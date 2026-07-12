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चमत्कारी है रोकड़िया हनुमान मंदिर, बिना किसी गारंटर के जरूरतमंदों को उधार देते पैसा, रोचक है इसके पीछे की कथा

Rokadiya Hanuman Ji Temple: बैंक से लोन लेने के लिए गारंटर, दस्तावेज और कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं. लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है, जहां मान्यता है कि भगवान हनुमान स्वयं जरूरतमंदों की आर्थिक सहायता करते हैं? आइए जानते हैं इस अनोखी परंपरा और इसके पीछे की रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: July 12, 2026 10:50:25 AM IST

रोकड़िया हनुमान मंदिर, जहां जरूरतमंदों को उधार मिलता है पैसा. (AI)
रोकड़िया हनुमान मंदिर, जहां जरूरतमंदों को उधार मिलता है पैसा. (AI)


Rokadiya Hanuman Ji Temple: बैंक से लोन लेने के लिए गारंटर, दस्तावेज और कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं. लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है, जहां मान्यता है कि भगवान हनुमान स्वयं जरूरतमंदों की आर्थिक सहायता करते हैं? जी हां, राजस्थान में स्थित रोकड़िया हनुमान मंदिर को लेकर ऐसी ही अनोखी मान्यता प्रचलित है. यह मंदिर राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में गांव झांसडी में स्थित है. रोकड़िया का मतलब खजांची, और इस बैंक के खजांची हैं स्वयं दाढ़ी वाले हनुमानजी. कहा जाता है कि, यहां आने वाले भक्त अपनी आर्थिक परेशानी भगवान के सामने रखते हैं और उन्हें प्रतीकात्मक रूप से ‘उधार’ मांगते हैं. यदि उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वे श्रद्धापूर्वक तय की गई राशि मंदिर में वापस चढ़ाते हैं. यही वजह है कि इस मंदिर की चर्चा दूर-दूर तक होती है. आइए जानते हैं इस अनोखी परंपरा और इसके पीछे की रोचक कथा-

क्यों कहलाते हैं रोकड़िया हनुमान?

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इस मंदिर में विराजमान भगवान हनुमान को ‘रोकड़िया हनुमान’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां भक्त धन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं. ‘रोकड़’ का अर्थ नकद धन से है. मान्यता है कि सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले श्रद्धालुओं पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है और उनके लिए आर्थिक संकट से निकलने के रास्ते खुलने लगते हैं.

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चोर को मांगनी पड़ गई थी माफी

बैंक के इस खजांची रोकड़िया हनुमानजी का खजाना उनके पेट में छिपा है. पेट पर एक जेब है. कहा जाता है कि, किसी समय जब भी किसी को जरूरत पड़ती, तो जेब में हाथ डालकर रोकडा निकाल लेता था. स्थानीय लोगों की मानें तो, एक बार किसी चोर ने रोकड़िया हनुमानजी की जेब काटनी चाही, लेकिन उसका हाथ जेब में ही फंस गया. काफी क्षमा-याचना के बाद ही चोर का हाथ जेब से बाहर निकल पाया.

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बिना गारंटर ‘उधार’ देने की परंपरा

इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा यह है कि, भक्त भगवान के सामने अपनी जरूरत के अनुसार एक निश्चित राशि का संकल्प लेते हैं. वे मानते हैं कि, यह राशि उन्हें भगवान से ‘उधार’ मिल रही है. जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है- जैसे नौकरी मिलना, व्यापार में लाभ होना या आर्थिक संकट दूर होना आदि. इसके बाद वे उतनी या उससे अधिक राशि मंदिर में चढ़ाकर अपना संकल्प पूरा करते हैं. कई श्रद्धालुओं का दावा है कि, यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना के बाद उनके रुके हुए काम बनने लगे, कारोबार में सुधार हुआ या आर्थिक परेशानियां कम हुईं.

मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा

प्राचीन काल में इस झांसडी गांव का नाम गंधर्व नगर था. इस प्राचीन नगरी के नष्ट होने के पीछे एक कहानी कही जाती है. यहां के राजा गंधर्वसेन की एक लडकी थी. राजा को स्वप्न आया कि वह अपनी राजकुमारी की शादी एक गधे से कर दे, वरना सुबह उसका पूरा नगर नष्ट हो जाएगा. राजा भला अपनी राजकुमारी को नर्क में कैसे झोंक देता. पूरा नगर नष्ट हो गया. लेकिन यहां स्थित रोकडिया हनुमानजी का बाल बांका नहीं हुआ. कहा जाता है कि हनुमानजी की यह विशाल प्रतिमा स्वयंभू हैं. इन्हें यहां किसी ने स्थापित नहीं किया है. यह प्राकृतिक रूप से सैकडों बरसों से यहीं स्थित हैं. इनका एक पांव नजर आता है, लेकिन दूसरे पांव का कहीं छोर नहीं मिलता.रोकड़िया हनुमानजी ने अपने भक्तों को इतना कर्ज दिया है कि भक्तों ने मिलकर यहां एक करोड़ रुपए से अधिक की लागत में भव्य मंदिर बना दिया.

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