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Raksha Bandhan 2026: 9 साल बाद बन रहा है दुर्लभ महासंयोग,रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण का अनोखा मेल, क्या पड़ेगा असर?

Raksha Bandhan 2026: भाई-बहन के अटूट रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. बहनों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है, जब वे अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. साल 2026 का रक्षाबंधन कई मायनों में खास रहने वाला है, क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण का संयोग भी बन रहा है.आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 6, 2026 7:26:50 PM IST

रक्षा बंधन 2026
रक्षा बंधन 2026


Raksha Bandhan 2026: भाई-बहन के अटूट रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. बहनों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है, जब वे अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. साल 2026 का रक्षाबंधन कई मायनों में खास रहने वाला है, क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण का संयोग भी बन रहा है.
 
हालांकि ग्रहण की चर्चा से लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि 28 अगस्त 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसी वजह से इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा और रक्षाबंधन के पर्व पर किसी तरह की धार्मिक बाधा नहीं मानी जाएगी.

 रक्षाबंधन 2026 कब है?

साल 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त, शुक्रवार को मनाया जाएगा. श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह पर्व भाई-बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है.पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजकर 08 मिनट पर होगी और इसका समापन 28 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजकर 48 मिनट पर होगा.

 राखी बांधने का शुभ समय

रक्षाबंधन पर बहनों के लिए राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5 बजकर 57 मिनट से सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. इस दौरान लगभग 3 घंटे 51 मिनट का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा.सबसे अच्छी बात यह है कि इस वर्ष भद्रा का साया नहीं रहेगा, इसलिए बहनों को राखी बांधने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी.

क्यों खास माना जा रहा है रक्षाबंधन 2026?

इस बार रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है. आमतौर पर ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं रहती हैं, लेकिन चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए राखी बांधने और पूजा-पाठ जैसे कार्यों पर इसका प्रभाव नहीं माना जाएगा.

रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवताओं और असुरों के युद्ध के दौरान देवी इंद्राणी ने इंद्र देव की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था. इसके बाद इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की. इसी घटना को रक्षा सूत्र की परंपरा से जोड़कर देखा जाता है.महाभारत में भी रक्षा बंधन की भावना से जुड़ा एक प्रसिद्ध प्रसंग मिलता है. कहा जाता है कि जब भगवान श्रीकृष्ण की उंगली से रक्त निकल रहा था, तब द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था. इसके बदले श्रीकृष्ण ने जीवनभर उनकी रक्षा का वचन निभाया.रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भाई-बहन के विश्वास, स्नेह और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि हर साल यह पर्व परिवारों को एक साथ जोड़ने का काम करता है.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Rakhi 2026Rakhi Shubh MuhuratRaksha Bandhan 2026raksha bandhan date
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