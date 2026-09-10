राधाष्टमी का व्रत क्यों करते हैं? किशोरीजी की कृपा पाने से लेकर मनोकामना पूर्ति तक… जानें धार्मिक मान्यता

Radhashtami Vrat: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के बाद अब भक्तों को इंतजार है उस पावन दिन का… जब ब्रज की गलियों में राधे-राधे के जयकारे गूंजेंगे. कान्हा के जन्म के ठीक 15 दिन बाद राधारानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है. ब्रजभूमि में प्रेम का सबसे सुंदर स्वरूप राधा-कृष्ण के रूप में दिखाई देता है. मान्यता है कि, श्रीकृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम लेने से भक्ति पूर्ण मानी जाती है. यही वजह है कि, राधाष्टमी का पर्व केवल राधारानी के जन्मोत्सव के रूप में नहीं, बल्कि उनके प्रति प्रेम, समर्पण और श्रद्धा प्रकट करने के विशेष अवसर के तौर पर भी मनाया जाता है.

हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी मनाई जाती है. इस बार राधाष्टमी 19 सितंबर 2026, शनिवार को मनाई जाएगी. धार्मिक मान्यता है कि, इसी दिन ब्रज के बरसाना में राधारानी का प्राकट्य हुआ था. इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, राधा-कृष्ण की पूजा करते हैं और राधारानी से सुख, शांति और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं.

क्यों रखा जाता है राधाष्टमी का व्रत?

धार्मिक मान्यताओं में राधारानी को प्रेम, करुणा और भक्ति की अधिष्ठात्री माना गया है. कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से राधाष्टमी का व्रत और पूजा करता है, उस पर राधारानी की कृपा बनी रहती है. भक्तों का विश्वास है कि राधाजी की कृपा मिलने से श्रीकृष्ण की भक्ति का मार्ग भी सरल हो जाता है. कई भक्त राधाष्टमी पर अपनी विशेष मनोकामना के लिए भी व्रत करते हैं. मान्यता है कि श्रद्धा और नियमपूर्वक राधारानी का स्मरण करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है.

राधाष्टमी के दिन क्या करते हैं?

इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं. घर के पूजा स्थान में राधा-कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर उनका श्रृंगार किया जाता है. भक्त फूल, फल, मिष्ठान और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हैं. राधारानी के मंत्रों और नाम का जाप किया जाता है. ब्रज क्षेत्र में राधाष्टमी का उत्सव विशेष धूमधाम से मनाया जाता है. बरसाना स्थित राधारानी मंदिर में इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. मंदिरों में भजन-कीर्तन और विशेष पूजा का आयोजन होता है.

व्रत से जुड़ी सबसे बड़ी धार्मिक मान्यता

राधाष्टमी व्रत का सबसे बड़ा भाव राधारानी के प्रति पूर्ण समर्पण माना जाता है. भक्त मानते हैं कि जिस तरह राधाजी का प्रेम निस्वार्थ था, उसी भावना से उनकी आराधना करने पर मन में प्रेम, करुणा और भक्ति का भाव मजबूत होता है. इसीलिए राधाष्टमी का व्रत सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम नहीं, बल्कि अपने मन को राधारानी की भक्ति में लगाने का पर्व भी माना जाता है. ब्रज में आज भी भक्त इसी विश्वास के साथ कहते हैं- राधा की कृपा हो जाए, तो कृष्ण की भक्ति अपने आप मिल जाती है.