Unique Garba: न महिलाएं, न आधुनिक गाने… जालोर के इस मंदिर में पुरुष करते हैं अनोखा गरबा, 40 साल पुरानी परंपरा

Jalore Unique Garba Tradition: न डीजे की धुन, न आधुनिक गानों का शोर और न ही गरबा करती महिलाओं की टोली… राजस्थान के जालोर में नवरात्रि के दौरान एक ऐसा अनोखा नजारा देखने को मिलता है, जो लोगों का ध्यान खींच लेता है. बता दें कि, यहां चामुंडा माता मंदिर में पुरुष माता का स्वरूप धारण कर पारंपरिक अंदाज में गरबा करते हैं. करीब 40 साल से चली आ रही इस परंपरा में भक्ति, लोक संस्कृति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलता है. इस गरबा को देखने के लिए जालोर शहर ही नहीं, आसपास के इलाकों से भी लोग पहुंचते हैं. अब सवाल है कि आखिर, क्या है इस अनोखी परंपरा की खासियत? क्यों आज भी यहां गरबा का पारंपरिक रंग बरकरार है? आइए जानते हैं.

1300 साल पुराने मंदिर से जुड़ी है परंपरा

राजस्थान के जालोर स्थित प्राचीन चामुंडा माता मंदिर को स्थानीय श्रद्धालुओं के बीच विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है. मान्यता के अनुसार, यह मंदिर करीब 1300 साल पुराना है. मंदिर में माता के चरणों की पूजा की जाती है और इस स्थान को पिछोला की पाल के नाम से भी जाना जाता है. नवरात्रि के दौरान यहां भक्तों की आवाजाही बढ़ जाती है और पूजा-अर्चना के साथ पारंपरिक गरबा आयोजन भी आकर्षण का केंद्र बनता है. मंदिर से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं और यहां निभाई जाने वाली परंपराएं जालोर की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं. नवरात्रि में माता की आराधना के लिए यहां आने वाले श्रद्धालु गरबा देखकर भक्ति के इस अनूठे रूप से भी जुड़ते हैं.

पुरुष माता का स्वरूप धारण कर करते हैं गरबा

इस मंदिर के गरबा की सबसे खास बात यह है कि इसमें पुरुष माता का स्वरूप धारण करके नृत्य करते हैं. स्थानीय जानकारी के मुताबिक, यह परंपरा करीब 40 साल से चली आ रही है. गरबा में शामिल होने वाले पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में माता की आराधना करते हैं. उनके लिए यह केवल नृत्य नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था व्यक्त करने का एक तरीका है. इस आयोजन से लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं और आज भी श्रद्धालु इसे देखने के लिए उत्सुक रहते हैं.

न डीजे, न आधुनिक गाने, फिर भी जुटती है भीड़

आजकल कई जगहों पर गरबा डीजे, फिल्मी गानों और आधुनिक संगीत की धुन पर किया जाता है. लेकिन जालोर के चामुंडा माता मंदिर में गरबा की परंपरा अपनी अलग पहचान बनाए हुए है. यहां ढोल और भक्ति गीतों के बीच पारंपरिक अंदाज में गरबा किया जाता है. यही वजह है कि यह आयोजन स्थानीय लोगों के साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी खास आकर्षण बनता है. नवरात्रि के दिनों में मंदिर का माहौल भक्तिमय हो जाता है. माता के जयकारों और पारंपरिक गरबा के बीच श्रद्धालु पूजा-अर्चना करते हैं.