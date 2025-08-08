किस धातु की राखी है शुभ? आज ही जान लें नहीं तो आपकी एक गलती से भाई के पीछे लग जाएगा ‘काल’

Raksha Bandhan 2025: अगर आप चाहती हैं कि राखी बांधने के साथ-साथ भाई की कुंडली में शुभ ग्रह भी मजबूत हों, तो उसकी राशि के अनुसार राखी चुनना सही रहेगा। चंद्र दोष वाले भाइयों को चांदी की राखी, और सूर्य-गुरु दोष वाले भाइयों को सोने की राखी बांधना लाभकारी होता है। सामान्य रूप से रेशमी धागे वाली राखी को सबसे पवित्र माना गया है।

किस धातु की राखी है शुभ?

वहीं, राशि के अनुसार राखी का रंग भी खास असर डालता है। जैसे मेष और वृश्चिक राशि वालों को लाल, वृषभ और तुला को सफेद, मिथुन और कन्या को हरा, सिंह को गुलाबी, धनु और मीन को पीला, जबकि मकर और कुंभ राशि वालों को नीला या बैंगनी रंग की राखी शुभ मानी जाती है।

राखी बांधते वक्त ध्यान रखें ये पारंपरिक विधि

राखी बांधने से पहले एक थाली में रोली, चावल, दीपक, मिठाई और राखी सजाएं। भाई को तिलक लगाएं, चावल रखें, फिर राखी बांधें और मिठाई खिलाएं। राखी बांधते समय मन ही मन भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करें। भाई भी बहन को उपहार देकर अपना प्यार जाहिर करता है।

क्या चीजें नहीं देनी चाहिए गिफ्ट में?

रक्षाबंधन पर भाई-बहन एक-दूसरे को उपहार भी देते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इस दिन गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे कांच की वस्तुएं, नुकीली चीजें, मोती, घड़ी या पुरानी चीजें। ऐसी वस्तुएं रिश्ते में खटास ला सकती हैं या दुर्भाग्य का संकेत मानी जाती हैं।