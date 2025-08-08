Raksha Bandhan 2025: करीब 500 साल बाद हो रहे हैं 4 ग्रह वक्री, रक्षाबंधन पर इन राशियों की होगी चांदी, सोने से भर जाएगी तिजोरी

Raksha Bandhan 2025: आज या कल, कब है रक्षाबंधन? तो हम आपको बता दें कि रक्षाबंधन का त्योहार कल यानी 9 अगस्त के दिन मनाया जायेंगा। आपको बता दें इस साल 2025 में पढ़ने वाला रक्षाबंधन का त्योहार बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस राखी करीब 500 साल बाद 4 ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे, जिसका असर सभी 12 राशियों (मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) पर दिखने वाला हैं, ऐसे में कुछ राशियों पर सोने-चांदी की बारिश होगी और कुछ राशियों को गंभीर संकट का भी सामना करना पढ़ सकता हैं।

रक्षाबंधन के दिन 500 साल बाद ग्रहों की दुर्लभ स्थिति

दरअसल, 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन के दिन करीब 500 साल बाद शनि, बुध और राहु-केतु वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। ग्रहों की इस दुर्लभ स्थिति से कई राशियां बेहद फायदे में रहने वाली है, जैसे आय और नौकरी में वृद्धि होगी और जिस भी कार्य को करने का लंबे समय से सोच रहे हैं उसे शुरु करने से सफलता मिलेगी, व्यापार में नए प्रोजेक्ट हाथ लग सकते हैं, जिसे भारी धन लाभ के योग दिख रहे हैं।

रक्षाबंधन के दिन 500 साल बाद हो रहे शनि, बुध और राहु-केतु वक्री से होगा इन राशियों को फायदा

रक्षाबंधन के दिन शनि, बुध और राहु-केतु वक्री होने पर मीन राशि और वृश्चिक राशि वालों को समीन राशि और वृश्चिक राशि वालों को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला हैं। तो चलिए जानते हैं क्या मिलेंगे लाभ

वृश्चिक राशि (Scorpio)- रक्षाबंधन के दिन शनि, बुध और राहु-केतु वक्री होने से वृश्चिक राशि वालें को काफी ज्यादा लाभ हो सकता है, अगर आप कोई निवेश का सोच रहे हैं, तो आप रक्षाबंधन के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा नए काम की शुरुआत के लिए यह समय बेहद अच्छा है। इस दौरान आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी हो सकती है।

मीन राशि (Pisces)- रक्षाबंधन के दिन शनि, बुध और राहु-केतु वक्री होने से मीन राशि वालों को भी फायदा मिलेगा।आपकी आर्थिक स्थिति बेहद अच्छी होगी, नौकरी ढूंढ रहे लोगों की तलाश पूरी होगी और व्यापार में दोगुना मुनाफा हो सकता हैं। इसके अलावा परिवार से संबंध अच्छे होंगे, साथ ही लव लाइफ बेहतर बनेगी।

बता दें कि रक्षाबंधन के दिन करीब 500 साल बाद शनि, बुध और राहु-केतु वक्री होने से बन रही ग्रहों की दुर्लभ स्थिति से कई राशियों जैसे मेष, कर्क और मिथुन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता हैं।