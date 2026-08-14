Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का साया! सुबह 9:48 बजे खत्म होगी पूर्णिमा, फिर कैसे बांधी जाएगी भाई को राखी?

Raksha Bandhan 2026 Chandra Grahan: भाई-बहन के प्यार और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन के अब कुछ दिन बचे हैं. बहनों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार होता है. लेकिन, इस बार रक्षाबंधन का त्योहार थोड़ा असमंजस लेकर आया है. क्योंकि, एक तरफ श्रावण पूर्णिमा के दिन राखी बांधने की तैयारी है, तो दूसरी ओर इसी दिन चंद्र ग्रहण लगने की बात सामने आ रही है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि, अगर ग्रहण के कारण सूतक और धार्मिक नियम लागू होंगे और पूर्णिमा तिथि भी सुबह 9:48 बजे समाप्त हो जाएगी, तो बहनें भाई की कलाई पर राखी आखिर कैसे और कब बांधेंगी?

यही वजह है कि रक्षाबंधन 2026 की तारीख और राखी बांधने के शुभ समय को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं. अब सवाल है कि, क्या ग्रहण के दौरान राखी बांधना वर्जित होगा? क्या पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के बाद भी रक्षाबंधन मनाया जा सकता है? इस बारे में बता रहे हैं गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी.

रक्षाबंधन कब है?

हिंदू कैलेंडर के अनुसार, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाते हैं. इस बार श्रावण पूर्णिमा 27 अगस्त दिन गुरुवार को 9:08 एएम पर शुरू होगी और 28 अगस्त शुक्रवार को 9:48 एएम तक विद्यमान रहेगी. उदयातिथि में रक्षाबंधन मनाते हैं तो रक्षाबंधन 28 अगस्त को है.

चंद्र ग्रहण कब लगेगा?

रक्षाबंधन यानि 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण सुबह में ही लगेगा. चंद्र ग्रहण 6:55 एएम से शुरू होगाऔर उसका समापन दोपहर में 12:30 बजे होगा. उस दिन श्रावण पूर्णिमा तिथि सुबह में 9:48 बजे तक ही है.

पूर्णिमा तिथि और चंद्र ग्रहण का कनेक्शन?

ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, रक्षाबंधन सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है. इस दिन बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं. इस बार खास बात यह है कि, श्रावण पूर्णिमा तिथि सुबह 9:48 बजे समाप्त हो रही है, जबकि चंद्र ग्रहण का समय भी इसी दिन पड़ रहा है. ऐसे में सामान्य तौर पर राखी बांधने के समय को लेकर असमंजस होना स्वाभाविक है.

ग्रहण के दौरान क्यों नहीं बांधी जाती राखी?

हिंदू धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण के समय कई तरह के शुभ कार्य करने से बचने की परंपरा है. क्योंकि, ग्रहण से पहले सूतक काल माना जाता है और इस दौरान पूजा-पाठ तथा मांगलिक कार्यों को लेकर विशेष सावधानी बरती जाती है. इसी कारण रक्षाबंधन के दिन ग्रहण होने पर सबसे पहले यह देखा जाता है कि राखी बांधने का शुभ समय ग्रहण और सूतक से पहले उपलब्ध है या नहीं.

…तो क्या सुबह ही बांधनी होगी राखी?

यही सवाल इस साल रक्षाबंधन का सबसे महत्वपूर्ण है. स्थानीय पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि सुबह 9:48 बजे समाप्त हो रही है और उसके बाद ग्रहण-संबंधी धार्मिक नियम प्रभावी हैं, तो राखी बांधने के लिए ग्रहण से पहले उपलब्ध समय को प्राथमिकता दी जा सकती है. हालांकि, रक्षाबंधन का सही मुहूर्त शहर के अनुसार सूर्योदय, पूर्णिमा तिथि, भद्रा और ग्रहण के स्थानीय समय को ध्यान में रखकर तय किया जाना चाहिए.

भद्रा का भी रखना होगा ध्यान

रक्षाबंधन में सिर्फ ग्रहण ही नहीं, बल्कि भद्रा काल का भी विशेष महत्व माना जाता है. परंपरागत रूप से भद्रा में राखी बांधने से बचने की सलाह दी जाती है. इसलिए इस बार राखी बांधने से पहले तीन चीजें जरूर देखें- पूर्णिमा तिथि, भद्रा काल और चंद्र ग्रहण का स्थानीय समय.

रक्षाबंधन का मुहूर्त 2026

इस साल रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त सुबह में 5:57 बजे से लेकर सुबह 9:48 बजे तक रहेगा. भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनों को करीब 4 घंटे का शुभ समय प्राप्त होगा. हालांकि श्रावण पूर्णिमा​ तिथि पूरे दिन रहती है, ऐसे में आप उस दिन राहुकाल को छोड़कर पूरे दिन रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं.