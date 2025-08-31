राधा अष्टमी पर अर्पित करें उनका सबसे प्रिय भोग, खुशी से आपके धन का भंडार भर देंगी लाडली जू

Radha Ashtami Bhog: इस साल राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त के रखा जा रहा है। आज भक्त अपनी संपूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ लाडली जू की सेवा में पूरा दिन व्यतीत करते हैं। इस पावन मौके पर राधा रानी जी के भक्तों को उनका प्रिय भोग अर्पित करना चाहिए। भक्ति और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप उनका प्रिय भोग अर्पित कर सकते हैं।

जब राधा रानी को आप उनका मनपसंद भोग अर्पित करते हैं, तो हम केवल उन्हें सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि अपनी भक्ति भी उनके प्रति दिखा रहे होते हैं। इसी कारण खासकर इस दिन आपकों उनका मनपसंद भोग अर्पित करना चाहिए।

मालपुए का भोग

राधा अष्टमी के मौके पर आप उन्हें प्रेमपूर्वक मालपुए का भोग लगा सकते हैं। ये मिठाई राधा रानी जी की सबसे प्रिय मानी जाती है। चाशनी में भीगे सुनहरे और कुरकुरे मालपुए उन्हें काफी पसंद है।

दही अरबी का भोग

ब्रजधाम में राधा रानी को खासकर इस मौके पर दही अरबी का भोग अर्पित किया जाता है। राधा अष्टमी के मौके पर अरबी को मसालेदार दही में उबालकर राधा रानी को भोग लगा सकते हैं।

मलाईदार खीर

राधा अष्टमी के मौके पर चावल, दूध और चीनी मिलाकर मलाईदार खीर का भोग लाडली जू को अर्पित करें। इसमें आप खूब सारे सूखे मेवे में डाल सकते हैं।

मक्खन

श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा रानी को उन्हीं की तरह माखन काफी प्रिय है। राधा अष्टमी के मौके पर आप इसका भोग भी उन्हें लगा सकते हैं।

पंचामृत

दूध, दही, शहद, घी और चीनी से बनकर तैयार हुआ पंचामृत भी आप राधारानी को भोग लगा सकते हैं। बाद में आप इसका प्रसाद भी भक्तों में बांट सकते हैं।

फल और पौष्टिक सात्विक भोजन

राधा अष्टमी पर लाडली जू को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें फल और पौष्टिक सात्विक भोजन भी अर्पित कर सकते हैं। भक्ति और श्रद्धा से अर्पित किया हुआ भोग राधा रानी को खूब पसंद आएगा।

