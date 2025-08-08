Home > धर्म > Raksha Bandhan Wishes 2025 in Hindi: दिल से भेजें ये इमोशनल विशेज भाई-बहन का रिश्ता हो जाएगा और मजबूत

Raksha Bandhan Wishes 2025 in Hindi: दिल से भेजें ये इमोशनल विशेज भाई-बहन का रिश्ता हो जाएगा और मजबूत

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: August 8, 2025 22:33:00 IST

Raksha Bandhan Wishes 2025 in Hindi: दिल से भेजें ये इमोशनल विशेज भाई-बहन का रिश्ता हो जाएगा और मजबूत

Raksha Bandhan Wishes2025 in Hindi : रक्षाबंधन  ऐसा पावन अवसर है जो भाई-बहन के रिश्ते की गहराई, प्रेम और सुरक्षा के वादे को फिर से जीवंत करता है। इस खास दिन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाई जीवनभर उनकी रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। इस साल, आप अपने जज्बातों को खूबसूरत शब्दों, शुभकामनाओं, शायरी और दिल छूने वाले मैसेजेस के जरिए भी व्यक्त कर सकते हैं।

 Raksha Bandhan Wishes2025 in Hindi : रक्षाबंधन भाई-बहन के पवित्र प्रेम और अटूट विश्वास का पर्व है, जो इस बार और भी भावनात्मक और खास बनने जा रहा है। यह त्योहार न केवल एक धागे से जुड़ा है, बल्कि उससे बंधी हुई संवेदनाओं, जिम्मेदारियों और बचपन की यादों से भी जुड़ा होता है। भाई की कलाई पर राखी बांधते समय बहनें केवल एक धागा नहीं, बल्कि उसकी लंबी उम्र, सुरक्षा और खुशहाली की कामना भी करती हैं।

इस रक्षाबंधन पर लोग सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे WhatsApp, Instagram और Facebook के जरिए एक-दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हैं। इसलिए सुंदर और भावनात्मक Raksha Bandhan Wishes, Quotes, Shayari और Status Messages in Hindi की बहुत जरूरत होती है आइए जानतें हैं कुछ विशेज के बारे में…

1 Happy Raksha Bandhan2025

  राखी का त्योहार है आया,

बहना ने प्यार से इसे सजाया,

भाई की कलाई पर प्यार बंधा,

साथ निभाने का वादा फिर से दोहराया।

2 Happy Raksha Bandhan2025

 भाई-बहन का रिश्ता होता है सबसे खास,

दिल से जुड़ा, प्रेम से परिपूर्ण और विश्वास से भरा।

रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई!

3 Happy Raksha Bandhan2025

मेरे लिए तुझसे प्यारा कोई नहीं,

हर राखी तेरे नाम की ही रहती है।

रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयां!

4 Happy Raksha Bandhan2025

 राखी के धागे में बंधा है सारा प्यार,

मेरा भाई है सबसे दमदार।

Happy Raksha Bandhan!

5 Happy Raksha Bandhan2025

तू है तो डर कैसा,

तेरा साथ है तो सफर आसान लगता है।

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं!

6 Happy Raksha Bandhan2025

 रक्षा का वचन, रिश्तों की मिठास,

रक्षाबंधन लाए जीवन में हर बार उल्लास।

शुभ रक्षाबंधन!

7 Happy Raksha Bandhan2025

 तेरे साथ बिताए वो बचपन के पल,

आज भी दिल को कर देते हैं हलचल।

रक्षाबंधन पर ढेर सारा प्यार!

8 Happy Raksha Bandhan2025

 भाई-बहन का रिश्ता होता है सबसे खास,

दिल से जुड़ा, प्रेम से परिपूर्ण और विश्वास से भरा।

रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई!

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: happy raksha bandhan wishes 2025Raksha Bandhan 2025 WishesRaksha Bandhan quotesRaksha Bandhan whatsapp status
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने से शरीर मे...

August 7, 2025

केसर की चाय पीने से क्या होता है?

August 7, 2025

Brush करने के तुरंत बाद चाय पीने से होगा कुछ...

August 7, 2025

क्या है तिरंगे के रंगों का मतलब और अशोक चक्र...

August 7, 2025

बालों को नैचुरली करना चाहते काला, तो अपनाएं ये 5...

August 7, 2025

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025
Raksha Bandhan Wishes 2025 in Hindi: दिल से भेजें ये इमोशनल विशेज भाई-बहन का रिश्ता हो जाएगा और मजबूत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Raksha Bandhan Wishes 2025 in Hindi: दिल से भेजें ये इमोशनल विशेज भाई-बहन का रिश्ता हो जाएगा और मजबूत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Raksha Bandhan Wishes 2025 in Hindi: दिल से भेजें ये इमोशनल विशेज भाई-बहन का रिश्ता हो जाएगा और मजबूत
Raksha Bandhan Wishes 2025 in Hindi: दिल से भेजें ये इमोशनल विशेज भाई-बहन का रिश्ता हो जाएगा और मजबूत
Raksha Bandhan Wishes 2025 in Hindi: दिल से भेजें ये इमोशनल विशेज भाई-बहन का रिश्ता हो जाएगा और मजबूत
Raksha Bandhan Wishes 2025 in Hindi: दिल से भेजें ये इमोशनल विशेज भाई-बहन का रिश्ता हो जाएगा और मजबूत
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?