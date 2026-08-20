Home > धर्म > रक्षाबंधन पर बहन ने भेजी है राखी तो किससे बंधवाएं? 99% लोगों को होती है कंफ्यूजन, पंडित जी ने बताई पूरी रस्म

रक्षाबंधन पर बहन ने भेजी है राखी तो किससे बंधवाएं? 99% लोगों को होती है कंफ्यूजन, पंडित जी ने बताई पूरी रस्म

Raksha Bandhan 2026: भाई-बहन के प्यार, विश्वास और रक्षा के संकल्प का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. लेकिन, आज के समय में कई भाई-बहन अलग-अलग शहरों या देशों में रहते हैं. ऐसे में बहन राखी तो भेज देती है, लेकिन भाई के पास उसे बांधने के लिए बहन मौजूद नहीं होती है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर, बहन की भेजी राखी किससे बंधवाएं?

By: Lalit Kumar | Published: August 20, 2026 6:01:27 PM IST

Rakshabandhan 2026
Rakshabandhan 2026


Raksha Bandhan 2026: भाई-बहन के प्यार, विश्वास और रक्षा के संकल्प का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देते हुए उपहार देता है. लेकिन, आज के समय में कई भाई-बहन अलग-अलग शहरों या देशों में रहते हैं. ऐसे में बहन राखी तो भेज देती है, लेकिन भाई के पास उसे बांधने के लिए बहन मौजूद नहीं होती है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर, बहन की भेजी राखी किससे बंधवाएं? क्या बहन की गैरमौजूदगी में राखी की रस्म पूरी मानी जाती है? गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से जानिए, इस पर क्या धर्म शास्त्र-

सबसे पहले बहन को वीडियो कॉल करें

ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, अगर बहन किसी दूसरे शहर या देश में है तो कोशिश करें कि राखी बांधने के समय उससे वीडियो कॉल पर बात करें. बहन दूर से ही भाई के लिए शुभकामना दे सकती है और भाई उसके सामने राखी अपनी कलाई पर बांध सकता है. इस तरह भले ही बहन स्वयं कलाई पर राखी न बांधे, लेकिन त्योहार का भाव और भाई-बहन का जुड़ाव बना रहता है.

You Might Be Interested In

बहन की भेजी राखी खुद बांध सकते हैं?

हां, ऐसी स्थिति में भाई बहन की भेजी राखी खुद अपनी कलाई पर बांध सकता है. इसके लिए पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें, भगवान का ध्यान करें और बहन को याद करते हुए राखी धारण करें. राखी बांधते समय मन में बहन की सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना की जा सकती है. धार्मिक कर्मकांड में भाव और श्रद्धा को विशेष महत्व दिया जाता है.

अगर खुद राखी बांधना अच्छा न लगे तो किससे बंधवाएं?

अगर भाई स्वयं राखी नहीं बांधना चाहता तो घर में मौजूद मां, दादी, नानी या किसी अन्य शुभचिंतक महिला से राखी बंधवा सकता है. हालांकि, इसे बहन द्वारा राखी बांधने का बिल्कुल समान विकल्प नहीं माना जाता, क्योंकि रक्षाबंधन का मूल संबंध भाई-बहन के रिश्ते से है. कुछ परिवारों में भाई की पत्नी या परिवार की अन्य महिला द्वारा भी राखी बांधने की परंपरा देखने को मिलती है. ऐसे रीति-रिवाज परिवार और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं.

क्या राखी मंदिर में बांध सकते हैं?

अगर भाई अकेला है और परिवार में कोई राखी बांधने वाला नहीं है, तो वह भगवान के सामने राखी रखकर पूजा कर सकता है और फिर उसे अपनी कलाई पर धारण कर सकता है. भगवान का स्मरण करते हुए बहन की भेजी राखी पहनना भी श्रद्धा का विषय है. हालांकि, इसे किसी अनिवार्य धार्मिक नियम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

राखी के साथ बहन को भी दें प्यार

रक्षाबंधन में सिर्फ राखी बांधना ही महत्वपूर्ण नहीं है. अगर बहन दूर है तो उसे वीडियो कॉल करें, उसका आशीर्वाद लें और अपनी ओर से कोई उपहार या मिठाई भेजें. बहन की भेजी राखी को प्रेम से अपनी कलाई पर बांधकर उसकी खुशहाली की कामना करें.

Tags: Dharmhome-hero-pos-5Raksha Bandhan 2026Rakshabandhan 2026religion news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मायानगरी के ये सुपरस्टार्स असल में कहां से हैं? जानिए...

August 20, 2026

बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पिएं ये 6 ड्रिंक्स

August 19, 2026

क्या खाने से पेट ठंडा रहता है?

August 19, 2026

कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी?

August 19, 2026

ऋषभ पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय,...

August 18, 2026

ज्यादा पसीना आना सेहत के लिए अच्छा या बुरा?

August 18, 2026
रक्षाबंधन पर बहन ने भेजी है राखी तो किससे बंधवाएं? 99% लोगों को होती है कंफ्यूजन, पंडित जी ने बताई पूरी रस्म

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रक्षाबंधन पर बहन ने भेजी है राखी तो किससे बंधवाएं? 99% लोगों को होती है कंफ्यूजन, पंडित जी ने बताई पूरी रस्म
रक्षाबंधन पर बहन ने भेजी है राखी तो किससे बंधवाएं? 99% लोगों को होती है कंफ्यूजन, पंडित जी ने बताई पूरी रस्म
रक्षाबंधन पर बहन ने भेजी है राखी तो किससे बंधवाएं? 99% लोगों को होती है कंफ्यूजन, पंडित जी ने बताई पूरी रस्म
रक्षाबंधन पर बहन ने भेजी है राखी तो किससे बंधवाएं? 99% लोगों को होती है कंफ्यूजन, पंडित जी ने बताई पूरी रस्म