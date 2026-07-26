रक्षाबंधन 2026 पर लगेगा चंद्रग्रहण! क्या सूतक काल रहेगा? जानिए शुभ मुहूर्त और नियम

Lunar Eclipse on Rakshabandhan: रक्षाबंधन भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का सबसे पावन पर्व माना जाता है. वर्ष 2026 में यह पर्व 28 अगस्त, शुक्रवार को मनाया जाएगा. इस बार रक्षाबंधन केवल धार्मिक महत्व के कारण ही नहीं, बल्कि चंद्रग्रहण की वजह से भी चर्चा में है. लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चंद्रग्रहण के कारण राखी बांधने में कोई बाधा आएगी? क्या सूतक काल लगेगा? और क्या पूजा-पाठ व शुभ कार्य प्रभावित होंगे? धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस बार भारत में रक्षाबंधन मनाने वालों के लिए राहत की खबर है.

28 अगस्त को मनाया जाएगा रक्षाबंधन

हिंदू पंचांग के अनुसार, रक्षाबंधन का पर्व हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है. साल 2026 में यह पर्व 28 अगस्त, शुक्रवार को मनाया जाएगा. इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके सुख, समृद्धि, लंबी आयु और उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हैं, जबकि भाई जीवनभर उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं.

रक्षाबंधन के दिन लगेगा साल का दूसरा चंद्रग्रहण

इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन ही साल का दूसरा आंशिक चंद्रग्रहण लगने जा रहा है. खगोलीय दृष्टि से आंशिक चंद्रग्रहण तब होता है, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के केवल एक हिस्से को ढकती है. इस दौरान चंद्रमा का रंग बदलता हुआ दिखाई देता है और कई बार वह लाल या तांबे जैसा नजर आता है, जिसे सामान्य भाषा में ब्लड मून भी कहा जाता है.

क्या भारत में दिखाई देगा चंद्रग्रहण?

भारतीय समयानुसार यह चंद्रग्रहण सुबह करीब 6:52 बजे से दोपहर लगभग 12:32 बजे तक रहेगा. इसकी कुल अवधि पांच घंटे से अधिक होगी. हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चंद्रग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. यही वजह है कि धार्मिक दृष्टि से इसका प्रभाव भारत में अलग माना जाएगा.

क्या लगेगा सूतक काल?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूतक काल केवल वहीं मान्य होता है, जहां ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है. चूंकि 28 अगस्त 2026 का यह चंद्रग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं माना जाएगा. यानी श्रद्धालुओं को ग्रहण के कारण पूजा-पाठ या रक्षाबंधन के पर्व को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है.

क्या ग्रहण के कारण राखी बांधने में होगी कोई बाधा?

चंद्रग्रहण भारत में दिखाई न देने के कारण रक्षाबंधन के सभी शुभ कार्य सामान्य रूप से किए जा सकेंगे. बहनें बिना किसी बाधा के भाइयों को राखी बांध सकती हैं. तिलक, आरती, पूजा-पाठ और पारंपरिक रीति-रिवाज भी सामान्य रूप से संपन्न किए जा सकेंगे.

राखी बांधते समय भद्राकाल का रखें ध्यान

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस बार ग्रहण से अधिक महत्वपूर्ण भद्राकाल का ध्यान रखना होगा. हिंदू धर्म में भद्राकाल को शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता. इसलिए राखी बांधने का समय तय करते समय भद्राकाल से बचना आवश्यक होगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भद्राकाल समाप्त होने के बाद राखी बांधना अधिक शुभ माना जाता है.

कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगेगा ग्रहण

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, यह चंद्रग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति की जन्मकुंडली, राशि और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. इसलिए इसका प्रभाव सभी लोगों पर समान नहीं माना जाता.

किन देशों में दिखाई देगा यह चंद्रग्रहण?

यह आंशिक चंद्रग्रहण भारत में भले ही दिखाई नहीं देगा, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा. अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका तथा प्रशांत और अटलांटिक महासागर के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस खगोलीय घटना का साक्षी बनेंगे. इन स्थानों पर चंद्रमा का बदला हुआ रंग विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा.