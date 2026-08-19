Raksha Bandhan 2026: 27 या 28 अगस्त? आखिर किस दिन बांधें भाई की कलाई पर राखी; क्या है शुभ मुहूर्त और भद्रा का समय?

Raksha Bandhan 2026 Date: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के लिए सबसे ज्यादा पवित्र होता है. बाजारों में रंग-बिरंगी राखियां सजने लगती हैं और घरों में मिठाइयों से लेकर पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. लेकिन इस साल रक्षाबंधन 2026 की तारीख को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है.

वजह है पूर्णिमा तिथि का दो दिनों तक रहना. ऐसे में हर किसी के लिए सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस साल राखी कब है? 27 अगस्त या फिर 28 अगस्त. अगर आप भी इस कन्फ्यूजन में हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. ऐसे में चलिए जानें कि इस साल राखी कब हैं, बांधने का शुभ समय क्या है और भद्रा काल और इस त्योहार से जुड़ी खास बातें क्या है.

रक्षाबंधन का धार्मिक महत्व

सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि रक्षाबंधन का धार्मिक महत्व क्या है. रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का त्योहार नहीं है, इसे भाई-बहन के बीच प्यार और विश्वास का प्रतीक भी माना जाता है. माना जाता है कि इस दिन राखी बांधने से भाई-बहन का रिश्ता मजबूत होता है.

रक्षाबंधन के लिए भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कहानी भी मशहूर है. कहानी के अनुसार, जब कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था. तब कृष्ण ने द्रौपदी को रक्षा का वादा किया था. यह कहानी भाई-बहन के बीच प्यार और सुरक्षा की भावना से जुड़ी है.

कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन?

रक्षाबंधन हर साल श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है. इस बार पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह करीब 9:08 बजे शुरू होगी और 28 अगस्त की सुबह करीब 9:48 बजे तक रहेगी. ऐसे में उदय तिथि के आधार पर 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना शुभ माना जा रहा है. यानी अगर आप राखी बांधने की तैयारी कर रहे हैं तो 28 अगस्त की तारीख नोट कर लें.

भाइयों को राखी बांधने का शुभ मुहुर्त

28 अगस्त को राखी बांधने का सुबह का समय शुभ रहेगा. पंचांग के अनुसार, राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक है. अलग-अलग शहरों में सूर्योदय का समय कुछ मिनट अलग हो सकता है. इसलिए, अगर हो सके तो इस समय अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना सबसे अच्छा है.

27 अगस्त को भद्रा का साया

रक्षा बंधन के दौरान भद्रा काल का खास महत्व होता है. इस साल, भद्रा 27 अगस्त को सुबह लगभग 9:08 बजे से रात 9:32 बजे तक रहने की उम्मीद है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भद्रा के दौरान राखी बांधने जैसे शुभ काम नहीं करने चाहिए. अच्छी बात यह है कि 28 अगस्त को रक्षा बंधन पर भद्रा नहीं होगी, इसलिए राखी बांधने का सुबह का समय भद्रा से मुक्त रहेगा.

राखी बांधते समय इन बातों का ध्यान रखें