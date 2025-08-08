Home > धर्म > Raksha Bandhan 2025: भाग्य बदलने का दिन है रक्षाबंधन! अपने प्यारे भाई की राशि के हिसाब से ही बांधे राखी, चमक उठेगी किस्मत

Raksha Bandhan 2025: भाग्य बदलने का दिन है रक्षाबंधन! अपने प्यारे भाई की राशि के हिसाब से ही बांधे राखी, चमक उठेगी किस्मत

Raksha Bandhan 2025: अगर बहन अपने भाई को उसकी राशी के मुताबिक राखी बांदती हैं, तो दोनों का रिश्ता काफी मजबूत हो जाता है। इसके साथ ही भाई की किस्मत भी खुल जाती है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 8, 2025 10:32:00 IST

Raksha Bandhan 2025
Raksha Bandhan 2025
Raksha Bandhan 2025:  रक्षाबंधन 9 अगस्त को बेहद धूमधाम से मनाया जाएगा। बहन अपने प्यारे भाईयों की कलाइयों में राखी बांधती हैं। लेकिन हर बह को यह पता होना बेहद जरूरी है कि उन्हें अपने भाई को राशि के मुताबिक राखी बांधनी चाहिए। राशि के मुताबिक बांधी जाने वाली राखि आपका भाग्य खोल देगी। 
 
मेष राशि (Aries)-  लाल, पीला या फिर नारंगी रंग की राखि आप अपने भाई की कलाई पर बांध सकती हैं। 
 
वृष राशि (Taurus)-  हरा, नीला तथा आसमानी रंग आपके भाई के लिए शुभ है। 
 
मिथुन राशि (Gemini)- हरा, आसमानी तथा नीले रंग की राखि आपके भाई के लिए फायदेमंद होगी। 
 
कर्क राशि (Cancer)- पीला, लाल तथा गुलाबी रंग की राखी भाई के लिए शुभ होगी।
 
सिंह राशि (Leo)-  नारंगी, लाल और पीले रंग की राखी आप अपने भाई की कलाई पर बांध सकती है। 
 
कन्या राशि (Virgo)-  हरा, नीला या फिर कत्थई रंग कन्या राशि वालों के लिए शुभ है। 
 
तुला राशि (Libra)- नीला, हरा और आसमानी रंग की राखि आप भाई की कलाई पर बांध सकते हैं। 
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)- गुलाबी, पीला तथा नारंगी रंग इस राशि वालों के लिए फायदेमंद है। 
 
धनु राशि (Sagittarius)- नीला, हरा तथा आसमानी इस राशि के जातकों के लिए खरीद लें।
 
कुम्भ राशि (Aquarius)- आसमानी या हरे रंग की कुंभ राशि वालों के लिए फायदेमंद होगी। 
 
मीन राशि (Pisces)- पीला, लाल या फिर नारंगी रंग की आप भाई के लिए ले सकते हैं। 

 Raksha Bandhan 2025: इस समय ही बांधे राखी, नहीं तो मुसीबत में पड़ सकती है भाई की जान, दो घंटे तक रहेगा राहुकाल, जान लें…

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

Tags: raksha bandhan 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने से शरीर मे...

August 7, 2025

केसर की चाय पीने से क्या होता है?

August 7, 2025

Brush करने के तुरंत बाद चाय पीने से होगा कुछ...

August 7, 2025

क्या है तिरंगे के रंगों का मतलब और अशोक चक्र...

August 7, 2025

बालों को नैचुरली करना चाहते काला, तो अपनाएं ये 5...

August 7, 2025

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025
Raksha Bandhan 2025: भाग्य बदलने का दिन है रक्षाबंधन! अपने प्यारे भाई की राशि के हिसाब से ही बांधे राखी, चमक उठेगी किस्मत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Raksha Bandhan 2025: भाग्य बदलने का दिन है रक्षाबंधन! अपने प्यारे भाई की राशि के हिसाब से ही बांधे राखी, चमक उठेगी किस्मत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Raksha Bandhan 2025: भाग्य बदलने का दिन है रक्षाबंधन! अपने प्यारे भाई की राशि के हिसाब से ही बांधे राखी, चमक उठेगी किस्मत
Raksha Bandhan 2025: भाग्य बदलने का दिन है रक्षाबंधन! अपने प्यारे भाई की राशि के हिसाब से ही बांधे राखी, चमक उठेगी किस्मत
Raksha Bandhan 2025: भाग्य बदलने का दिन है रक्षाबंधन! अपने प्यारे भाई की राशि के हिसाब से ही बांधे राखी, चमक उठेगी किस्मत
Raksha Bandhan 2025: भाग्य बदलने का दिन है रक्षाबंधन! अपने प्यारे भाई की राशि के हिसाब से ही बांधे राखी, चमक उठेगी किस्मत
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?