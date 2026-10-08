हॉर्न न बजाया तो समझो अनहोनी? जालोर के मोमाजी मंदिर से जुड़ी है ऐसी मान्यता, जिसे आज भी निभाते हैं वाहन चालक

Momaji Temple Jalore: राजस्थान में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं लोगों को हैरान कर देती हैं. कहीं देवता के दर्शन के लिए खास परंपरा निभाई जाती है, तो कहीं पूजा का तरीका ही अनोखा है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है, जहां से गुजरते समय वाहन चालक हॉर्न बजाना नहीं भूलते? राजस्थान के जालोर में लोकदेवता मोमाजी के एक मंदिर से जुड़ी ऐसी ही मान्यता है. स्थानीय लोगों का विश्वास है कि मंदिर के सामने हॉर्न बजाकर मोमाजी को प्रणाम करना चाहिए. ऐसा न करने पर यात्रा में अनहोनी होने की आशंका जताई जाती है. आखिर क्या है इस अनोखी परंपरा के पीछे की कहानी? आइए जानते हैं.

जालोर के मोमाजी मंदिर की अनोखी परंपरा

राजस्थान का जालोर अपनी ऐतिहासिक विरासत, लोकदेवताओं और उनसे जुड़ी जनश्रुतियों के लिए जाना जाता है. यहां लोकदेवता मोमाजी के प्रति लोगों की गहरी आस्था है. मंदिर के सामने से गुजरने वाले कई वाहन चालक हॉर्न बजाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं. यह कोई सरकारी या यातायात का नियम नहीं, बल्कि स्थानीय लोकमान्यता से जुड़ी परंपरा है.

मान्यता है कि, हॉर्न बजाना मोमाजी को प्रणाम करने और यात्रा के दौरान उनकी कृपा पाने का एक तरीका है. इसी वजह से बाइक, कार और दूसरे वाहनों से गुजरने वाले लोग इस परंपरा का पालन करते हैं. स्थानीय लोगों के बीच यह विश्वास भी प्रचलित है कि मंदिर के सामने बिना हॉर्न बजाए निकलने से रास्ते में परेशानी या कोई अनहोनी हो सकती है.

राजा वीरमदेव के बलिदान से जुड़ी है मान्यता

मोमाजी मंदिर से जुड़ी लोककथा का संबंध जालोर के वीर योद्धा राजा वीरमदेव से बताया जाता है. स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार, वीरमदेव ने युद्धभूमि में अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की थी. मान्यता है कि युद्ध के दौरान उनका धड़ उस स्थान पर गिरा था, जहां बाद में मोमाजी का थान स्थापित हुआ. इसी लोकविश्वास के आधार पर यहां मोमाजी को वीरता और रक्षा का प्रतीक माना जाता है. भक्त उन्हें संकट के समय सहारा देने वाले लोकदेवता के रूप में याद करते हैं. हालांकि, इस कथा के अलग-अलग विवरण लोकपरंपराओं में मिलते हैं.

हॉर्न बजाना क्यों माना जाता है जरूरी?

मंदिर के सामने हॉर्न बजाने की परंपरा को मोमाजी के प्रति सम्मान जताने का तरीका माना जाता है. वाहन चालक चलते-चलते हॉर्न बजाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं. समय के साथ यह परंपरा पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ती रही है. कई लोगों के लिए यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने का माध्यम भी है. रास्ते में मंदिर दिखाई देते ही हॉर्न बजाना उन्हें याद दिलाता है कि यात्रा शुरू करने और उसे सुरक्षित पूरा करने की कामना में आस्था की भी अहम भूमिका होती है.

आज भी कायम है लोगों का विश्वास

आज सड़कें और वाहन पहले से काफी आधुनिक हो गए हैं, लेकिन जालोर में मोमाजी से जुड़ी यह परंपरा चर्चा का विषय बनी हुई है. स्थानीय श्रद्धालु इसे अपने लोकविश्वास और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानते हैं. मंदिर से गुजरते समय हॉर्न बजाकर वे मोमाजी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं.