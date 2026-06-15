राजा दशरथ की पहली संतान कौन थी? बेटा या कोई बेटी, जानिए उनकी पुत्री शांता और ऋष्यशृंग की अनसुनी कथा

Ramayan Facts: सनातन धर्म की प्रमुख धर्म ग्रंथ ‘रामायण’ तमाम रोचक प्रसंगों से भरी पड़ी है. यह धर्म ग्रंथ न केवल भगवान राम के जीवन की गाथा है, बल्कि मानव जीवन के आदर्शों, कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों का भी मार्गदर्शक है. रामायण में भक्ति, त्याग, प्रेम, साहस और धर्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. भारतीय महाकाव्य रामायण में जहां भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की कथा प्रमुख रूप से वर्णित है, वहीं एक ऐसा पात्र भी है जिसका जिक्र बहुत कम होता है. जी हां, वह है राजा दशरथ की पुत्री शांता.

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, शांता राजा दशरथ की ही संतान थीं. कुछ कथाओं में बताया गया है कि उन्हें बाल्यकाल में ही अंग देश के राजा रोमपाद को गोद दे दिया गया था. शांता अत्यंत विदुषी, संस्कारी और तपस्विनी स्वभाव की थीं. वहीं उनका विवाह महान तपस्वी ऋष्यशृंग से हुआ था. अब सवाल है कि आखिर, राजा दशरथ की पहली संतान कौन थी? उनकी पुत्री शांता और ऋष्यशृंग के बारे में आप कितना जानते हैं? जानिए भगवान राम की बहन और बहनोई की अनसुनी कहानी-

कौन थी राजा दशरथ की पहली संतान

अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या की पहली संतान पुत्री शांता थीं, जिनका उल्लेख मुख्य रूप से लोककथाओं और कुछ पुराणों में मिलता है. कहा जाता है कि शांता का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन बाद में उन्हें अंग देश के राजा रोमपाद को गोद दे दिया गया था. वहीं उनका पालन-पोषण हुआ. देवी शांता अत्यंत विदुषी और गुणी बनीं. वे सर्वगुण संपन्न युद्ध कला में निपुण थीं.

तपस्वी ऋष्यशृंग से हुआ शांता का विवाह

पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान राम की बड़ी बहन शांता का विवाह महान तपस्वी ऋष्यशृंग से हुआ था. ऋष्यशृंग अपने तप और ब्रह्मचर्य के लिए प्रसिद्ध थे. कहा जाता है कि उनके प्रभाव से ही अंग देश में पड़े भीषण अकाल का अंत हुआ था. मान्यता है कि, ऋष्यशृंग ने ही बाद में अयोध्या आकर राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया था. इसी यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ को दिव्य खीर प्राप्त हुई, जिसे उनकी रानियों में बांटा गया. इसी खीर के प्रभाव से भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ. इस प्रकार, शांता का योगदान भगवान राम के जन्म में महत्वपूर्ण माना जाता है, भले ही उनका जिक्र कम मिलता हो.

राजा दशरथ ने अपनी बेटी को क्यों दिया था गोद?

पौराणिक कथा के अनुसार, राजा रोमपद राजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र थे. राजा रोमपाद और रानी वर्षिणी के पास सब कुछ था, लेकिन उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई. इसी बात को लेकर दोनों दुखी रहते थे. एक बार वे दोनों अयोध्या पहुंचे. वहां दशरथ पुत्री शांता को देख बोले- काश! मेरी भी शांता जैसी कोई पुत्री होती. राजा रोमपाद और रानी वर्षिणी के दुख को देख राजा दशरथ भावुक हो गए. राजा दशरथ ने उनको वचन दिया कि वे अपनी पुत्री शांता को उन्हें गोद दे देंगे. इसके बाद राजा दशरथ और रानी कौशल्या ने उन दोनों को अपनी पुत्री शांता को गोद दिया.