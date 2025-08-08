Raksha Bandhan 2025: भाग्य बदलने का दिन है रक्षाबंधन! अपने प्यारे भाई की राशि के हिसाब से ही बांधे राखी, चमक उठेगी किस्मत

24
Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन 9 अगस्त को बेहद धूमधाम से मनाया जाएगा। बहन अपने प्यारे भाईयों की कलाइयों में राखी बांधती हैं। लेकिन हर बह को यह पता होना बेहद जरूरी है कि उन्हें अपने भाई को राशि के मुताबिक राखी बांधनी चाहिए। राशि के मुताबिक बांधी जाने वाली राखि आपका भाग्य खोल देगी।
मेष राशि (Aries)- लाल, पीला या फिर नारंगी रंग की राखि आप अपने भाई की कलाई पर बांध सकती हैं।
वृष राशि (Taurus)- हरा, नीला तथा आसमानी रंग आपके भाई के लिए शुभ है।
मिथुन राशि (Gemini)- हरा, आसमानी तथा नीले रंग की राखि आपके भाई के लिए फायदेमंद होगी।
कर्क राशि (Cancer)- पीला, लाल तथा गुलाबी रंग की राखी भाई के लिए शुभ होगी।
सिंह राशि (Leo)- नारंगी, लाल और पीले रंग की राखी आप अपने भाई की कलाई पर बांध सकती है।
कन्या राशि (Virgo)- हरा, नीला या फिर कत्थई रंग कन्या राशि वालों के लिए शुभ है।
तुला राशि (Libra)- नीला, हरा और आसमानी रंग की राखि आप भाई की कलाई पर बांध सकते हैं।
वृश्चिक राशि (Scorpio)- गुलाबी, पीला तथा नारंगी रंग इस राशि वालों के लिए फायदेमंद है।
धनु राशि (Sagittarius)- नीला, हरा तथा आसमानी इस राशि के जातकों के लिए खरीद लें।
कुम्भ राशि (Aquarius)- आसमानी या हरे रंग की कुंभ राशि वालों के लिए फायदेमंद होगी।
मीन राशि (Pisces)- पीला, लाल या फिर नारंगी रंग की आप भाई के लिए ले सकते हैं।
