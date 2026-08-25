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Panchak August 2026: रक्षाबंधन पर पंचक का साया! क्या भाई को बांध सकते हैं राखी? जानें क्या कहते हैं ज्योतिषीय नियम

Panchak August 2026: भाई-बहनों को रक्षाबंधन का बेसब्री से इंतजार होता है. लेकिन, इस बार भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले पंचक को लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं. वजह है कि, अगस्त 2026 का पंचक रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले शुरू हो रहा है और त्योहार के दिन भी जारी रहेगा. ऐसे में सवाल है कि, क्या पंचक के दौरान राखी बांधना अशुभ माना जाएगा?

By: Lalit Kumar | Published: August 25, 2026 2:46:16 PM IST

क्या पंचक में भाई को राखी बांध सकते हैं? (AI)
क्या पंचक में भाई को राखी बांध सकते हैं? (AI)


Panchak August 2026: भाई-बहनों का सबसे पवित्र त्योहार रक्षाबंधन आते ही घरों में राखियों की रंग-बिरंगी रौनक छा जाती है. इस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार होता है. लेकिन, इस बार भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले पंचक को लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं. वजह है कि, अगस्त 2026 का पंचक रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले शुरू हो रहा है और त्योहार के दिन भी जारी रहेगा. ऐसे में सवाल है कि, क्या पंचक के दौरान राखी बांधना अशुभ माना जाएगा? क्या बहन को भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए पंचक खत्म होने का इंतजार करना चाहिए? ऐसे तमाम सवालों के बारे में जानकारी दे रहे हैं गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी- 

कब से शुरू होगा अगस्त का पंचक?

ज्योतिषीय पंचांग के अनुसार, अगस्त 2026 का दूसरा पंचक 27 अगस्त को दोपहर करीब 1:36 बजे शुरू होगा और 1 सितंबर को सुबह करीब 3:24 बजे समाप्त होगा. यानी 28 अगस्त को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन पंचक की अवधि में ही आएगा.

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पंचक को पांच नक्षत्रों- धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती का संयोग माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं में इन नक्षत्रों के दौरान कुछ विशेष कार्यों को करने से बचने की सलाह दी जाती है.

क्या पंचक में भाई को राखी बांध सकते हैं?

ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी के मुताबिक, रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने पर पंचक की कोई सार्वभौमिक रोक नहीं मानी जाती है. राखी बांधना एक पारिवारिक और धार्मिक पर्व की परंपरा है, जिसे पंचक के कारण स्वतः निषिद्ध नहीं माना जाता है. साल 2026 में दिल्ली के लिए राखी बांधने का समय 28 अगस्त सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक है.  

इस दिन पूर्णिमा तिथि भी सुबह 9:48 बजे तक रहेगी और भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त हो चुकी होगी. इसलिए पंचक होने मात्र से रक्षाबंधन की रस्म रोकने की जरूरत नहीं है. हालांकि, परिवार अपनी स्थानीय परंपरा या अपने पंचांग के अनुसार मुहूर्त तय कर सकता है. आचार्य कहते हैं कि, उदयातिथि के अनुसार पूरे दिन भी रक्षाबंधन किया जा सकता है. 

क्या इसे अग्नि पंचक कहा जाएगा?

ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि, गुरुवार से शुरू होने के कारण इसे सामान्य पंचक कहा जाएगा. बता दें कि, पंचक के अलग-अलग नाम वार के आधार पर बताए जाते हैं. अगर पंचक मंगलवार को शुरू होते हैं तो उसे अग्नि पंचक कहा जाता है. इसलिए 27 अगस्त 2026 को गुरुवार से शुरू होने वाले इस पंचक को अग्नि पंचक कहना सही नहीं होगा. 

पंचक में किन कामों से बचने की मान्यता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचक के दौरान कुछ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है. इनमें खास तौर पर दक्षिण दिशा की यात्रा, लकड़ी या ज्वलनशील सामग्री का संग्रह, चारपाई या पलंग बनवाना और कुछ निर्माण कार्य शामिल माने जाते हैं. इसी तरह घर की छत या लेंटर से जुड़े कुछ नए काम शुरू करने और विशेष परिस्थितियों में अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यों को लेकर भी सावधानी की मान्यता है. हालांकि, इन नियमों की परंपरा क्षेत्र और पंचांग के अनुसार अलग-अलग हो सकती है.

पंचक में क्या कर सकते हैं?

पंचक का मतलब यह नहीं कि पांच दिनों तक हर शुभ काम बंद रहता है. पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, सामान्य घरेलू काम और दैनिक जीवन के जरूरी कार्य किए जा सकते हैं. रक्षाबंधन जैसे पर्व की धार्मिक रस्मों को लेकर भी पंचक को स्वतः बाधा नहीं माना जाता.

इसलिए बहनें 28 अगस्त को शुभ समय देखकर भाई को राखी बांध सकती हैं. राखी बांधते समय भगवान की पूजा, भाई का तिलक, आरती और मिठाई खिलाने की परंपरा निभाई जा सकती है.

Tags: Dharmpanchak august 2026rakshabandhanreligion news
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