समय तय करते समय भद्रा का ध्यान रखना एक मुख्य बात है. हिंदू धार्मिक परंपराओं में आमतौर पर भद्रा के दौरान शुभ कार्य न करने की सलाह दी जाती है. रक्षा बंधन 2026 के पंचांग के अनुसार, भद्रा 28 अगस्त को सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी. इसका मतलब है कि त्योहार के दिन सुबह के समय राखी की रस्म पर भद्रा से जुड़ी कोई पाबंदी नहीं होगी. हालांकि, रक्षा बंधन की रस्मों के लिए पारंपरिक रूप से ‘अपराह्न’ (दोपहर के बाद का समय) को सबसे उपयुक्त माना जाता है. यदि अपराह्न का समय उपलब्ध न हो, तो प्रदोष काल को भी रक्षा बंधन की रस्मों के लिए उपयुक्त माना जा सकता है.

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राखी कब बांधनी चाहिए?

28 अगस्त को राखी की रस्म का समय सुबह 5:57 बजे से सुबह 9:48 बजे तक बताया गया है. हालांकि, परंपराओं के अनुसार रस्म करने से पहले स्थानीय पंचांग देख लेना चाहिए, क्योंकि शहर के हिसाब से समय अलग-अलग हो सकता है. पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त को सुबह 9:48 बजे समाप्त होगी, जिससे रक्षा बंधन से जुड़ा पूर्णिमा का समय समाप्त हो जाएगा.

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भद्रा से क्यों बचा जाता है?

भद्रा को पारंपरिक रूप से शुभ कार्य करने के लिए अशुभ समय माना जाता है. धार्मिक ग्रंथों में भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे रक्षा बंधन की रस्म करने से पहले भद्रा के समाप्त होने का इंतजार करें. यह बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कभी-कभी भद्रा का समय पूर्णिमा तिथि के पहले हिस्से के साथ मिल सकता है. इसलिए, सिर्फ़ यह देखना काफ़ी नहीं है कि रक्षाबंधन की सुबह है; भक्तों को भद्रा का समय भी देख लेना चाहिए. उत्तर भारत में सुबह राखी बांधने का रिवाज़ है. लेकिन, ‘द्रिक पंचांग’ के अनुसार, राखी बांधने का सही समय सुबह के तय रिवाज़ के बजाय स्थानीय पंचांग के आधार पर तय किया जाना चाहिए.