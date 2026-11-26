King Harishchandra Story: रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए… भारतीय धर्म और पौराणिक कथाओं में सत्य को सबसे बड़ा धर्म माना गया है. कहते हैं कि सच का रास्ता आसान नहीं होता, कई बार इसकी कीमत इंसान को अपना सब कुछ गंवाकर चुकानी पड़ती है. राजा हरिश्चंद्र की कथा इसी बात का सबसे मार्मिक उदाहरण है. एक ऐसा राजा, जिसके पास कभी धन-दौलत, विशाल राज्य और सुख-सुविधाओं की कमी नहीं थी, लेकिन एक वचन निभाने के लिए उसे अपना राजपाट ही नहीं, बल्कि पत्नी और बेटे तक को बेचना पड़ा. आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आई कि एक राजा को अपने परिवार से अलग होना पड़ा और क्या उसे अपने सत्य पर अडिग रहने का फल मिला? इस पूरी कथा का वर्णन मार्कण्डेय पुराण में मिलता है.

जब ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से मांगा पूरा राज्य

पौराणिक मान्यता के मुताबिक, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और धर्मपरायण शासक थे. उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और उनकी ईमानदारी की चर्चा दूर-दूर तक होती थी. एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया. विश्वामित्र ने राजा से उनका पूरा राज्य दान में मांग लिया. हरिश्चंद्र ने बिना किसी विरोध के अपना राजपाट उन्हें सौंप दिया. इसके बाद ऋषि ने दान की दक्षिणा भी मांग ली. राजा ने दक्षिणा देने का वचन तो दे दिया, लेकिन अब उनके पास न राज्य था और न ही कोई धन-संपत्ति.

विश्वामित्र ने उन्हें दक्षिणा चुकाने के लिए समय दिया. राजा अपनी पत्नी रानी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ कांशी पहुंचे. निर्धारित समय पूरा होने पर ऋषि ने फिर दक्षिणा की मांग की. राजा के पास पैसे नहीं थे और वचन निभाने के लिए उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था.

दक्षिणा चुकाने के लिए पत्नी और बेटे को बेचना पड़ा

जब राजा हरिश्चंद्र दक्षिणा की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो उनकी पत्नी शैव्या ने उन्हें अपना और बेटे का मूल्य लेकर ऋषि की दक्षिणा चुकाने का सुझाव दिया. यह सुनकर राजा टूट गए. जिस पत्नी और बेटे के साथ उन्होंने जीवन बिताया था, उन्हें अपने से अलग करने की कल्पना भी उनके लिए असहनीय थी. लेकिन, वचन निभाने की जिद में रानी शैव्या ने स्वयं को बेचने का आग्रह किया. आखिरकार राजा ने उन्हें एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया. उनका पुत्र रोहिताश्व मां से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए उसे भी उसी ब्राह्मण के यहां रहने के लिए दे दिया गया. इस तरह मिली धनराशि राजा ने विश्वामित्र को दक्षिणा के तौर में सौंप दी.

लेकिन, ऋषि की मांग यहीं खत्म नहीं हुई. राजा के पास अब भी पर्याप्त धन नहीं था. इसलिए उन्होंने खुद को भी एक चांडाल के हाथों बेच दिया. इसके बाद उन्हें श्मशान घाट पर काम करना पड़ा, जहां उनका काम शवों के अंतिम संस्कार के लिए शुल्क वसूलना था.

बेटे की मौत और श्मशान में उसकी पत्नी से मिलना

कहानी में सबसे दुखद मोड़ तब आया जब एक दिन रोहिताश्व को सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई. रानी शैव्या अपने बेटे का शव लेकर श्मशान पहुंचीं. राजा हरिश्चंद्र अंतिम संस्कार का शुल्क जमा करने के लिए जिम्मेदार थे. शुरू में, वे एक-दूसरे को पहचान नहीं पाए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने खड़े लोग कोई और नहीं बल्कि उनके अपने परिवार के सदस्य थे. अपने बेटे को खोने और अपने परिवार की बुरी हालत ने उन्हें दुख में डुबो दिया. इसके बावजूद, राजा ने अपने कर्तव्य और अपने नियमों से पीछे हटने से इनकार कर दिया.

देवताओं ने सब कुछ लौटा दिया

जब राजा और रानी अपने बेटे की चिता पर अपनी जान देने के बारे में सोच रहे थे, तो देवताओं ने बीच में दखल दिया. धर्मदेव ने समझाया कि वह खुद एक चांडाल के रूप में उनकी परीक्षा ले रहे थे. इसके बाद, रोहिताश्व को फिर से ज़िंदा कर दिया गया. राजा की ईमानदारी और सब्र से खुश होकर, देवताओं ने उन्हें स्वर्ग में बुलाया. लेकिन हरिश्चंद्र अपनी प्रजा को छोड़े बिना जाने से इनकार कर दिया. आखिरकार उनकी पत्नी, बेटे और प्रजा भी उनके साथ स्वर्ग चले गए.